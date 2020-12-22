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Размечтавшейся "своре Байдена" напомнили слова Путина: "Первый удар - по Вашингтону..."
22 декабря 2020, 01:45 • 119 • Политика
На днях политолог Евгений Сатановский, комментируя очередные обвинения против России со стороны США, научил, как удержать "свору Байдена" подальше от нашей страны. К нему присоединился военный эксперт Юрий Кнутов, который напомнил размечтавшимся американцам слова Владимира Путина: "Первый удар - по Вашингтону..."
Вероятнее всего, несмотря на постоянные провокации, американцы не пойдут на открытый военный конфликт с Россией - так считает военный эксперт Юрий Кнутов. Он напомнил, что любой американский корабль, который попытается войти в пролив Босфор-Дарданеллы, российская армия способна мгновенно уничтожить имеющимися у неё средствами.
Однако в глубине души США во главе с Байденом будут, вероятно, мечтать о другом, предположил Кнутов в беседе с Царьградом: "Это если европейские страны начнут с нами войну, и эта война так и останется на европейском театре военных действий, не перекинувшись на территорию США".
Кнутов напомнил, что на сегодняшний день наша страна имеет очевидное превосходство в гиперзвуке: "У нас уже стоят и "Авангарды", и "Кинжалы" на боевом дежурстве". Военный эксперт подчеркнул, что в ближайшие 2-3 года возможность, что кто-то предпримет активные действия против России, полностью исключена.
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