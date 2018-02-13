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Разгром "десанта реформ": Экс-зам Авакова отказалась от гражданства Украины
13 февраля 2018, 15:39 • 370 • Политика
Бывший первый замминистра внутренних дел Украины Эка Згуладзе вскоре после своего таинственного ухода с должности вернулась на родину в Грузию и отказалась от украинского гражданства.
Когда-то так называемый десант реформ - различные политические специалисты из Грузии, США и европейских стран, прибывшие в страну вместе с Михаилом Саакашвили - были важной частью политической структуры Украины. Тем не менее за прошлый и позапрошлый год многие из этих министров и госчиновников успели по-тихому покинуть свои должности и уехать из Украины обратно домой.
Как оказалась, грузинский политик Эка Згуладзе, успевшая около полутора лет проработать в должности первого заместителя главы украинского МВД Арсена Авакова, не является в этом отношении исключением. Вскоре после того как она оставила свой пост по "семейным обстоятельствам", Згуладзе уехала обратно в Грузию.
Более того, как стало известно недавно из заявления замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака, вскоре после этого она решила порвать все связи, все еще объединяющие ее с Незалежной. Так, она отказалась от украинского гражданства и вернула себе грузинское.
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