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«Разграбление украинских богатств»: чем Киев заплатит за новый транш от Еврокомиссии

11 марта 2018, 08:54  •  344 • Украина
По информации источника RT в Минфине Украины, первые €500 млн транша от Европейской комиссии могут поступить на счёт Киева уже в июле этого года. Выделение государству финансовой помощи в €1 млрд Еврокомиссия согласовала 9 марта, но Брюссель выдвинул ряд требований, без выполнения которых украинская сторона денег не получит. Речь, в частности, идёт об отмене моратория на экспорт древесины. Президент Порошенко вынужден будет согласиться на эти условия, отмечают политологи. Только в этом году страна должна выплатить кредиторам $7,4 млрд, а также найти $3 млрд для того, чтобы залатать дыру в бюджете.
 
Лесопереработка в Иванкове, Киевская область Reuters © Valentyn Ogirenko
 

Стволы и деньги

Четвёртый транш финансовой помощи Украине, о выделении которого Еврокомиссия объявила 9 марта, должны поддержать Европарламент и Совет ЕС. Брюссель опубликовал заявление, в котором говорится, что все выплаты по программе будут зависеть от «реализации реформ, направленных на устранение уязвимостей, обнаруженных в украинской экономике», а также от прогресса в борьбе с коррупцией.

Еврокомиссия также пообещала учесть все «меры, которые остаются нерешёнными с предыдущей программы макрофинансовой помощи».

Тем не менее источник RT в Министерстве финансов Украины утверждает, что половину обещанной суммы — €500 млн — Киев получит уже в июле. Видимо, правительство Петра Порошенко учло все вышеизложенные пожелания Брюсселя.

Ведь в конце прошлого года Украина не смогла получить €600 млн из-за того, что не выполнила некоторые условия ЕС, а именно: о начале проверки электронных деклараций чиновников и данных о конечных собственниках украинских компаний, о принятии закона о кредитном реестре НБУ, а также о снятии запрета на экспорт леса-кругляка в страны ЕС.

Последний пункт особенно возмутил некоторых украинских чиновников. Дело в том, что ЕС долгое время закупал у Украины лес-кругляк — недорогое, но качественное сырьё для производства мебели и других изделий. Но с 1 ноября 2015 на Украине действует полный мораторий на продажу такого леса за рубеж.

«Европа не понимает, зачем мы ввели эту пошлину. Украина пытается позаботиться об экологии и препятствует незаконной вырубке. Для этого вводится внутренняя пошлина — компания, вырубающая лес, должна платить большой НДС. А если из леса производится мебель, то пошлины нет. Нужно заставить продавать не сырьё, а готовое изделие. Так, к примеру, делают в Норвегии», — заявил в 2017 году директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Аргументы Киева Европу не убедили.

«ЕС очень хочет добиться отмены моратория на экспорт украинского леса-кругляка, поскольку европейские компании смогут получить неплохую прибыль, — сказал в беседе с RT замдекана факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. — Это ценные породы деревьев, которые используются для производства элитной продукции. На них производители изделия смогут заработать до 1000%».

Лесные массивы занимают примерно 17% территории Украины — 10,4 млн кв. м (шестое место в Европе), а запас древесины составляет 2,1 млрд куб. м. Около 40% всех зелёных насаждений находится на западе страны. Однако экологи утверждают, что незаконная вырубка лесов ведётся практически во всех регионах, и сколько на самом деле вырубают леса в стране, никто не знает.

По информации Государственного агентства лесных ресурсов Украины, ежегодно от незаконной вырубки страна теряет около 2,2 млрд гривен ($83 млн). Как утверждает источник RT в агентстве, основная масса древесины вывозится в страны ЕС и Турцию под видом дров и санитарного леса.

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Тем не менее эксперты считают, что объёмы нелегальных поставок за границу невысокие. И легализация вырубки леса навредит экосистеме Украины больше, чем точечные диверсии.

«После отмены моратория лес станут вырубать в промышленных масштабах, речь пойдёт о разграблении украинских богатств. Стране будет нанесён колоссальный экологический ущерб с одобрения её руководства», — заявил в беседе с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«Будет вынужден уступить»

Прошлой осенью украинское правительство заявило, что у него есть план по развитию экономики. И освободиться от долгового ярма вполне реально. Однако подобные беспочвенные утверждения немало удивили аналитиков: ресурсов для уверенного развития у Украины сейчас нет.

Минфин страны опубликовал свежие данные о госдолге: в прошлом году он вырос на 7,5% — до $76,31 млрд, что составляет 83% от ВВП. Крайне высокой остаётся инфляция — в прошлом году, по данным НБУ, она составила 13,7%. ВВП на душу населения сократился за последние четыре года почти на 38% — до $2459 в 2017 году.

  • Facebook

Не внушает оптимизма и состояние государственной казны.

«Второй месяц подряд бюджетные доходы падают. В общий фонд государственной казны за январь-февраль поступило 100 млрд гривен против прошлогодних 105 млрд гривен. Напомню, что государственный бюджет 2018 года предусматривает рост доходов в общий фонд госбюджета на 21%. По факту двух месяцев имеем 5%. Только с минусом. Экономика растёт, цены растут, а бюджетные доходы падают. Парадокс», — написал на своей странице в Facebook экс-министр финансов Украины и депутат от Блока Петра Порошенко Виктор Пинзеник.

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Конечно, Киев рассчитывает занять на внешних рынках. Так, Министерство финансов намерено привлечь китайские кредиты на сумму $7 млрд, а также продать еврооблигации на $2 млрд. Но этого явно недостаточно для обслуживания существующего долга и для покрытия дефицита бюджета. Только в этом году страна должна выплатить кредиторам $7,4 млрд, а также найти $3 млрд для того, чтобы залатать дыру в бюджете.

Всего же, по данным Нацбанка, долг Украины перед МВФ составляет €12,1 млрд, а перед Еврокомиссией — €1,2 млрд.

Учитывая существующие макроэкономические показатели, эксперты говорят, что Пётр Порошенко будет вынужден уступить всем требованиям Брюсселя.

  • Президент Украины Пётр Порошенко во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности
  • © president.gov.ua

«В прошлом году руководство ЕС провело переговоры с Петром Порошенко, и президент согласился выполнить все требования Еврокомиссии. Тогда речь шла о выделении Украине в этом году помощи на сумму €1,8 млрд, но чиновники в последний момент сократили её размер до €1 млрд», — рассказал источник RT в Министерстве финансов Украины.

С этим согласился и Кошкин.

«Украинские власти пойдут на все требования ЕС. Пётр Порошенко хвастается, что смог получить кредиты от иностранных кредиторов. Но то, что следующие поколения окажутся в финансовой кабале, никого не волнует», — подчеркнул он.

Политолог добавил, что у украинского правительства нет альтернативы из-за большого девальвационного давления, а также отсутствия денежных переводов от МВФ.

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