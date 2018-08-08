|
Разлившуюся на трассе в Днепропетровской области азотную кислоту перевозили нелегально
08 августа 2018, 23:24 • 57 • Украина
Азотная кислота, утечка которой произошла на трассе в Днепропетровской области, перевозилась нелегально. Об этом заявил начальник местного управления Укртрансбезопасности Алексей Степаненко.
©dp.dsns.gov.ua
«Проверив документацию по базе, мы видим, что предприятие не получило такую лицензию, соответственно, было нелегальным и осуществляло перевозки незаконно», — приводит слова Степаненко украинский «5 канал».
По словам начальника управления Укртрансбезопасности, владелец предприятия заявил, что «хотел подзаработать, а потом получить лицензию».
В отношении него был составлен административный материал. Нарушителю грозит штраф с конфискацией транспортного средства.
Ранее сообщалось, что на трассе в Днепропетровской области произошла утечка азотной кислоты из автоцистерны.
Подпишитесь на нас
57
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
06 августа 2018, 13:09
|
02 августа 2018, 10:12
|
03 августа 2018, 20:09
|
05 августа 2018, 00:08
|
02 августа 2018, 20:20
|
04 августа 2018, 23:39
|
02 августа 2018, 22:54