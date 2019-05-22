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Разговор Трампа и Путина состоится, "для него есть возможность" - МИД РФ
22 мая 2019, 14:54 • 46 • Политика
В МИД России заявили, что разговор Трампа и Путина, судя по всему, состоится, так как для него есть возможность.
В Министерстве иностранных дел России сообщили, что разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоится. Впрочем, пока заявление звучит осторожно с отсылкой "судя по всему". Однако отмечено, что встрече ничего не мешает - сейчас для разговора "есть возможность".
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