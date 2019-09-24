Разгул коррупции на Украине помешал Трампу перевести деньги Киеву - WP

Президент США Дональд Трамп поручил временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране. Об этом со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников сообщила газета The Washington Post.

О том, что американский лидер Дональд Трамп поручил исполняющему обязанности шефа аппарата Белого дома Мику Малвейни временно заблокировать военную помощь Украине, сообщает издание Washington Post. По данным газеты, которая ссылается на неназванные источники в администрации, президент США в настоящее время совсем не уверен в том, что Незалежной сейчас стоит выделать финансовую помощь. А все потому, что там "большое количество коррупции".

Издание подчеркивает, что президентское распоряжение передали в Пентагон и в Госдеп буквально за несколько дней до телефонного разговора между украинским лидером Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

Другой источник издания заявляет, что Трамп совсем не собирался оказывать давление на Зеленского. При этом отмечается, что средства разморозили из-за приближения окончания финансового года. То есть, как подчеркивает WP, если деньги не будут израсходованы, это может быть воспринято как нарушение закона.