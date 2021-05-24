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Разгул украинской преступности в Европе

24 мая 2021, 00:05  •  38 • В мире
«Порублю всех на борщ!»
Как сообщает греческий портал newsbreak.gr, в городе Ираклион на Крите полиция задержала 49-летнего выходца с Украины, который бегал по улицам с топором и кричал: «Порублю всех на борщ!» Когда ему надели наручники, то обнаружили, что мужчина имел при себе еще два ножа и молоток. Предполагают, что задержанный является ветераном АТО.
Такие сообщения о выходках приехавших с Украины появляются в европейских изданиях регулярно. По данным Министерства социальной политики Украины, сейчас до 12 миллионов украинцев работают за границей. А в местах заключения в европейских странах пребывает более 18 тысяч выходцев с Украины, из них около 6,2 тысячи уже осуждены за совершение различных преступлений.
В Польше заробитчан, где больше всего, с 2011 по 2015 год количество преступлений, совершенных украинцами, выросло более чем в 2,5 раза – с 493 до 1315, гласит статистика польского МВД. По числу преступлений, совершенных иностранцами, украинцы лидируют. Чаще всего они совершают убийства, грабежи, кражи и попадаются на хулиганстве. Один из таких случаев произошел в польском Доброславове. В вагончике рядом с питомником растений обнаружили трупы двух украинцев. На теле одного из них следователи насчитали 18 ножевых ударов, на теле второго – пять. В убийстве подозревают их соотечественника. Он забрал у жертв деньги и обокрал соседей.
Все это порождает ответное насилие. Как сообщает Newsweek Polska, статистика прокуратуры Польши указывает, что за последние два года количество преступлений на основе ненависти к прибывшим с Украины выросла на 150 случаев. Однако это очень заниженные данные. Польский омбудсмен выяснил, что сообщают о нападениях лишь 5% жертв. И только в Малопольском воеводстве граждане Украины более 44 тысяч раз подвергались дискриминации.
Как пишет Cтрана.ua, приезжие с Украины перевозят нелегалов, торгуют наркотиками, грабят квартиры. Года полтора назад Эмманюэль Макрон заявил: «Я отдаю предпочтение легальным иммигрантам из Гвинеи и Кот-д'Ивуара в сравнении с нелегальными украинскими и болгарскими бандами».
Французский журналист Виктор Фортунато рассказал: «Увеличился поток украинских нелегалов, которые сами тайно перевозят своих соотечественников. Например, во Франции недавно прогремел случай, когда осудили группу из 18 украинских яхтсменов за перевозку мигрантов. Украинцы получили от 2 до 8 лет. Они незаконно доставляли людей, в основном тоже украинцев, в Великобританию, брали по 3 тысячи евро с человека. Всего перевезли около полутора сотни человек. И это лишь один пример. Таких перевозчиков родом с Украины ловят все чаще. Занимаются украинцы также контрабандой сигарет и наркотиков… Полиция готовится к массовым рейдам против нелегалов с Украины, из Болгарии и Румынии. Причем криминальных элементов с Украины стало больше после того, как им предоставили безвиз».
Бурный скандал вызвал в 2019 году в Италии арест с найденным полицией арсеналом оружия "украинской группировки" из ветеранов АТО. Занимавший тогда пост вице-премьера Маттео Сальвини заявил, что его хотели убить..
Только за последнее время в Италии погибли три гражданки Украины, работавшие сиделками у пожилых итальянцев. А за прошлый год произошли десятки трагических случаев с баданте, как их там называют. Участились случаи, когда баданте избивают своих синьоров и атакуют своих итальянских мужей, сообщает Страна.ua.
Украинский сайт Korrespondent.net, ссылающийся на данные европейской статистики, утверждает, что Украина является сейчас самой криминальной страной Европы.
Депутат Верховной рады, бывший заместитель Генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин, комментируя эти данные, говорит: «Даже власть не чувствует себя в безопасности». Команда Зеленского убивает свободу слова, уничтожает бизнес и предприятия, повышает цены на продукты, не выполняет обещания по индексации зарплат и пенсий. В результате войны в Донбассе Украина наводнена сейчас оружием, которое оказывается в руках у преступников.
Разгул украинской преступности в Европе может привести к тому, что Украина потеряет безвиз. Год назад об этом намекала Еврокомиссия. За год, по статистике Еврокомиссии, в Европу не пустили больше 57 тысяч украинцев. Это на 20 тысяч больше, чем годом ранее. «Только по этому параметру мы приближаемся к критической точке, ведь рост этого показателя на 50% является формальным критерием, основываясь на котором Еврокомиссия или страна – член ЕС могут запустить механизм приостановления безвизовых режимов», – пишет «Страна».
Однако есть другие соображения. Как заявил эксперт Руслан Бортник, он не верит, что в ближайшее время у Украины отберут безвиз. Западу важно удержать Украину в противостоянии с Россией, так что нетрезвые ветераны АТО будут, как видно, продолжать бегать по Европе с топорами, угрожая «порубить всех на борщ».
Владимир МАЛЫШЕВ

Фонд Стратегической Культуры

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