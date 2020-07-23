Разговоры про Крым и Калининград закрыты: Клинцевич об уравнивании отчуждения земель и экстремизма

Закон о приравнивании отчуждения территории России к экстремизму поставит точку во всех спорах, связанных с рядом регионов страны. Об этом РИА ФАН заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

По мнению сенатора, ленинская национальная политика в своё время и стала бомбой замедленного действия, уничтожившей СССР. Проблемы наблюдались и в России, ибо представители либерального крыла готовы работать за деньги иностранных спецслужб, дабы разделить страну.

Поправки в Конституцию и новый закон позволят эти попытки заблокировать.

"Так что были угрозы. Вот эти разговоры про Крым, Калининград, Псковскую область - они же периодически возникают. А теперь тема закрыта", - пояснил он.

Как сообщает телеканал "360", с 24 июля вступит в силу новый закон, который упростит процедуру оформления гражданства России для ряда категорий иностранных граждан. Документ ещё 24 апреля подписал глава государства Владимир Путин.

В частности, жителям Украины, Белоруссии и Казахстана теперь не надо подтверждать свои доходы (справки, документы по вкладам и так далее). Отменяются и требования о необходимости проживания на территории России пять лет по виду на жительство.