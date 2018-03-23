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«Разграбление и рост миграции»: почему денежные переводы украинцев на родину в разы превышают зарубежные инвестиции

23 марта 2018, 10:09  •  135 • Украина
Работающие за границей украинцы перевели на родину в 2017 году $9,3 млрд. Эта сумма почти в четыре раз превышает объём прямых иностранных инвестиций в украинскую экономику за тот же период. Такие сведения приводит Нацбанк Украины. По словам экспертов, реальный разрыв между валютными средствами, поступающими в страну от трудоустроенных за границей соотечественников, и иностранными инвестициями ещё больше.
 
Reuters
 

Национальный банк Украины пересчитал по новой методике средства, поступающие в экономику от трудоустроенных за границей граждан страны. В результате, обобщив данные различных частных систем международных денежных переводов, аналитики НБУ пришли к выводу, что за 2017 год гастарбайтеры прислали на Украину на $2 млрд больше, чем считалось ранее, а именно $9,3 млрд. Эта сумма в четыре раза превышает объём прямых иностранных инвестиций в украинскую экономику.

Миграция как национальная идея

 

Сегодня никто не может с точностью называть число трудящихся за рубежом украинцев, но в любом случае речь идёт о многомиллионной армии гастарбайтеров. Так, ещё в 2016 году украинское издание «Корреспондент» со ссылкой на данные Министерства иностранных дел страны оценивало количество соотечественников, находящихся на территории Российской Федерации, в 4 млн человек.

Министр по гуманитарной помощи и делам беженцев Польши Беата Кемпа в интервью газете Super Express заявила в феврале 2018 года, что в Польше сейчас находятся около 2 млн граждан Украины, которые, по её словам, очень «ответственно» работают.

Количество украинцев в других странах оценить сложнее. Так, в Италии, по состоянию на январь 2016 года вид на жительство имели свыше 240 тыс. украинских граждан. Значительное число представителей Незалежной трудятся также в Испании, Португалии, Венгрии, Чехии, Словакии и прибалтийских республиках.

Всего за 2017 год Государственная служба статистики Украины насчитала около 10 млн «выездов» украинцев в Польшу, 4,3 млн — в Россию, 3,1 млн — в Венгрию.

  • На украино-польской границе, ноябрь 2017 года.
  • Reuters

Польша лидирует не только по числу гостей из Украины, но и по объёму валютных переводов, сделанных украинскими гастарбайтерами. По данным НБУ, которые приводят украинские СМИ, в 2017 году сумма поступлений от гастарбайтеров из Польши составила $3,1 млрд.

Эксперты прогнозируют рост трудового десанта из Украины. По данным исследования, проведённого Киевским международным институтом социологии, в ноябре — декабре 2017 года, о том, чтобы уехать из страны, задумываются почти 30% граждан. Причём, если средний возраст тех, кто «пакует чемоданы» составляет 34,8 года, то «усреднённому патриоту», желающему остаться, — 54,8.

Впрочем, результаты КМИС далеко не рекордные. В 2016 году исследовательский центр TNS Online Track выяснил, что уехать из Украины хотят примерно 65% граждан, просто у половины из них пока нет такой возможности. Украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил на днях в эфире телеканала «112», что из страны каждый месяц выезжают 100 тыс. украинцев. 

Однако аналитики сомневаются, что возрастающий отток трудоспособного населения будет и дальше сопровождаться ростом валютных переводов. 

«Сейчас украинцы, работающие в России, отправляют заработанные деньги домой. Но постепенно они перетягивают сюда свои семьи, и даже денежные потоки от физических лиц, идущие пока на Украину, станут через некоторое время сокращаться», — отметил в беседе с RT заместитель декана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

Инвестиционный голод

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На фоне объёмов денежных переводов «заробитчан» вклад в экономику Украины иностранных инвесторов выглядит скромно. Согласно официальным данным Госстата Украины, объём прямых инвестиций в 2017 году составил всего $1,87 млрд. Лидер по этому показателю — Кипр, вложивший в украинскую экономику около 27% от общего инвестиционного объёма — $506 млн. На втором месте — Российская Федерация с $395 млн (21%), на третьем — Нидерланды ($262 млн или 14%). За голландцами следуют британцы с $211 млн и немцы — $119 млн.

По словам президента Центра системного анализа и прогнозирования Ростислава Ищенко, географическая структура происхождения инвестиций свидетельствует о том, что значительную часть средств составляют не капиталы добросовестных иностранных инвесторов, а состояния украинских олигархов, которые заводят деньги на свои же предприятия из кипрских офшоров.

«Кто будет инвестировать в страну, в которой идёт гражданская война, в которой фактически уничтожена экономика? Я допускаю, что киевская статистика может показать в ближайшее время даже какой-то процентный рост инвестиций, но это не поменяет сути дела. Это будет рост от мизерных показателей», — пояснил в беседе с RT Ищенко.

Эксперт отметил, что назвать значительным объём средств, поступающих на Украину от гастарбайтеров, можно лишь условно.

«Да что такое эти несколько миллиардов? Что они решают? То, что они в четыре раза превысили объём прямых инвестиций, это не признак того, что гастарбайтеры много отправляют. Это значит, что иностранцы мало инвестируют», — утверждает Ищенко.

По мнению эксперта, в ситуации, когда рост объёма экспорта из Украины подсолнечного масла обгоняет экспорт продукции мощных некогда металлургических и химических предприятий, о каких-либо успехах украинской экономики говорить просто нет смысла. По его мнению, в ближайшем будущем Украину будут ждать только «разграбление, офшоризация и рост миграции».

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При этом, по информации украинского интернет-издания «Вести», крупные украинские компании охотно вкладывают деньги в европейские, азиатские и африканские страны, создавая там рабочие места и поднимая чужую экономику.

«Естественно, не только инвесторы не хотят идти на Украину, олигархи с самой Украины выводят свои капиталы из страны в более стабильные условия — в Европу, наиболее развитые государства Азии и Африки. И даже в Россию. В 2014—2015 годах в РФ выезжали целые кланы. Выехала семья Януковича, за ней выехал целый ряд представителей крупного бизнеса. Они сначала покупали себе в России резиденции, а потом — вкладывали деньги в различные проекты», — сказал Суздальцев.

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