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Разговоры про Крым и Калининград закрыты: Клинцевич об уравнивании отчуждения земель и экстремизма
23 июля 2020, 00:05 • 4 • Политика
Сенатор Франц Клинцевич прокомментировал закон об приравнивании отчуждения земель к экстремизму. Он подчеркнул, что разговоры про Крым и Калининград закрыты.
Закон о приравнивании отчуждения территории России к экстремизму поставит точку во всех спорах, связанных с рядом регионов страны. Об этом РИА ФАН заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.
По мнению сенатора, ленинская национальная политика в своё время и стала бомбой замедленного действия, уничтожившей СССР. Проблемы наблюдались и в России, ибо представители либерального крыла готовы работать за деньги иностранных спецслужб, дабы разделить страну.
Поправки в Конституцию и новый закон позволят эти попытки заблокировать.
"Так что были угрозы. Вот эти разговоры про Крым, Калининград, Псковскую область - они же периодически возникают. А теперь тема закрыта", - пояснил он.
Как сообщает телеканал "360", с 24 июля вступит в силу новый закон, который упростит процедуру оформления гражданства России для ряда категорий иностранных граждан. Документ ещё 24 апреля подписал глава государства Владимир Путин.
В частности, жителям Украины, Белоруссии и Казахстана теперь не надо подтверждать свои доходы (справки, документы по вкладам и так далее). Отменяются и требования о необходимости проживания на территории России пять лет по виду на жительство.
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