|
«Разграбление и рост миграции»: почему денежные переводы украинцев на родину в разы превышают зарубежные инвестиции
23 марта 2018, 10:09 • 135 • Украина
Работающие за границей украинцы перевели на родину в 2017 году $9,3 млрд. Эта сумма почти в четыре раз превышает объём прямых иностранных инвестиций в украинскую экономику за тот же период. Такие сведения приводит Нацбанк Украины. По словам экспертов, реальный разрыв между валютными средствами, поступающими в страну от трудоустроенных за границей соотечественников, и иностранными инвестициями ещё больше.
Reuters
Национальный банк Украины пересчитал по новой методике средства, поступающие в экономику от трудоустроенных за границей граждан страны. В результате, обобщив данные различных частных систем международных денежных переводов, аналитики НБУ пришли к выводу, что за 2017 год гастарбайтеры прислали на Украину на $2 млрд больше, чем считалось ранее, а именно $9,3 млрд. Эта сумма в четыре раза превышает объём прямых иностранных инвестиций в украинскую экономику.
Миграция как национальная идея
Сегодня никто не может с точностью называть число трудящихся за рубежом украинцев, но в любом случае речь идёт о многомиллионной армии гастарбайтеров. Так, ещё в 2016 году украинское издание «Корреспондент» со ссылкой на данные Министерства иностранных дел страны оценивало количество соотечественников, находящихся на территории Российской Федерации, в 4 млн человек.
Министр по гуманитарной помощи и делам беженцев Польши Беата Кемпа в интервью газете Super Express заявила в феврале 2018 года, что в Польше сейчас находятся около 2 млн граждан Украины, которые, по её словам, очень «ответственно» работают.
Количество украинцев в других странах оценить сложнее. Так, в Италии, по состоянию на январь 2016 года вид на жительство имели свыше 240 тыс. украинских граждан. Значительное число представителей Незалежной трудятся также в Испании, Португалии, Венгрии, Чехии, Словакии и прибалтийских республиках.
Всего за 2017 год Государственная служба статистики Украины насчитала около 10 млн «выездов» украинцев в Польшу, 4,3 млн — в Россию, 3,1 млн — в Венгрию.
Польша лидирует не только по числу гостей из Украины, но и по объёму валютных переводов, сделанных украинскими гастарбайтерами. По данным НБУ, которые приводят украинские СМИ, в 2017 году сумма поступлений от гастарбайтеров из Польши составила $3,1 млрд.
Эксперты прогнозируют рост трудового десанта из Украины. По данным исследования, проведённого Киевским международным институтом социологии, в ноябре — декабре 2017 года, о том, чтобы уехать из страны, задумываются почти 30% граждан. Причём, если средний возраст тех, кто «пакует чемоданы» составляет 34,8 года, то «усреднённому патриоту», желающему остаться, — 54,8.
Впрочем, результаты КМИС далеко не рекордные. В 2016 году исследовательский центр TNS Online Track выяснил, что уехать из Украины хотят примерно 65% граждан, просто у половины из них пока нет такой возможности. Украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил на днях в эфире телеканала «112», что из страны каждый месяц выезжают 100 тыс. украинцев.
Однако аналитики сомневаются, что возрастающий отток трудоспособного населения будет и дальше сопровождаться ростом валютных переводов.
Инвестиционный голод
На фоне объёмов денежных переводов «заробитчан» вклад в экономику Украины иностранных инвесторов выглядит скромно. Согласно официальным данным Госстата Украины, объём прямых инвестиций в 2017 году составил всего $1,87 млрд. Лидер по этому показателю — Кипр, вложивший в украинскую экономику около 27% от общего инвестиционного объёма — $506 млн. На втором месте — Российская Федерация с $395 млн (21%), на третьем — Нидерланды ($262 млн или 14%). За голландцами следуют британцы с $211 млн и немцы — $119 млн.
По словам президента Центра системного анализа и прогнозирования Ростислава Ищенко, географическая структура происхождения инвестиций свидетельствует о том, что значительную часть средств составляют не капиталы добросовестных иностранных инвесторов, а состояния украинских олигархов, которые заводят деньги на свои же предприятия из кипрских офшоров.
Эксперт отметил, что назвать значительным объём средств, поступающих на Украину от гастарбайтеров, можно лишь условно.
«Да что такое эти несколько миллиардов? Что они решают? То, что они в четыре раза превысили объём прямых инвестиций, это не признак того, что гастарбайтеры много отправляют. Это значит, что иностранцы мало инвестируют», — утверждает Ищенко.
По мнению эксперта, в ситуации, когда рост объёма экспорта из Украины подсолнечного масла обгоняет экспорт продукции мощных некогда металлургических и химических предприятий, о каких-либо успехах украинской экономики говорить просто нет смысла. По его мнению, в ближайшем будущем Украину будут ждать только «разграбление, офшоризация и рост миграции».
При этом, по информации украинского интернет-издания «Вести», крупные украинские компании охотно вкладывают деньги в европейские, азиатские и африканские страны, создавая там рабочие места и поднимая чужую экономику.
Подпишитесь на нас
135
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
20 марта 2018, 10:54
|
18 марта 2018, 13:24
|
20 марта 2018, 04:24
|
21 марта 2018, 12:54
|
18 марта 2018, 05:09
|
18 марта 2018, 00:24
|
21 марта 2018, 09:24