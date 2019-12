Разломали турбину • 110 • Аналитика Сразу пять человек оказались жертвами американской юстиции после провала попытки «Газпром нефти» получить вспомогательное оборудование для энергетического обеспечения добычи нефти на арктическом шельфе. Двое из них – Олег Никитин и Антон Черемухин – граждане РФ. Обвинения также предъявлены двум итальянцам – Габриэлю Виллоне и Бруно Капарини, а также американцу Дали Багру. Всех этих людей власти США обвиняют в преступных замыслах, заговорах, отмывании денег и попытках обойти ограничения на экспорт, введённые американской администрацией. В совокупности «букет» может потянуть на десятки лет тюремного заключения. Операция «Красный сахар» Согласно логике обвинительного заключения, представленного прокуратурой в суд Южного округа штата Джорджия, главными заговорщиками являются российские граждане. Владелец и директор компании «КС Инжиниринг» Олег Никитин и его сотрудник Антон Черемухин решили заработать денег и предложили закупить некоей российской компании, фигурирующей в документе под названием Company B, оборудование для добычи газа и нефти на глубоководных месторождениях Арктики. Речь шла о газовой турбине Vectra 40G, которая должна была быть использована в составе газотурбогенератора типа LM2500. С точки зрения технологии сочетание этих двух компонент считается лучшим на рынке. Сама Company B закупить такое оборудование не могла, так как с 17 сентября 2014 года находилась в особом санкционном списке. Это означало необходимость получения лицензии департамента торговли на экспорт любого купленного в США оборудования для добычи нефти или газа. Судя по тому, что в документах упоминается арктическая платформа «Приразломная», которая и должна была стать местом использования оборудования, речь идёт о корпорации «Газпром нефть». Также упоминается о том, что эта компания контролируется государством, а её штаб-квартира находится в Москве и Санкт-Петербурге. «КС Инжиниринг» также базируется в Санкт-Петербурге, но специализируется на весьма далёких от нефти и газа материях. Буквы «КС» в названии означают сокращение от «Красный сахар». Это оттого, что фирма специализируется на поставках оборудования для модернизации сахарных заводов. А «конспиратор» Антон Черемухин руководит на этом предприятии отделом жомосушильного комплекса. Тем не менее увлечение «красным сахаром» не помешало двум российским бизнесменам оказаться в центре весьма странной шпионской истории. Помимо «Красного сахара» в неё оказались вовлечены итальянская GVA International Oil and Gas Services (GVA) (её представляли Габриэль Виллоне и Бруно Капарини), а также американская World Mining and Oil Supply (WMO) (её владельцем и представителем был Дали Багру). Игры в Техасе В сентябре 2017 года Дали Багру установил контакт с «Компанией А» (так она именуется в обвинительном заключении) – производителем Vectra 40G, чтобы получить инструкцию и понять, каким образом эта турбина комбинируется с газотурбогенератором типа LM2500, производимого корпорацией General Electric. Под «Компанией А» в документе, по всей видимости, подразумевается корпорация Dresser-Rand Company – известная инжиниринговая компания, штаб-квартира которой располагается в Хьюстоне (Техас). С 2014 года, после покупки концерном Siemens, она превратилась в Siemens Oil and Gas – подразделение германского конгломерата по производству нефтегазового оборудования. Представители фирмы сразу предупредили Багру о том, что могут предоставить всю проприетарную информацию только конечным пользователям оборудования. Багру пропал на целый месяц, но 18 октября 2017 года вышел на связь и торжественно заверил техасско-германских производителей о том, что World Mining and Oil Supply (WMO) и станет конечным пользователем турбины и генератора, которые будут установлены в Атланте (штат Джорджия). Это заявление сразу показалось «Компании А» неправдоподобным, о чём она и уведомила WMO. После этого в игру с «Компанией А» вступили итальянские фирмачи, представлявшие International Oil and Gas Services (GVA). Согласно тексту обвинения Габ­риэль Виллоне подготовил целую серию фальшивых документов, в которых настаивал на старой версии о том, что оборудование останется на территории Штатов и не требует экспортной лицензии. В это же время другой итальянец – Бруно Капарини – также осаждал офис хьюстонской корпорации на предмет приобретения турбины. Итальянцы обещали, что не будут продавать оборудование, а собираются производить на нём электроэнергию. Одновременно, как установило следствие, итальянские представители GVA находились в контакте с «сахарозаводчиками» из Санкт-Петербурга. Они заключили договор с «КС Инжиниринг» по поставке турбины на некий Мордовский сахарный завод, в природе не существовавший. По мнению обвинения, об этом знали не только питерские, но и итальянские бизнесмены. Черемухин и Никитин в это же время находились в плотном контакте с Company B (как можно предположить, «Газпром нефтью»), которой было направлено техническое предложение об использовании комбинации турбины и генератора на платформе «Приразломная». Американские и итальянские партнёры готовы были идти на многое, чтобы всё-таки реализовать сделку. Они даже заключили контракт о создании совместного предприятия для эксплуатации мобильного генерирующего комплекса. По данным обвинения, это был исключительно бумажный проект, созданный для обмана производителей. Под колпаком Тем временем Company B начала проявлять признаки беспокойства из-за возможных финансовых потерь. Не очень понятно, каким образом могли возникнуть эти самые потери. Если, конечно, не предположить, что «Газпром нефть» могла не поручать напористым сахарозаводчикам покупать эту турбину, а они сами решили подсуетиться и заставить партнёров поверить в гарантированный успех всей задуманной комбинации. В процессе «переговоров» и всевозможных «заверений» одним из участников являлся не названный в тексте обвинения «тайный агент». Другими словами, все участники заговора оказались под колпаком, а их арест стал вопросом времени, необходимого для сбора доказательств. Тем более эти самые участники почти в открытую обсуждали, как они намерены фальсифицировать транспортные документы, чтобы провести продавца. История закончилась 17 сентября 2019 года, когда Олег Никитин прилетел в штат Джорджия, чтобы лично осмотреть приобретённый (уже под контролем спецслужб) товар. На этот раз Siemens не позволила провести себя так же, как в истории с крымскими турбинами, которые предполагалось поставить на некую несуществующую кубанскую электростанцию. Самым удивительным же является то, с какой настойчивостью все участники заговора добивались поставки оборудования, несмотря на то, что оно никоим образом не связано собственно с добычей нефти на шельфе. Это исключительно энергетическая установка, главной особенностью которой является чрезвычайная эффективность, но не технологическая исключительность. В былые времена, когда США категорически противостояли попыткам Советского Союза заполучить передовое оборудование, речь шла именно о профильных, а не о вспомогательных технологиях. Именно из-за того, что их не удалось получить, СССР не смог организовать добычу нефти на шельфе – арктическом, сахалинском и каспийском. В первой половине 1970-х, на гребне «детанта» (политики разрядки напряжённости), договорённости были достигнуты, но начало войны в Афганистане положило проекты на полку. Следующее окно возможностей приоткрылось уже в 1990-е годы, но скоро стало понятно, что ценное оборудование и технологии не продаются «просто так». Они, как правило, передаются с условием участия американских фирм в самих проектах. Выгодного участия. Но это ещё предстоит – чуть позже, когда Штатам в очередной раз понадобится разрядить обстановку. Пока же очевидно, что любая попытка получить хоть что-то значимое в США угрожает не только провалом, но длительным сроком тюремного заключения. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





