Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Хорватии антифашистский памятник упал на пожилого вандала
Украина через «энергетический кнут» предостерегает ЕС от участия в «Северном пот...
Уничтоживший звезду Трампа на Алее Славы приговорен к терм годам условно
Порошенко и зигующая борьба с гибридными aтaкaми
Главная / В мире

Разлад в Европе: Брюссель готовится наложить санкции на Италию

08 ноября 2018, 12:54  •  158 • В мире
С момента прихода к власти в Италии новой правящей коалиции градус лояльности Рима к жестким условиям Брюсселя серьезно снизился. Еврокомиссия отвергла проект нового итальянского бюджета и требует затянуть пояса потуже, иначе страну ждут европейские санкции и финансовая война. Кому это выгодно?
Автор:
Кучер Егор
Для мировых общественных кругов, да и простых граждан стран Евросоюза очевидно, что Италия сегодня пытается проводить неугодную для ЕС политику. Новая история Италии началась еще весной, когда по результатам выборов к власти пришел Джузеппе Конте. Летом была сформирована правящая коалиция между двумя движениями евроскептиков – «Движением пяти звезд» и «Лигой Севера».
Лидеры обеих партий – Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини – стали вице-премьерами нового правительства. И хотя обе политические силы не во всем согласны друг с другом, на Евросоюз они смотрят одинаково и считают, что Италии было бы лучше из него выйти.
Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини. Фото: www.globallookpress.com
Господин Сальвини в многочисленных интервью, например, неоднократно критиковал Брюссель, и не только за проблему беженцев (основная повестка «Лиги»), но и в целом за экономическую политику. Сальвини также заявлял о необходимости снятия санкций с России и одобрительно говорил о воссоединении Крыма с Россией. Словом, в самом сердце Европы возникло правительство, которое все больше становится бельмом на глазу Евросоюза. И в Брюсселе намерены действовать.
К осени стало очевидно, что Еврокомиссия будет перекрывать Италии кислород буквально везде. Брюссель недоволен большим госдолгом страны и бюджетным дефицитом. В октябре под европейский каток попал проект нового бюджета Италии, и теперь за неподчинение Еврокомиссии на Рим могут быть наложены санкции. Более того, все чаще слышны разговоры о необходимости приструнить непокорных итальянцев, начав войну против финансовых институтов Италии. Каковы могут быть последствия?
С открытым забралом
Камнем преткновения стал проект нового бюджета Италии. Этот документ с треском провалился при попытке утвердить его в Еврокомиссии. По правилам Евросоюза все страны-члены должны согласовывать свою бюджетную политику с Брюсселем, иного не дано. Что же так взбесило финансовые власти Европы?
Евроскептики еще в момент прихода к власти не скрывали, что будут саботировать драконовскую бюджетную политику, навязываемую Италии Брюсселем. Поэтому «Лига Севера» и «Пять звезд» решили, как и обещали народу, разжать бюджетные тиски и не душить и без того кризисную экономику страны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
158
Источник
Похожие новости
07 ноября 2018, 20:24
От гранатомётов до «Триумфа»: как Россия укрепляет свои позиции на оружейном рынке Юго-Восточной Азии
07 ноября 2018, 23:54
США: С-300 не боимся, но над Сирией не летаем
08 ноября 2018, 12:54
Разлад в Европе: Брюссель готовится наложить санкции на Италию

08 ноября 2018, 03:09
«Отвлекающая война»: В России назвали признаки подготовки США к ядерному удару по России
07 ноября 2018, 20:25
«Поставили амбициозную задачу»: председатель Совета молодых дипломатов о сотрудничестве с зарубежными коллегами
08 ноября 2018, 12:54
Исламистский терроризм проник в Армению
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
04 ноября 2018, 06:40
Специалисты по Марущинцу - в немецком СМИ
05 ноября 2018, 19:54
Стих Шнурова об изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе дошёл до депутатов Госдумы
05 ноября 2018, 10:09
Киев промахнулся. Вместо России «наказаны» Голландия, Либерия, Сингапур и Бельгия
05 ноября 2018, 13:24
В Сирии опять погибло много россиян
06 ноября 2018, 15:24
Власть России объявила народу войну
07 ноября 2018, 17:24
Депутаты Рады в прямом эфире нецензурно оскорбили Путина
03 ноября 2018, 01:09
Как отнимали букву «Р» у военной разведки. И как вернули
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.