Разлившуюся на трассе в Днепропетровской области азотную кислоту перевозили нелегально

Азотная кислота, утечка которой произошла на трассе в Днепропетровской области, перевозилась нелегально. Об этом заявил начальник местного управления Укртрансбезопасности Алексей Степаненко.

«Проверив документацию по базе, мы видим, что предприятие не получило такую ​​лицензию, соответственно, было нелегальным и осуществляло перевозки незаконно», — приводит слова Степаненко украинский «5 канал».

По словам начальника управления Укртрансбезопасности, владелец предприятия заявил, что «хотел подзаработать, а потом получить лицензию».

В отношении него был составлен административный материал. Нарушителю грозит штраф с конфискацией транспортного средства.

Ранее сообщалось, что на трассе в Днепропетровской области произошла утечка азотной кислоты из автоцистерны.