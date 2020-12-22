Размечтавшейся "своре Байдена" напомнили слова Путина: "Первый удар - по Вашингтону..."

Вероятнее всего, несмотря на постоянные провокации, американцы не пойдут на открытый военный конфликт с Россией - так считает военный эксперт Юрий Кнутов. Он напомнил, что любой американский корабль, который попытается войти в пролив Босфор-Дарданеллы, российская армия способна мгновенно уничтожить имеющимися у неё средствами.

Так что тут не всё так просто. Американцы это знают. Они, конечно, будут идти на провокации, идти на обострение. Но я уверен, что серьёзного крупного конфликта они не хотят.

Однако в глубине души США во главе с Байденом будут, вероятно, мечтать о другом, предположил Кнутов в беседе с Царьградом: "Это если европейские страны начнут с нами войну, и эта война так и останется на европейском театре военных действий, не перекинувшись на территорию США".

Но мы помним слова Путина о том, что, если такой конфликт начнётся, сразу удары будут нанесены по центрам принятия решений. Мы знаем: центры принятия решений - это первый - Вашингтон, а второй - Брюссель.

Кнутов напомнил, что на сегодняшний день наша страна имеет очевидное превосходство в гиперзвуке: "У нас уже стоят и "Авангарды", и "Кинжалы" на боевом дежурстве". Военный эксперт подчеркнул, что в ближайшие 2-3 года возможность, что кто-то предпримет активные действия против России, полностью исключена.