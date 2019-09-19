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Разгром «Реала» в Париже, камбэк «Атлетико» и осечка «Тоттенхэма»: обзор игрового дня ЛЧ

19 сентября 2019, 10:54  •  145 • Украина
ПСЖ дома разгромил «Реал», причём мадридцам не удалось нанести ни одного удара в створ ворот соперника. «Атлетико» отыграл два мяча в поединке с «Ювентусом» и ушёл от поражения. А действующий финалист главного еврокубка «Тоттенхэм» умудрился упустить солидное преимущество в Греции. RT рассказывает о главных событиях игрового дня группового этапа Лиги чемпионов.
 
AFP © Lucas BARIOULET
 

Отменённые голы «Реала» и дубль Ди Марии 

В центральном матче игрового дня ПСЖ, пожалуй, слишком легко разобрался дома с грозным «Реалом». Мадридцы провели абсолютно невразумительный поединок и впервые с сезона-2003/04 не сумели нанести ни одного удара в створ в поединке Лиги чемпионов. Справедливости ради надо отметить, что моменты у гостей всё-таки были, а два мяча команды даже были отменены. В первом случае судья не засчитал гол Гарета Бэйла из-за игры рукой. Первоначально рефери нарушения правил не заметил, но после просмотра повтора назначил штрафной в пользу ПСЖ. А в концовке встречи мяч Карима Бензема был отменён из-за положения вне игры.

У хозяев же с реализацией дела обстояли гораздо лучше. Уже в первом тайме дубль оформил Анхель Ди Мария. Сначала он на 13-й минуте замкнул прострел с левого фланга, а затем отметился отличным ударом из-за пределов штрафной.

Уже в компенсированное время матча парижане убежали в контратаку и довели счёт до крупного. Отличиться удалось защитнику Тома Меньё. Мадридцы же так и не сумели поразить ворота своего недавнего партнёра по команде Кейлора Наваса.

Стоит добавить, что капитан «Реала» Серхио Рамос пропускал встречу из-за дисквалификации. В Испании подсчитали, что без звёздного защитника мадридский клуб проиграл пять матчей Лиги чемпионов подряд, в том числе дважды — московскому ЦСКА.

Сенсационная осечка «Тоттенхэма» и разгром от «Баварии»

Предыдущий игровой день ЛЧ задал тренд на неожиданные результаты, и в среду в главном еврокубке также состоялась пара сенсаций. Во-первых, вслед за действующим обладателем трофея «Ливерпулем» потерял очки финалист турнира-2018/19 «Тоттенхэм».

Лондонцы на выезде играли с обидчиком «Краснодара» — пирейским «Олимпиакосом» — и поначалу не испытывали никаких проблем. В середине первого тайма именитым гостям удалось в течение пяти минут дважды поразить ворота соперника. Сначала Гари Кейн реализовал пенальти и забил свой 15-й мяч в ЛЧ, а затем герой противостояния с «Аяксом» Лукас Моура отметился великолепным дальним ударом.

Но хозяева не думали сдаваться и сумели уйти от поражения. Причём главным героем в их составе стал переживающий вторую молодость экс-полузащитник московского «Динамо» Матьё Вальбуэна. Для начала француз, которому совсем скоро исполнится 35 лет, отдал результативную передачу на Даниэла Каштелу, а на старте второго тайма заработал пенальти, который сам же и реализовал.   

В другом матче группы B обошлось без сенсации, но «Баварии» дома всё же пришлось приложить усилия, чтобы обыграть «Црвену Звезду». Чемпион Сербии сохранял свои ворота в неприкосновенности на протяжении большей части первого тайма, но затем всё же пропустил от Кингсли Комана, уверенно замкнувшего подачу партнёра на дальней штанге.

А в концовке точными ударами отметились Роберт Левандовски и Томас Мюллер, причём для поляка этот гол стал 54-м в Лиге чемпионов. «Црвена Звезда» же в итоге сумела нанести лишь один удар в створ ворот мюнхенцев, и Мануэлю Нойеру пришлось откровенно скучать.

Хет-трик за 38 минут и крупное поражение «Шахтёра»

Вполне неожиданным стоит признать и разгром, учинённый загребским «Динамо» «Аталанте», ведь перед началом матча мало кто ожидал, что четвёртая команда Италии пропустит в Хорватии четыре безответных мяча.

Причём гости владели мячом чуть больше, но соперник отвечал грамотными быстрыми контратаками, с которыми «Аталанта» откровенно не справлялась. Далеко не безгрешная оборона коллектива из Бергамо в Загребе просто рассыпалась. Уже после первого тайма хозяева громили соперника со счётом 3:0, причём дубль оформил Мислав Оршич.

А после перерыва 26-летний форвард забил и третий мяч. На то, чтобы оформить третий в своей карьере хет-трик, у футболиста ушло всего 38 минут. В текущем сезоне на счету Мислава уже шесть голов в ЛЧ с учётом квалификации, и с этим показателем он делит первое место в гонке бомбардиров турнира с Бийелем Омрани, чей «Клуж» до группового этапа не добрался.

Также стоит отметить, что для «Динамо» эта победа стала самой крупной в истории, добытой на групповых стадиях еврокубков, и самой крупной вообще наряду с разгромом «Ференцвароша» в третьем квалификационном раунде ЛЧ в сезоне-2019/20.

Разгромом завершилась и встреча «Шахтёра» с «Манчестер Сити». Накануне Хосеп Гвардиола любезничал с соперником и даже шутил, что намерен приобрести на Украине квартиру, поскольку его команда регулярно попадает в одну группу с «горняками».

Но на поле чемпион Англии ожидаемо не оставил уступающему в классе сопернику никаких шансов, несмотря на сенсационное поражение от «Норвича» в субботу. Открыть счёт именитым гостям удалось в середине первого тайма, когда Рияд Марез первым успел на добивание после отскока от штанги, а вскоре Илкай Гюндоган удвоил преимущество «Манчестера». Наконец, незадолго до финального свистка Габриэл Жезус убежал на рандеву с Андреем Пятовым и довёл дело до разгрома. Горожанам в очередной раз удалось крупно обыграть «Шахтёр». Последние три матча «горняки» проиграли подопечным Гвардиолы с общим счётом 0:12.

Четыре мяча во втором тайме и промах Роналду в концовке 

В группе D «Локомотиву» удалось захватить лидерство благодаря результативной ничьей в матче «Атлетико» и «Ювентуса». Мадридцы дома горели желанием взять реванш у соперника за обидный вылет из Лиги чемпионов в прошлом сезоне, но в итоге едва спаслись от поражения.

Первый тайм завершился без забитых мячей, хотя хозяева начали встречу очень активно, а их звёздный новичок Жоау Фелиш уже на первых минутах нанёс несколько опасных ударов. Зато не успела стартовать вторая половина игры, как «Юве» провёл быструю контратаку, которую красивым ударом в дальнюю девятку увенчал Хуан Куадрадо. На 65-й минуте Блез Матюиди удвоил преимущество туринцев и, казалось, поставил точку в этом матче.

Но «Атлетико» не собирался сдаваться, и успех команде традиционно принесли стандартные положения. Мадридцам удалось оперативно отыграть один мяч после подачи штрафного, а на 90-й минуте хозяева сравняли счёт. Вышедший на замену Эктор Эррера выпрыгнул выше всех на подаче корнера и восстановил равенство на табло. Стоит добавить, что в концовке победу «Ювентусу» едва не принёс Криштиану Роналду. Португалец ворвался в штрафную, обыграв по пути несколько человек, но немного не попал в створ.

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