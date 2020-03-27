Разгромить поезд из России и вернуть в правительство Супрун. Галичане предложили свои антивирусные меры

Скучающие на карантине галичане, которые привезли коронавирус из Италии и Польши, переживают, что гастарбайтеры из РФ привезут им «вирус русского мира», и готовятся громить поезд из Москвы. Как известно, 25 марта Украина отправила спецсостав в Россию для эвакуации своих граждан.Поезд состоит из 20 вагонов и сможет вывезти около 500 человек: 28 марта все границы будут закрыты, как предупредил министр МВД Аваков, а карантин в стране продлён на месяц. Правда, в соцсетях пишут, что украинцы, работающие в РФ, ищут любые возможности, чтобы избежать эвакуации на родину, где их ждёт безработица и голод. Однако, патриоты уже призывают громить московский поезд, в крайнем случае, посадить всех его пассажиров «на карантин в российском консульстве».На родине их особо и не ждут. «Приедут диверсанты с украинскими паспортами, которыми их обеспечила новая власть? Очередная куча малороссов, агентов ФСБ с украинскими паспортами? А потом будут кричать: «Путин введи войска, защити русскоязычное население?! И будут разыгрывать гражданский конфликт», — пишет инициатор торможения московского поезда, львовянин Зиновий Гузар на своей странице в соцсетях.При этом Зиновия и его побратимов совершенно не смущают толпы заробитчан, которые приезжают на Украину из Польши, Италии и Испании — эпицентров вспышки коронавируса. Только на прошлой неделе в страну въехало почти 100 тысяч рабочих из ЕС.Не реагируют патриоты и на робкие возражения — мол, в этом поезде много гастарбайтеров из Западной Украины, «которых Зеленский выпихнул из страны зарабатывать кусок хлеба». Гостеприимные и богобоязненные выходцы из «культурной столицы» благожелательно интересуются у приезжих из России соотечественников — «А где ж мы вас всех хоронить будем?», а также уверяют, что данный спецпоезд укомплектован ФСБ, что несёт угрозу национальной безопасности.Жители Западной Украины предлагают также срочно вернуть в Минздрав Ульяну Супрун. «В то время, когда Украина стоит на пороге эпидемии CoVid-19, мы как никогда нуждаемся в должности министра здравоохранения специалиста своего дела. Такого уровня, как бывший министр — Ульяна Супрун. Наша медицина, безусловно, была бы в гораздо лучшем состоянии, если бы новое правительство не блокировало продолжение медицинской реформы, начатой Супрун. Это время, к сожалению, упущено. Но сейчас, во время опасного вызова, мы должны требовать у власти возвращения Ульяны Супрун в кресло министра», — говорится в документе на сайте президента, который, кстати, подписали 8000 человек.