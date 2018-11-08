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Разлад в Европе: Брюссель готовится наложить санкции на Италию
08 ноября 2018, 12:54 • 158 • В мире
С момента прихода к власти в Италии новой правящей коалиции градус лояльности Рима к жестким условиям Брюсселя серьезно снизился. Еврокомиссия отвергла проект нового итальянского бюджета и требует затянуть пояса потуже, иначе страну ждут европейские санкции и финансовая война. Кому это выгодно?
Автор:
Кучер Егор
Для мировых общественных кругов, да и простых граждан стран Евросоюза очевидно, что Италия сегодня пытается проводить неугодную для ЕС политику. Новая история Италии началась еще весной, когда по результатам выборов к власти пришел Джузеппе Конте. Летом была сформирована правящая коалиция между двумя движениями евроскептиков – «Движением пяти звезд» и «Лигой Севера».
Лидеры обеих партий – Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини – стали вице-премьерами нового правительства. И хотя обе политические силы не во всем согласны друг с другом, на Евросоюз они смотрят одинаково и считают, что Италии было бы лучше из него выйти.
Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини. Фото: www.globallookpress.com
Господин Сальвини в многочисленных интервью, например, неоднократно критиковал Брюссель, и не только за проблему беженцев (основная повестка «Лиги»), но и в целом за экономическую политику. Сальвини также заявлял о необходимости снятия санкций с России и одобрительно говорил о воссоединении Крыма с Россией. Словом, в самом сердце Европы возникло правительство, которое все больше становится бельмом на глазу Евросоюза. И в Брюсселе намерены действовать.
К осени стало очевидно, что Еврокомиссия будет перекрывать Италии кислород буквально везде. Брюссель недоволен большим госдолгом страны и бюджетным дефицитом. В октябре под европейский каток попал проект нового бюджета Италии, и теперь за неподчинение Еврокомиссии на Рим могут быть наложены санкции. Более того, все чаще слышны разговоры о необходимости приструнить непокорных итальянцев, начав войну против финансовых институтов Италии. Каковы могут быть последствия?
С открытым забралом
Камнем преткновения стал проект нового бюджета Италии. Этот документ с треском провалился при попытке утвердить его в Еврокомиссии. По правилам Евросоюза все страны-члены должны согласовывать свою бюджетную политику с Брюсселем, иного не дано. Что же так взбесило финансовые власти Европы?
Евроскептики еще в момент прихода к власти не скрывали, что будут саботировать драконовскую бюджетную политику, навязываемую Италии Брюсселем. Поэтому «Лига Севера» и «Пять звезд» решили, как и обещали народу, разжать бюджетные тиски и не душить и без того кризисную экономику страны.
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