Разгром Японии в 1945 году — "ошибка" СССР. От России требуют извинений • 84 • Аналитика





Моряки Тихоокеанского флота водружают флаг военно-морского флота над Порт-Артуром. Август 1945 г.





«Ошибка» СССР

Близкая к японской правящей Либерально-демократической партии газета «Санкэй симбун» (Sankei Shimbun) выдвинула очередные требования к России. По мнению японского публициста Рёсукэ Эндо, военное выступление СССР против Японской империи в конце Второй мировой войны было «ошибкой», а интернирование японских пленных вообще стало «государственным преступлением».



Японский журналист, который ранее работал в Москве, опирается на мнение своего недавно умершего знакомого, отставного полковника российской разведки и сотрудника Института востоковедения РАН Алексея Кириченко. Отставной полковник занимался проблемой японских военнопленных. Среди его работ — «Неизвестные моменты. 200 лет японо-российских отношений». По словам Кириченко, Сталин нарушил пакт о нейтралитете и «напал на Японию», что породило проблему «северных территорий» и трагедию японских военнопленных. СССР пленил около 600 тыс. японских солдат. Жертвами сибирских лагерей стали более 60 тыс. человек.



Японский журналист Эндо сообщает, что бывший полковник, специалист по истории российско-японских проблем, предлагал придерживаться принципа, что лучший «партнер» для России в Азии – это Япония. Китаю же доверять нельзя. Поэтому, чтобы Россия и Япония начали искренне сотрудничать, Москве необходимо «признать ошибку, которая заключалась в нападении на Японию». Однако, как отмечает японский автор, российский президент Владимир Путин «настаивает на справедливости начала военных действий против Японии». Путин, судя по всему, не настроен на решение проблемы «северных территорий» и в последние годы «демонстрирует «медовый месяц» с Китаем».



Японский реваншизм

Что интересно, свой гнев японцы направляют не на США, которые ковровыми бомбардировками сожгли десятки тысяч мирных японцев и нанесли два ядерный удара по Хиросиме и Нагасаки, хотя они не имели никакого военного значения. Не на американцев, которые с 1945 г. и по наши дни находятся в Японии, лишая её полноценного суверенитета. А на СССР и Россию.



Почему же Япония пытается переписать историю, создает миф о «советской агрессии»? При этом забывая об агрессивной политике Японской империи против России и СССР, на Дальнем Востоке и в Азии в целом. Дело в том, что Ялтинско-Потсдамская система, созданная Западом и СССР, практически полностью разрушена. На Западе после разрушения СССР стали активно пересматривать итоги Второй мировой войны, сначала на страницах газет и исторических работ, затем появились политические требования и территориальные претензии. СССР теперь «виновник» начала Второй мировой войны, русские – «агрессоры и оккупанты», а не освободители Европы. Соответственно, современная Россия должна каяться, извиняться, выплатить компенсации и дать согласие на пересмотр границ. В частности, отдать Калининград Германии, Выбор и Карелию – Финляндии и т. д.



Япония всё это прекрасно видит. В Токио пришли к выводу, что пришло время взять исторический реванш. Москва должна принести извинения за «незаконную войну», и отдать «северные территории». Информационная почва уже давно подготовлена. В Японии считают, что СССР нарушил пакт о ненападении, начал войну «незаконно». И всё последующее — включая захват Курильских остров, взятие японских пленных и их заключение, также незаконно. Такая точка зрения в Японии общепринята. Она регулярно поднимается в СМИ, отражена в системе исторического образования. Поэтому для большинства японцев русские – это «агрессоры», а американцы – «союзники». Что касается ядерных ударов по Хиросиме и Нагасаки, то они ускорили окончание войны, и позволили избежать новых бессмысленных и многочисленных жертв. Также американцев уважают как «учителей», которые принесли Японии мир, демократию и экономическое процветание. Благодаря США Япония стала одной из ведущих экономических и технологических держав.



Поэтому тема «северных территорий» всё чаще поднимается Токио. Японская верхушка хочет получить свой кусок «русского пирога». Понятно, что на Курилах японцы не остановятся. Стоит отметить, что содержание термина «северные территории» трактуется в Японии по-разному. В «узком смысле» — это Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, в «широком» — все Курильские острова, и Южный Сахалин с прилегающими островами. А японские националисты считают «своим» территориями Северный Сахалин, Камчатку, Приморье и Приамурье. То есть при благоприятных условиях Япония может вернуться к планам экспансии образца 1918 и 1930-х годов, когда Японская империя претендовала на земли вплоть до Урала.



Стоит отметить, что современная Япония – это одна из передовых военных держав с огромным военным бюджетом. Японская верхушка отказалась от практически всех прежних военных ограничений. Страна имеет один из самых больших военных бюджетов мире, её вооруженные силы одни из самых мощных и современных на планете. Вооруженные силы Японии регулярно получают новые эсминцы с управляемым ракетным оружием, вертолётоносцы (фактически легкие авианосцы), десантные корабли, ударные самолеты и беспилотники, создана и постоянно усиливается современная ПВО-ПРО. В США покупают самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и управления E-2D. Озвучены планы по закупке истребителей вертикального взлета и посадки (для «вертолетоносцев»). Разрабатываются средства электронной войны, создана морская пехота, покупается техника для десантных операций, формируется военно-космическое подразделение и т. д.



Таким образом, помимо информационной обработки населения и дипломатических демаршей в сторону Москвы (когда Курильские острова посещают члены правительства или там проходят военные учения), японская верхушка уже не исключает и силового сценария возвращения «северных территорий». Япония уже имеет передовые вооруженные силы, мощный флот, который по обычным вооружениям превосходит наш Тихоокеанский флот (он после развала СССР почти не обновлялся), и десантные силы для проведения операция по захвату островов. Де-факто, если страны НАТО создают инфраструктуру для интервенции в Россию на западном направлении, то Япония готовится к силовому решению проблемы «северных территорий» на востоке. СССР и Россия рассматриваются как «агрессоры», незаконно оккупировавшие «северные территории» Японии.



Чем может ответить Москва?

Во-первых, прекратить заигрывать с Токио по поводу «совместного освоения» Курил и дальневосточных территорий в целом. Прямо объявить, что пересмотра итогов Второй мировой войны не будет. Пускай «идут лесом». Никаких уступок территорий никогда не будет.





Во-вторых, масштабная программа развития дальневосточных территорий. Причём не в колониальных интересах Китая или Японии, а в интересах русской державы и русского народа. Демографическая программа (в рамках общероссийской) по восстановлению и росту численности русского этноса на Дальнем Востоке.



В-третьих, восстановление боевого потенциала армии, флота и ВВС на Дальнем Востоке. Русские вооруженные силы должны отразить любое нападение и наказать агрессора даже без угрозы применения ядерного арсенала. Русская военная мощь похоронит любые агрессивные замыслы. Как говорили древние, хочешь мира – готовься к войне. Для сотрудничества с Токио России необходимо признать «ошибкой» Маньчжурскую операцию Красной Армии против Квантунской армии в августе 1945 года, утверждает японский журналист Рёсукэ Эндо на страницах проправительственной газеты «Санкэй симбун». По мнению автора, СССР «незаконно» начал войну против Японии в 1945 г., поэтому Москва должна принести извинения. Только после этого можно выстраивать плодотворные отношения двух держав.Моряки Тихоокеанского флота водружают флаг военно-морского флота над Порт-Артуром. Август 1945 г.Близкая к японской правящей Либерально-демократической партии газета «Санкэй симбун» (Sankei Shimbun) выдвинула очередные требования к России. По мнению японского публициста Рёсукэ Эндо, военное выступление СССР против Японской империи в конце Второй мировой войны было «ошибкой», а интернирование японских пленных вообще стало «государственным преступлением».Японский журналист, который ранее работал в Москве, опирается на мнение своего недавно умершего знакомого, отставного полковника российской разведки и сотрудника Института востоковедения РАН Алексея Кириченко. Отставной полковник занимался проблемой японских военнопленных. Среди его работ — «Неизвестные моменты. 200 лет японо-российских отношений». По словам Кириченко, Сталин нарушил пакт о нейтралитете и «напал на Японию», что породило проблему «северных территорий» и трагедию японских военнопленных. СССР пленил около 600 тыс. японских солдат. Жертвами сибирских лагерей стали более 60 тыс. человек.Японский журналист Эндо сообщает, что бывший полковник, специалист по истории российско-японских проблем, предлагал придерживаться принципа, что лучший «партнер» для России в Азии – это Япония. Китаю же доверять нельзя. Поэтому, чтобы Россия и Япония начали искренне сотрудничать, Москве необходимо «признать ошибку, которая заключалась в нападении на Японию». Однако, как отмечает японский автор, российский президент Владимир Путин «настаивает на справедливости начала военных действий против Японии». Путин, судя по всему, не настроен на решение проблемы «северных территорий» и в последние годы «демонстрирует «медовый месяц» с Китаем».Что интересно, свой гнев японцы направляют не на США, которые ковровыми бомбардировками сожгли десятки тысяч мирных японцев и нанесли два ядерный удара по Хиросиме и Нагасаки, хотя они не имели никакого военного значения. Не на американцев, которые с 1945 г. и по наши дни находятся в Японии, лишая её полноценного суверенитета. А на СССР и Россию.Почему же Япония пытается переписать историю, создает миф о «советской агрессии»? При этом забывая об агрессивной политике Японской империи против России и СССР, на Дальнем Востоке и в Азии в целом. Дело в том, что Ялтинско-Потсдамская система, созданная Западом и СССР, практически полностью разрушена. На Западе после разрушения СССР стали активно пересматривать итоги Второй мировой войны, сначала на страницах газет и исторических работ, затем появились политические требования и территориальные претензии. СССР теперь «виновник» начала Второй мировой войны, русские – «агрессоры и оккупанты», а не освободители Европы. Соответственно, современная Россия должна каяться, извиняться, выплатить компенсации и дать согласие на пересмотр границ. В частности, отдать Калининград Германии, Выбор и Карелию – Финляндии и т. д.Япония всё это прекрасно видит. В Токио пришли к выводу, что пришло время взять исторический реванш. Москва должна принести извинения за «незаконную войну», и отдать «северные территории». Информационная почва уже давно подготовлена. В Японии считают, что СССР нарушил пакт о ненападении, начал войну «незаконно». И всё последующее — включая захват Курильских остров, взятие японских пленных и их заключение, также незаконно. Такая точка зрения в Японии общепринята. Она регулярно поднимается в СМИ, отражена в системе исторического образования. Поэтому для большинства японцев русские – это «агрессоры», а американцы – «союзники». Что касается ядерных ударов по Хиросиме и Нагасаки, то они ускорили окончание войны, и позволили избежать новых бессмысленных и многочисленных жертв. Также американцев уважают как «учителей», которые принесли Японии мир, демократию и экономическое процветание. Благодаря США Япония стала одной из ведущих экономических и технологических держав.Поэтому тема «северных территорий» всё чаще поднимается Токио. Японская верхушка хочет получить свой кусок «русского пирога». Понятно, что на Курилах японцы не остановятся. Стоит отметить, что содержание термина «северные территории» трактуется в Японии по-разному. В «узком смысле» — это Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, в «широком» — все Курильские острова, и Южный Сахалин с прилегающими островами. А японские националисты считают «своим» территориями Северный Сахалин, Камчатку, Приморье и Приамурье. То есть при благоприятных условиях Япония может вернуться к планам экспансии образца 1918 и 1930-х годов, когда Японская империя претендовала на земли вплоть до Урала.Стоит отметить, что современная Япония – это одна из передовых военных держав с огромным военным бюджетом. Японская верхушка отказалась от практически всех прежних военных ограничений. Страна имеет один из самых больших военных бюджетов мире, её вооруженные силы одни из самых мощных и современных на планете. Вооруженные силы Японии регулярно получают новые эсминцы с управляемым ракетным оружием, вертолётоносцы (фактически легкие авианосцы), десантные корабли, ударные самолеты и беспилотники, создана и постоянно усиливается современная ПВО-ПРО. В США покупают самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и управления E-2D. Озвучены планы по закупке истребителей вертикального взлета и посадки (для «вертолетоносцев»). Разрабатываются средства электронной войны, создана морская пехота, покупается техника для десантных операций, формируется военно-космическое подразделение и т. д.Таким образом, помимо информационной обработки населения и дипломатических демаршей в сторону Москвы (когда Курильские острова посещают члены правительства или там проходят военные учения), японская верхушка уже не исключает и силового сценария возвращения «северных территорий». Япония уже имеет передовые вооруженные силы, мощный флот, который по обычным вооружениям превосходит наш Тихоокеанский флот (он после развала СССР почти не обновлялся), и десантные силы для проведения операция по захвату островов. Де-факто, если страны НАТО создают инфраструктуру для интервенции в Россию на западном направлении, то Япония готовится к силовому решению проблемы «северных территорий» на востоке. СССР и Россия рассматриваются как «агрессоры», незаконно оккупировавшие «северные территории» Японии.Во-первых, прекратить заигрывать с Токио по поводу «совместного освоения» Курил и дальневосточных территорий в целом. Прямо объявить, что пересмотра итогов Второй мировой войны не будет. Пускай «идут лесом». Никаких уступок территорий никогда не будет.Во-вторых, масштабная программа развития дальневосточных территорий. Причём не в колониальных интересах Китая или Японии, а в интересах русской державы и русского народа. Демографическая программа (в рамках общероссийской) по восстановлению и росту численности русского этноса на Дальнем Востоке.В-третьих, восстановление боевого потенциала армии, флота и ВВС на Дальнем Востоке. Русские вооруженные силы должны отразить любое нападение и наказать агрессора даже без угрозы применения ядерного арсенала. Русская военная мощь похоронит любые агрессивные замыслы. Как говорили древние, хочешь мира – готовься к войне. Самсонов Александр Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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