Разговорный жанр: почему опросы показывают преимущество Трампа над Байденом перед дебатами

Большинство американцев считают, что победу на предстоящих президентских дебатах одержит Дональд Трамп. Об этом свидетельствуют данные совместного соцопроса Университета Саффолка и издания USA Today. 47% респондентов считают, что Трамп выйдет победителем из словесной схватки кандидатов в президенты США, тогда как Байдену победу прочат 41%. В конце августа спикер палаты представителей Нэнси Пелоси высказалась против проведения дебатов, обосновав это тем, что глава Белого дома якобы будет вести себя недостойно. В свою очередь, Трамп и его сторонники утверждали, что Байден уклоняется от общения с прессой и дебатов из-за проблем со здоровьем. Эксперты отмечают, что, несмотря на преимущество президента США в такой обстановке, исход выборов будут решать другие факторы.

Победу на предстоящих дебатах между кандидатами в президенты США одержит республиканец Дональд Трамп, считает большинство опрошенных американцев. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведённого Университетом Саффолка и изданием USA Today. Опрос проводился среди зарегистрированных избирателей от обеих партий с 28 по 31 августа.

47% респондентов считают, что победителем президентских дебатов будет Дональд Трамп, тогда как 41% надеется на победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Более серьёзный разрыв в предпочтениях обнаружился среди независимых избирателей — 47% предпочли Трампа, тогда как победу Байдену прочили 37% респондентов.

Среди респондентов-республиканцев 87% уверены в том, что в дебатах победит их кандидат, среди демократов уверенность в Байдене выразили 79% участвовавших в опросе.

Дебаты между кандидатами в президенты в США будут проходить в три раунда с 29 сентября по 22 октября. Традиционно они привлекают большое количество зрителей и являются одним из центральных событий президентской гонки. USA Today напоминает, что в 2016 году первые дебаты между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон посмотрели 84 млн зрителей.

Дебаты без Байдена

Напомним, в конце августа спикер палаты представителей конгресса США, демократ Нэнси Пелоси выступила против проведения президентских дебатов. Свою позицию она обосновала тем, что кандидату от демократов не стоит принимать участия ни в разговоре, ни в дебатах с Трампом, чтобы не легитимизировать его.

«Думаю, он с большой вероятностью поведёт себя недостойно президентского поста, как и поступает каждый день. Кроме того, он постарается умалить саму суть дебатов. Это вовсе не платформа для мошенника, который не уважает занимаемую им должность или демократический процесс в целом», — заявила Пелоси в ходе еженедельной пресс-конференции на Капитолийском холме.

Бывший вице-президент Джо Байден

Reuters

© Kevin Lamarque

Дональд Трамп ранее не раз публично призывал Джо Байдена к дебатам, утверждая, что тот потерпит в словесном поединке оглушительное поражение. Кроме того, Трамп и его сторонники обращали внимание на то, что Байден на протяжении всей президентской кампании уклонялся от общения с прессой.

«Сравнив президента Трампа и Джо Байдена, любой добропорядочный избиратель увидит серьёзную разницу в их способности ясно и чётко мыслить», — приводит издание Business Insider слова заместителя пресс-секретаря кампании Трампа Кена Фарнасо.

Сам Джо Байден в начале августа с негодованием отверг предположение о том, что нуждается в медицинском обследовании.

Стоит отметить, что американские СМИ неоднократно отмечали различные курьёзы, которые происходили с бывшим вице-президентом во время президентской кампании. Он путал имена и даты важных исторических событий, делал бессвязные высказывания, а после так называемого «супер-вторника» во время победной речи перепутал свою жену с сестрой.

По словам директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулёва, предложения об отказе от дебатов звучат из стана Демократической партии не впервые.

«Если вспомнить события 2016 года, ситуация была схожей: Хиллари Клинтон не имела возможности отказаться от дебатов, но она говорила, что Трамп — не тот человек, который может быть президентом, и реальные вопросы с ним не обсуждала. Обама тоже говорил, что нет смысла дебатировать с Трампом. Так что это не новая демократическая позиция», — напомнил Рогулёв.

При этом Байден и раньше был хорошо известен своими ляпами и оговорками, рассказал эксперт.

«За ним и раньше охотились журналисты, потому что он что-нибудь говорил невпопад или допускал оговорки, или что-нибудь путал. Сейчас, конечно, это обострилось с возрастом и отсутствием политической практики. Трамп в ходе дебатов будет выглядеть более эффективным и активным, он более сильный и энергичный человек. Байдену, конечно, будет непросто», — добавил политолог.

В свою очередь, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что слова Пелоси действительно можно расценить как уловку, на которую она пошла из-за опасений в возможном провале Байдена.

«Понятно, что на открытых дебатах Трамп его обойдёт. Трамп знает об этом и подчёркивает это, называя противника «Сонным Джо». У Байдена нет ни харизмы, ни ярких ораторских способностей. Тут даже не о чем спорить», — отметил эксперт.

Незначительный разрыв

Как сообщают американские СМИ, ссылаясь на данные исследований, в августе в целом позиции Дональда Трампа в рейтингах и опросах общественного мнения несколько укрепились.

Согласно соцопросу, проведённому в период с 12 по 15 августа социологической службой SSRS по заказу телекомпании CNN, за Байдена и сенатора Камалу Харрис в качестве вице-президента проголосовало бы 50% избирателей, а за Трампа и действующего вице-президента Майкла Пенса — 46%.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Carlos Barria

Аналогичный опрос, проведённый со 2 по 5 июня, показал, что за Байдена готовы были отдать свои голоса 55% респондентов, а за Трампа — 41%.

Позиции Трампа по разным показателям укрепились и в конце месяца, после прошедших в США партийных съездов. 26 августа телеканал CNBC сообщил со ссылкой на опрос, проведённый совместно с социологической службой Change Research, что в шести ключевых выборных штатах одобрение действий Трампа по борьбе с коронавирусом выросло до 47%, тогда как в начале месяца этот показатель составлял 44%.

В то же время выросли показатели одобрения Трампа и среди этнических меньшинств. Согласно опросу издания The Hill и соцслужбы HarrisX, поддержка республиканца среди афроамериканцев выросла на 9%, и на 2% среди латиноамериканцев.

Однако, по мнению Юрия Рогулёва, в данной ситуации один раунд дебатов ничего не решит, хотя он может помочь Трампу укрепить свои позиции.

«Главным фактором будет экономическое состояние США и эпидемия коронавируса. Если острота этих кризисов снизится к выборам, тогда и дебаты пойдут Трампу на пользу. Его шансы растут, и разрыв с Байденом сокращается, но ситуация может измениться в любой момент и остаётся очень неопределённой», — подчеркнул политолог.

В свою очередь, по мнению Константина Блохина, из-за поляризации американского общества сейчас шансы того или иного кандидата одержать победу на выборах примерно равны.

«Электорат обеих партий рассматривает эти выборы как последний шанс Америки. Либеральная элита смотрит на Байдена как на нового Обаму, который вернёт всё на свои места, перечеркнёт инициативы Трампа, вернёт мировой порядок, усилит Евроатлантическую солидарность и так далее. Электорат Трампа смотрит на него как на последний шанс белой Америки, последний шанс сохранить традиционные, консервативные США», — резюмировал эксперт.