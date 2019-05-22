Разговор Трампа и Путина состоится, "для него есть возможность" - МИД РФ

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоится. Впрочем, пока заявление звучит осторожно с отсылкой "судя по всему". Однако отмечено, что встрече ничего не мешает - сейчас для разговора "есть возможность".