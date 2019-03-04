«Разговоры для дилетантов»: что стоит за очередным заявлением Трампа о победе над ИГ в Сирии

«Исламское государство»* в Сирии будет полностью уничтожено в ближайшие дни, заявил президент США Дональд Трамп. Ранее он утверждал, что американским военным удалось отбить 100% территории, которую занимала эта террористическая организация. При этом сообщается, что союзники США в САР — Сирийские демократические силы — назвали утверждение президента ложным. Политологи напоминают, что американский лидер декларирует победу над ИГ не в первый раз: аналогичное высказывание он допустил в конце прошлого года, когда распорядился полностью вывести войска США из арабской республики. По мнению экспертов, Вашингтон сохранит присутствие в Сирии, а Трамп делает подобные заявления ради внутриполитической выгоды.

Президент США Дональд Трамп, выступая с речью перед сторонниками, заявил, что халифат «Исламского государства» будет полностью разбит в ближайшие дни.

«Сегодня или завтра халифат будет уничтожен на 100%», — заявил он, выступая на республиканской конференции CPAC.

Он добавил, что его администрации удалось «за четыре месяца сделать то, на что у администрации Обамы ушло пять лет». Президент США также раскритиковал своего предшественника за нежелание «завершить бесконечные войны».

Несколькими днями ранее Трамп заявил, что поддерживаемые Соединёнными Штатами Сирийские демократические силы (СДС) заняли 100% территории «Исламского государства» в САР.

«Мы только что установили контроль над всей территорией «халифата» в Сирии. Раньше вам говорили о 90%, 92% территории, но теперь это 100%. Мы контролируем 100% территории «халифата», и это хорошо», — сказал Трамп в обращении к американским военнослужащим на Объединённой военной базе Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска, которую он посетил на обратном пути из Ханоя.

Однако ряд американских СМИ со ссылкой на представителей СДС сообщили, что слова американского лидера застали руководство этой преимущественно курдской военной организации врасплох. Их официальные источники сообщили газете The New York Times, что заявление президента США не соответствует действительности — СДС до сих пор не удалось выбить боевиков ИГ из района вокруг населённого пункта Аль-Багхуз на границе с Ираком.

«Это на 100% неправда. Боевые действия продолжаются», — цитирует газета одного из функционеров СДС.

Как пояснили в беседе с RT политологи, многочисленные заявления Трампа о победе над ИГ могут быть связаны с желанием приписать себе громкую заслугу перед следующими выборами.

«Этот ход можно назвать глупым, так как он множество раз использовался его предшественниками. О победе над ИГ объявлял не только Трамп, но и Барак Обама. То есть США победили боевиков «Исламского государства» уже многократно и вновь собираются их побеждать. Всё это очередная бессмысленная ложь», — считает доктор военных наук Константин Сивков.

Повторная победа

Стоит отметить, что о победе США над «Исламским государством» Трамп объявляет не впервые. Последнее громкое заявление такого рода он делал в декабре, сказав, что террористы потерпели поражение, а американские солдаты должны вернуться на родину.

«Когда я стал президентом, там был разгул ИГИЛ. Сейчас же ИГИЛ в значительной степени побеждено, и об остатках могут позаботиться местные страны, в том числе Турция. Мы возвращаемся домой!» — подчеркнул тогда Трамп.

Трамп в окружении солдат армии США

Reuters

© Carlos Barria

Однако это решение вызвало серьёзное сопротивление как в самой администрации Трампа, так и среди членов конгресса. На следующий день после президентского заявления в отставку подал глава Пентагона Джеймс Мэттис. Он направил президенту открытое письмо, в котором выразил несогласие с его решением. Вскоре после него со своего поста ушёл и спецпредставитель США по борьбе с ИГ Бретт Макгерк.

Кроме того, группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий также направила в Белый дом письмо с просьбой отменить решение о выводе войск. Действия Трампа в нём назывались безответственными. Главу Белого дома обвинили в том, что он играет на руку Москве, Тегерану и режиму Асада.

Столкнувшись с таким сопротивлением, Дональд Трамп изменил своё решение и вместо полного вывода американских войск из Сирии сократил численность контингента с двух тысяч военнослужащих до двухсот. Оставшиеся солдаты будут выполнять «миротворческие» функции, утверждают в Белом доме.

Репутационные войны

Победа над ИГ на территории Сирии и Ирака практически достигнута прежде всего благодаря усилиям России, Ирана и сирийского правительства, напомнил в беседе с RT эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов.

«Трамп по факту приписывает себе чужие заслуги, это бизнес и тот случай, когда сам себя не похвалишь — никто тебя не похвалит», — пояснил Прохватилов.

По его словам, полный вывод войск из Сирии был бы «глупостью» с точки зрения американских интересов в этом регионе.

Американские военные в Сирии

© Delil SOULEIMAN / AFP

«Американские генералы не позволили Трампу пойти на такой шаг, вынудив его оставить в стране контингент в 200 человек. Однако США могут в любой момент восстановить своё масштабное присутствие в САР», — рассказал Прохватилов.

У армии США есть базы в Катаре и Иордании, которые дают Пентагону возможность перебросить в Сирию ударные авиагруппы, а поддержку с моря могут оказать подлодки и корабли с крылатыми ракетами, добавил эксперт.

«Соединённые Штаты не могут полностью уйти оттуда. И это прекрасно понимают американские генералы, ведь в таком случае Вашингтон просто утратит контроль над регионом и плоды победы, о которой так часто заявляет Трамп. Поэтому в Сирии и остаётся определённый контингент США, чтобы не терять комплексный контроль», — пояснил Владимир Прохватилов.

«Миротворческие» препятствия

На данный момент контингент армии США сосредоточен на базе в зоне Эт-Танф, которую контролируют соединения Сирийских демократических сил. Там же находится лагерь для беженцев и временно перемещённых лиц «Эр-Рукбан», где проживают около 40 тыс. человек.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что «миротворческий» контингент США препятствовал доступу сирийских транспортных колонн, которые были направлены за беженцами из лагеря.

«Несмотря на успешное завершение властями Сирийской Арабской Республики всех подготовленных мероприятий для осуществления вывоза беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» к местам довоенного проживания, американская сторона ответила отказом на совместное обращение межведомственных координационных штабов России и Сирии по организации возвращения и размещения беженцев с просьбой пропустить транспортные колонны на территорию зоны Эт-Танф», — приводит ТАСС слова руководителя центра Сергея Соломатина.

Кроме того, Минобороны России отмечало, что американское командование вводит в заблуждение беженцев информацией о невозможности покинуть лагерь, распространяет слухи, что на контролируемой сирийским правительством территории их ждут разруха, насильственный призыв в армию и аресты.

Блокировка Соединёнными Штатами вывоза беженцев может говорить о том, что Вашингтон проводит в этом лагере подготовку террористов, а беженцы нужны им для маскировки, считает Константин Сивков.

«В случае если беженцы будут оттуда эвакуированы, станет понятно, что этот объект на самом деле является лагерем боевиков, который впоследствии превратится в мишень, по которой будут ожесточённо бить. Американцам нужны беженцы для того, чтобы вербовать среди них новых боевиков», — рассказал эксперт в беседе с RT.

С его точки зрения, миссия минимального американского контингента, который администрация Трампа оставила в Сирии, может заключаться в подготовке новых террористов.

«Удары американцев по боевикам ИГ имели ничтожный результат. Они били только по неугодным, а остальных боевиков эвакуировали из городов, которые были окружены сирийской армией. Все разговоры о том, что США на самом деле борются с террористами в Сирии и Ираке, — для дилетантов», — заключил Сивков.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.