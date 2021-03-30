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Разгром в котлах забыт: Украина бредит «маленькой победоносной войной»
30 марта 2021, 22:50 • 115 • Украина
Украинское общество больше не пугает кровь и насилие на Донбассе, оно готово к «маленькой победоносной войне», которая будто бы не должна коснуться самих обывателей.
Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил донецкий социолог Евгений Копатько.
«За эти полтора месяца Зеленский достаточно прочно укрепил свою власть. Общество готово к войне – это самое страшное, общество морально готово. Если вы видите такие песни (украинская снайперша записала песню об убийствах русских – ред.), а когда-то был ужас, что не дай Бог, кто-то кого-то убьёт – они готовы к этому», – сказал Копатько.
При этом он обратил внимание – украинское общество настроено воинственно, однако рассчитывает, что смерти и лишения коснутся других людей.
«Умирать они не готовы. Есть такое правило у социологов. Говорит: хотите, чтобы была сильная рука в стране? На Украине до войны под 90 процентов – хотим. А хотите, чтобы это распространялось на вас? 80 процентов не хотят. «Это должно касаться кого-то, а не меня, это коснётся кого-то, но не моего ребёнка, это коснётся кого-то, но не в моё село придут похоронки» – вот к этому общество приучили. Они забыли 2015 год», – сказал Копатько.
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