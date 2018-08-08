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Разлившуюся на трассе в Днепропетровской области азотную кислоту перевозили нелегально

08 августа 2018, 23:24  •  57 • Украина
Азотная кислота, утечка которой произошла на трассе в Днепропетровской области, перевозилась нелегально. Об этом заявил начальник местного управления Укртрансбезопасности Алексей Степаненко.
 
©dp.dsns.gov.ua
 

«Проверив документацию по базе, мы видим, что предприятие не получило такую ​​лицензию, соответственно, было нелегальным и осуществляло перевозки незаконно», — приводит слова Степаненко украинский «5 канал».

По словам начальника управления Укртрансбезопасности, владелец предприятия заявил, что «хотел подзаработать, а потом получить лицензию».

В отношении него был составлен административный материал. Нарушителю грозит штраф с конфискацией транспортного средства.

Ранее сообщалось, что на трассе в Днепропетровской области произошла утечка азотной кислоты из автоцистерны.

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