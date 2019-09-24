Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Угроза энергетической безопасности Европы": Трамп и Дуда размышляли, ...
"Упущенный шанс на диалог с Россией": Украинский политик указала на се...
Манкурты и победа над Гитлером
"Это вам не кафе": В ПАСЕ резко ответили на демарш Украины, отказавшей...
Главная / Политика

Разгул коррупции на Украине помешал Трампу перевести деньги Киеву - WP

24 сентября 2019, 11:24  •  99 • Политика
СМИ узнали о решении Трампа заморозить военную помощь Киеву из-за коррупции. Как сообщает WP, в стране слишком высокий уровень, в буквальном смысле, разгул коррупции, которая мешает перевести деньги Киеву. Впрочем, некоторые источники уверяют, мол, Трамп не собирался таким образом оказывать давление на Зеленского.
Президент США Дональд Трамп поручил временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране. Об этом со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников сообщила газета The Washington Post.
О том, что американский лидер Дональд Трамп поручил исполняющему обязанности шефа аппарата Белого дома Мику Малвейни временно заблокировать военную помощь Украине, сообщает издание Washington Post. По данным газеты, которая ссылается на неназванные источники в администрации, президент США в настоящее время совсем не уверен в том, что Незалежной сейчас стоит выделать финансовую помощь. А все потому, что там "большое количество коррупции".
Издание подчеркивает, что президентское распоряжение передали в Пентагон и в Госдеп буквально за несколько дней до телефонного разговора между украинским лидером Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.
Другой источник издания заявляет, что Трамп совсем не собирался оказывать давление на Зеленского. При этом отмечается, что средства разморозили из-за приближения окончания финансового года. То есть, как подчеркивает WP, если деньги не будут израсходованы, это может быть воспринято как нарушение закона.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



99
Источник
Похожие новости
23 сентября 2019, 15:54
Воспитание детей отдали "смердящей" Бузовой? Милонов взбунтовался против полового просвещения в школах
23 сентября 2019, 19:09
Нарышкин заявил об угрозе безопасности государствам — участникам СНГ
23 сентября 2019, 12:39
"Аппарат раздут, малоэффективен": Пушков напомнил о "пике бюрократов" в ответ на сокращения чиновников
24 сентября 2019, 11:24
"Русского хакера" доставили из Грузии в США, не доказав его вину
24 сентября 2019, 04:54
Грабли старые, президент Украины - новый: Зеленскому не нужен инакомыслящий Донбасс?
23 сентября 2019, 19:09
США создают для стран СНГ образ врага и уничтожают наши ценности - Нарышкин
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 сентября 2019, 08:09
Главные козыри С-400 дали о себе знать. Удары по Абкайку и Хурайсу и ряд сюрпризов «Л...
24 сентября 2019, 04:54
Срывающуюся на крик в ООН 16-летнюю шведку пожалели и вспомнили ее диагноз
24 сентября 2019, 08:09
Маски сброшены. Украина будет обострять ситуацию до предела
24 сентября 2019, 04:54
Французские СМИ шокировали читателей: слабая экономика России - миф. На деле - это 3-...
24 сентября 2019, 04:54
США хотят запереть Россию в Чёрном море
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 сентября 2019, 15:39
"Ради жизни граждан": Киев заявил о подготовке к отводу сил, но с одним условием
17 сентября 2019, 16:54
Гробовое молчание и... аплодисменты: Слова Путина о русском Израиле встретили овациями
19 сентября 2019, 07:54
"Не успокаивайте себя иллюзиями": В Раде призвали Украину пойти на жертвы ради решения конфликта в Донбассе
20 сентября 2019, 13:09
"Как бы ни был хорош план, всегда есть русские": Что ждёт американцев в случае удара по Калининграду
19 сентября 2019, 17:24
Переговоры России, Украины и ЕС по газу завершились
21 сентября 2019, 18:24
И пошла в совхозе служба!
18 сентября 2019, 02:39
"Уедут так уедут": Как Украина втянула Канаду в протест против крымчан
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.