«Разговоры о мирном урегулировании напоминали имитацию»: сектор Газа и Израиль обменялись ракетными ударами

Авиация Израиля нанесла удары по 70 целям на территории сектора Газа. Атака стала ответом на ракетный обстрел, проведённый военнослужащими анклава, в результате которого пострадали десять гражданских лиц и погиб офицер ЦАХАЛ. Со стороны палестинцев, по разным данным, два или три человека погибли, не менее семи ранены. Перестрелка началась накануне, после того, как во время израильской операции был ликвидирован один из командиров движения ХАМАС в секторе Газа. В связи с эскалацией конфликта Биньямин Нетаньяху прервал визит во Францию. Опрошенные RT политологи отмечают, что авиаудары Израиля могут стать «плохим фоном для объявленных Вашингтоном предложений» по урегулированию конфликта.

ВВС Израиля нанесли удары по целям в секторе Газа в ответ на массированный ракетный обстрел со стороны палестинцев. Об этом говорится в сообщении израильской армии (IDF) в Twitter.

«Наши истребители начали поражать цели террористов по всему сектору Газа», — указано в заявлении.

Our fighter jets have starting striking terror targets throughout the #Gaza Strip. pic.twitter.com/sNadQMp8Xq — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 12 ноября 2018 г.

Уточняется, что авиация Израиля атаковала свыше 70 целей в секторе Газа. Как сообщили в Минздраве анклава, в результате обстрела погибли двое палестинцев. По данным палестинского информагентства WAFA, погибших трое. Со стороны Израиля среди погибших — один офицер. Десять израильтян пострадали.

Накануне израильские военные провели операцию у южной границы сектора Газа вблизи города Хан-Юниса, в ходе которой погибли шестеро палестинцев, семеро получили ранения. В числе убитых — один из командиров боевого крыла движения ХАМАС Нур Бараке.

В ответ на атаку со стороны Израиля палестинские военные совершили массированный ракетный обстрел. По данным пресс-службы Армии обороны Израиля, в общей сложности с вечера воскресенья, 11 ноября, военные засекли пуски 300 ракет по своей территории. Система ПВО «Железный купол» перехватила не менее 60 из них.

Израильские военные опубликовали видео, на котором запечатлён «интенсивный ракетный обстрел Израиля со стороны Газы».

RAW FOOTAGE: The skies of southern Israel RIGHT NOW. Dozens of rockets are being fired from #Gaza at Israeli civilians. pic.twitter.com/Iu6QwzUo8l — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 12 ноября 2018 г.

При этом в ночь на 12 ноября на юге Израиля у границы с сектором Газа сработали сирены воздушной тревоги, после чего Израиль перебросил дополнительные силы к границам с Газой. Вечером 12 ноября под обстрел сектора Газа попал израильский автобус, а также строения в городах Сдероте, Ашкелоне и Нетивоте. От осколков палестинской мины тяжело пострадал один человек. Затем со стороны ВВС Израиля начались обстрелы по «террористическим целям».

В связи с обострением ситуации на границе с сектором Газа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сократил программу визита во Францию, приуроченного к столетию окончания Первой мировой войны.

«В связи с ситуацией на юге премьер-министр решил прервать свой визит в Париж и вернуться в Израиль», — говорится в сообщении пресс-службы израильского премьера.

На ситуацию вокруг Израиля и сектора Газа отреагировали и в России. В Москве «с глубокой озабоченностью восприняли» опасную эскалацию конфликта. Российский МИД призвал палестинцев и израильтян вернуться к режиму прекращения огня.

«Призываем палестинцев и израильтян немедленно вернуться к устойчивому режиму прекращения огня, проявить сдержанность, предпринять меры для того, чтобы исключить рецидивы конфронтации с непредсказуемыми последствиями», — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Обострение конфликта чревато возобновлением военного противостояния, которое может угрожать новыми жертвами среди гражданского населения. Поэтому Израилю следует прекратить авиаудары по сектору Газа, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

«В секторе Газа могут пострадать мирные люди. Мы решительно осуждаем эти авиаудары и считаем, что Израиль должен более сдержанно реагировать на провокации и не допускать угрозы жизни людей. У Израиля есть «Железный купол», который они анонсировали как систему, способную защитить от любых ракетных атак», — отметил Морозов в беседе с RT.

Он напомнил, что эту систему необходимо применять «сбалансированно», с учётом возможных последствий.

Плохой фон для плана Трампа

Профессор НИУ-ВШЭ, политолог Олег Матвейчев считает, что нынешнее военное напряжение между Израилем и сектором Газа может быть использовано для «нагнетания антиизральиских настроений».

«Ситуация уже довольно рядовая. На протяжении многих лет Израиль чётко заявляет свою позицию. На любую попытку обстрела или теракта с палестинской территории они будут обстреливать эти кварталы. Последние такие обстрелы были около года назад и закончились условным перемирием. Сейчас, конечно, всё это будет использовано как нагнетание антиизраильских настроений, потому что погибнут мирные люди», — рассказал он RT.

Reuters

Тот факт, что Израиль проводит воздушные атаки по сектору Газа, может стать «плохим фоном» для объявленного Вашингтоном плана по урегулированию конфликта, отмечает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Это очень плохой фон для объявленных Вашингтоном предложений по урегулированию израильско-палестинского конфликта. Выхода, на мой взгляд, из этой ситуации нет ни на базе американских предложений, ни каких-то других. Неслучайно, что всё это время разговоры о мирном урегулировании больше напоминали имитацию», — добавил он.

Напомним, 11 ноября представитель Белого дома по Ближнему Востоку Джейсон Гринблатт анонсировал скорую публикацию плана президента США Дональда Трампа по палестино-израильскому урегулированию. По задумке Трампа, палестинцы и израильтяне должны будут пойти на компромисс.

«Ни одной из сторон план не понравится в полном объёме, но мы уверены, что обе стороны, если они готовы начать переговоры, поймут, почему мы пришли к тем выводам, к которым пришли», — сказал Гринблатт.

Однако в «сделке века» сильно сомневаются сами палестинцы. По мнению замгенсекретаря Народного фронта освобождения Палестины Талял Наджи, это «попытка расколоть палестинский народ».

«Сейчас выдвигается идея этой «сделки века», её представляют как некое благо для народов региона. Но это отравленный соблазн... Мы всё это понимаем, и наши союзники, в том числе в России, это понимают», — сказал он.