Разгул либерализма? Почему развалилась империя • 118 • Аналитика «Поворачивается трагическое кольцо русской истории. На наших глазах происходит вековечная русская драма разрушения централизма, который удерживает вместе гигантские пространства, множество народов, языков, культур, обеспечивает существование России как целого. Либерализм Ельцина, расчленившего Советский Союз, после 1991 года…»

А. Проханов









Печальные уроки истории

Безусловно, достаточно часто история — это политика, опрокинутая в прошлое. Безусловно, некоторые историки любят изучать историю так, как им нравится, и извлекать именно те уроки, которые требуется извлечь исходя из текущей политической повестки. Безусловно, историю можно трактовать очень и очень по-разному, в том числе именно так, как это нравится определённым политическим силам.



Однако желание изобразить крах Российской империи и Советского Союза именно как последствие «разгула либерализма», выглядит достаточно странным для любого, кто хотя бы немного знаком с отечественной историей. Там всё было немного не так.



Ни Николай Второй, ни Горбачёв демократами не были, что бы кто ни говорил. И это было бы полбеды. Правда-матка в том, что и сильными (или хотя бы неплохими) правителями они не были тоже. Если кто не помнит, то Николая буквально вынудили отречься от престола, причём в ходе стремительной трансформации российского общества в начале 20-го века и даже в ходе войны ни на какие реальные реформы он идти не хотел. Вообще не хотел. Даже под дулом пистолета. И ни с какой Думой реальной властью он делиться не собирался.



Уже в конце века 20-го в невоюющей индустриальной сверхдержаве СССР Михаил Сергеевич вёл себя полностью аналогично. Никакой реальной демократизации и никаких реальных политических реформ он не желал. Он больше пиаром занимался. Пиаром себя, любимого. Зачем вам какая-то «демократия», когда у вас во главе государства стоит такой хороший, красивый (и болтливый) генсек-президент? И даже в декабре 91-го (!) он от власти уходить не желал категорически. Когда уже всё было проиграно и всё общество было простив него. Да и страны под названием СССР уже не было.



Тут его уже Раиса Максимовна «уболтала». Кстати, нельзя не провести ещё одной аналогии между этими «великими политиками», а именно женский фактор их дискредитации: «царица-немка» — Раиса Максимовна. Почему это так важно? А этот момент отметил ещё Кара-Мурза старший. Что в западной политической системе самое главное — уровень жизни. Система достаточно легко воспринимает дискредитацию отдельных политиков и всей системы, но… падение уровня жизни приводит к драматическим последствиям.



В России всё не так. Само по себе снижение жизненного уровня ещё ни к чему не ведёт, а вот «убиенный царевич» всё меняет категорически и драматически. «Царь… ненастоящий!» Поэтому, как ни странно, в России морально-репутационный аспект сохранения власти является доминирующим. Можно потерять все деньги, можно проиграть сражение, но нельзя потерять репутацию. Никак нельзя. Именно поэтому «бурная деятельность» Александры Фёдоровны и Раисы Максимовны имела весьма тяжёлые последствия. Да… жена Цезаря должна быть вне подозрений. Тут не поспоришь.



А в общем и целом и Николай, и Михаил никаких «поползновений» в сторону народовластия не демонстрировали. И тот, и другой желали править единолично… но не могли. Просто по личным качествам они не могли полноценно править такой сложной страной, как Россия. Не получалось это у них. Косяк за косяком, провал за провалом.



То есть, как мы все прекрасно понимаем, плохой водитель может разбить авто не потому, что это является его целью, а потому, что это является конечным результатом его деятельности, направленной совсем на другое. И царская Россия под водительством Николая Александровича, и пролетарский СССР под управлением Михаила Сергеевича плавно двигались не в сторону демократии, а в сторону хаоса. Система была жёсткой, система была келейной, система была антидемократической. Но «править» не получалось. Голодные, а потому злые крестьяне, «агрессивные» соседи, «несвоевременная» техническая революция… Да много чего. И всё шло наперекосяк, и всё шло вразнос.



В чём первопричина развала?

И вот что характерно: и Советский Союз, и царская Россия имели очень прочную базу, очень здоровую основу, очень серьёзные достижения, очень интересные перспективы… а потом всё пошло псу под хвост. Проблема, как представляется сейчас, была всё-таки не в щелкопёрах-либералах, а в самом «контуре управления».



У Горбачёва всё случилось гораздо быстрей (эпоха НТР как-никак!), а вот у Николая был хороший шанс всё обдумать и всё взвесить… Война с Японией и революция 1905-го года — это своего рода очень лёгкий вариант того, что произошло позже с Германией. Своего рода «эхо будущего». Там Николай ещё бросился линейные крейсеры строить для мести самураям… Не тем надо было заниматься. Совсем не тем.



Война — это переоценка ценностей и соотношения сил на поле боя. Одна сторона демонстрирует превосходство над другой. Со всеми вытекающими последствиями. Проблема Николая II была как раз в многочисленных провалах по военной части. Слишком много поражений. Слишком много «косяков» в управлении вообще. И шаг за шагом в стране нарастало недовольство и непонимание.





И то, что случилось в феврале 17-го, — это своего рода «накопленная сумма». Не игрался самодержец ни в какую «демократию». У него страной управлять не получалось.



С Михаилом Сергеевичем всё случилось гораздо быстрее, хотя большой войны не было и народ отнюдь не голодал (поначалу). Но нарастающие «косяки» в управлении. Раз за разом и снова и снова… Но Михаил Сергеевич даже жарким летом 91-го в отставку уходить не желал категорически и своих ошибок не видел принципиально. И ничего менять не собирался.



«Революциённая» ситуация и с Горбачёвым, и с последним Романовым выглядела примерно следующим образом: всю Россию они уже и «достали», и «выбесили», но сами искренне недоумевают: а что не так? «Недоумённого» Николая вскорости расстреляли, а Горбачёв продолжал искренне недоумевать: а что не так-то? Даже после развала СССР. Хотя, в принципе, и Николай успел пронаблюдать полный крах «своей» империи.



То есть жёсткий менеджмент сам по себе к победе не ведёт и мало кому интересен вообще. «Управляемых», как ни странно, интересуют прежде всего результаты этого «жёсткого менеджмента». Сталин таки дошёл до Берлина, хотя и не с первой попытки. Ли Куан Ю сделал таки из Сингапура жемчужину, хотя там не всё так просто с причинами и последствиями.



Брежнева ругают не за отсутствие демократии, а прежде всего за застой. «Заснул в пути» наш дорогой генсек. Поэтому противопоставление «гнилой либерализм» — «жёсткий авторитаризм» выглядит несколько надуманно. Сталин велик не своим авторитаризмом, а своими победами. «Не важно, какого цвета кошка, главное, чтобы она ловила мышей». Примерно так говаривал отец китайского экономического чуда.



Кстати, а почему есть японское, корейское, немецкое, китайское, сингапурское экономические чудеса, а сочетание «русское чудо» вызывает лишь иронию? В случае же «гнилого либерализма», погубившего и империю Романовых, и «империю Политбюро», мне кажется, причину активно и целенаправленно путают со следствием. То есть как раз «разгул либерализма» в России — это, как правило, не причина краха, это скорее следствие развала жёсткой системы.



А на убойную фразу «А вот при Сталине был порядок!» надо отвечать так: «А вот при Сталине были победы». А не унылое сидение в болоте, оглашаемом патриотическими лозунгами. Помните того еврея в Третьяковке, который советовал товарищу офицеру подражать не его «акценту», но уже прямо и непосредственно графу Суворову-Рымникскому? Ситуация в чём-то аналогична.



Безусловно, достаточно часто история — это политика, опрокинутая в прошлое. Безусловно, некоторые историки любят изучать историю так, как им нравится, и извлекать именно те уроки, которые требуется извлечь исходя из текущей политической повестки. Безусловно, историю можно трактовать очень и очень по-разному, в том числе именно так, как это нравится определённым политическим силам.Однако желание изобразить крах Российской империи и Советского Союза именно как последствие «разгула либерализма», выглядит достаточно странным для любого, кто хотя бы немного знаком с отечественной историей. Там всё было немного не так.Ни Николай Второй, ни Горбачёв демократами не были, что бы кто ни говорил. И это было бы полбеды. Правда-матка в том, что и сильными (или хотя бы неплохими) правителями они не были тоже. Если кто не помнит, то Николая буквальноотречься от престола, причём в ходе стремительной трансформации российского общества в начале 20-го века и даже в ходе войныреальные реформы он идти не хотел. Вообще не хотел. Даже под дулом пистолета. И ни с какой Думой реальной властью он делиться не собирался.Уже в конце века 20-го в невоюющей индустриальной сверхдержаве СССР Михаил Сергеевич вёл себя полностью аналогично. Никакой реальной демократизации и никаких реальных политических реформ он не желал. Он больше пиаром занимался. Пиаром себя, любимого. Зачем вам какая-то «демократия», когда у вас во главе государства стоит такой хороший, красивый (и болтливый) генсек-президент? И даже в декабре 91-го (!) он от власти уходить не желал категорически. Когда уже всё было проиграно и всё общество было простив него. Да и страны под названием СССР уже не было.Тут его уже Раиса Максимовна «уболтала». Кстати, нельзя не провести ещё одной аналогии между этими «великими политиками», а именно женский фактор их дискредитации: «царица-немка» — Раиса Максимовна. Почему это так важно? А этот момент отметил ещё Кара-Мурза старший. Что в западной политической системе самое главное — уровень жизни. Система достаточно легко воспринимает дискредитацию отдельных политиков и всей системы, но… падение уровня жизни приводит к драматическим последствиям.В России всё не так. Само по себе снижение жизненного уровня ещё ни к чему не ведёт, а вот «убиенный царевич» всё меняет категорически и драматически. «Царь… ненастоящий!» Поэтому, как ни странно, в России морально-репутационный аспект сохранения власти является доминирующим. Можно потерять все деньги, можно проиграть сражение, но нельзя потерять репутацию. Никак нельзя. Именно поэтому «бурная деятельность» Александры Фёдоровны и Раисы Максимовны имела весьма тяжёлые последствия. Да… жена Цезаря должна быть вне подозрений. Тут не поспоришь.А в общем и целом и Николай, и Михаил никаких «поползновений» в сторону народовластия не демонстрировали. И тот, и другой желали править единолично… но не могли. Просто по личным качествам они не могли полноценно править такой сложной страной, как Россия. Не получалось это у них. Косяк за косяком, провал за провалом.То есть, как мы все прекрасно понимаем, плохой водитель может разбить авто не потому, что это является его целью, а потому, что это является конечным результатом его деятельности, направленной совсем на другое. И царская Россия под водительством Николая Александровича, и пролетарский СССР под управлением Михаила Сергеевича плавно двигались не в сторону демократии, а в сторону хаоса. Система была жёсткой, система была келейной, система была антидемократической. Но «править» не получалось. Голодные, а потому злые крестьяне, «агрессивные» соседи, «несвоевременная» техническая революция… Да много чего. И всё шло наперекосяк, и всё шло вразнос.И вот что характерно: и Советский Союз, и царская Россия имели очень прочную базу, очень здоровую основу, очень серьёзные достижения, очень интересные перспективы… а потом всё пошло псу под хвост. Проблема, как представляется сейчас, была всё-таки не в щелкопёрах-либералах, а в самом «контуре управления».У Горбачёва всё случилось гораздо быстрей (эпоха НТР как-никак!), а вот у Николая был хороший шанс всё обдумать и всё взвесить… Война с Японией и революция 1905-го года — это своего рода очень лёгкий вариант того, что произошло позже с Германией. Своего рода «эхо будущего». Там Николай ещё бросился линейные крейсеры строить для мести самураям… Не тем надо было заниматься. Совсем не тем.Война — это переоценка ценностей и соотношения сил на поле боя. Одна сторона демонстрирует превосходство над другой. Со всеми вытекающими последствиями. Проблема Николая II была как раз в многочисленных провалах по военной части. Слишком много поражений. Слишком много «косяков» в управлении вообще. И шаг за шагом в стране нарастало недовольство и непонимание.И то, что случилось в феврале 17-го, — это своего рода «накопленная сумма». Не игрался самодержец ни в какую «демократию». У него страной управлять не получалось.С Михаилом Сергеевичем всё случилось гораздо быстрее, хотя большой войны не было и народ отнюдь не голодал (поначалу). Но нарастающие «косяки» в управлении. Раз за разом и снова и снова… Но Михаил Сергеевич даже жарким летом 91-го в отставку уходить не желал категорически и своих ошибок не видел принципиально. И ничего менять не собирался.«Революциённая» ситуация и с Горбачёвым, и с последним Романовым выглядела примерно следующим образом: всю Россию они уже и «достали», и «выбесили», но сами искренне недоумевают: а что не так? «Недоумённого» Николая вскорости расстреляли, а Горбачёв продолжал искренне недоумевать: а что не так-то? Даже после развала СССР. Хотя, в принципе, и Николай успел пронаблюдать полный крах «своей» империи.То есть жёсткий менеджмент сам по себе к победе не ведёт и мало кому интересен вообще. «Управляемых», как ни странно, интересуют прежде всего результаты этого «жёсткого менеджмента». Сталин таки дошёл до Берлина, хотя и не с первой попытки. Ли Куан Ю сделал таки из Сингапура жемчужину, хотя там не всё так просто с причинами и последствиями.Брежнева ругают не за отсутствие демократии, а прежде всего за застой. «Заснул в пути» наш дорогой генсек. Поэтому противопоставление «гнилой либерализм» — «жёсткий авторитаризм» выглядит несколько надуманно. Сталин велик не своим авторитаризмом, а своими победами. «Не важно, какого цвета кошка, главное, чтобы она ловила мышей». Примерно так говаривал отец китайского экономического чуда.Кстати, а почему есть японское, корейское, немецкое, китайское, сингапурское экономические чудеса, а сочетание «русское чудо» вызывает лишь иронию? В случае же «гнилого либерализма», погубившего и империю Романовых, и «империю Политбюро», мне кажется, причину активно и целенаправленно путают со следствием. То есть как раз «разгул либерализма» в России — это, как правило, не причина краха, это скорее следствие развала жёсткой системы.А на убойную фразу «А вот при Сталине был порядок!» надо отвечать так: «А вот при Сталине были победы». А не унылое сидение в болоте, оглашаемом патриотическими лозунгами. Помните того еврея в Третьяковке, который советовал товарищу офицеру подражать не его «акценту», но уже прямо и непосредственно графу Суворову-Рымникскому? Ситуация в чём-то аналогична. Олег Егоров Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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