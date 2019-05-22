Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Кремле осадили США за "непозволительный ультиматум" Турции по С-400
Нарышкин допустил возобновление контактов с главой ЦРУ
"Шутки закончились": На Зеленского возложили ответственность за "...
Зеленский назначил своего представителя в правительстве Украины
Главная / Политика

Разговор Трампа и Путина состоится, "для него есть возможность" - МИД РФ

22 мая 2019, 14:54  •  46 • Политика
В МИД России заявили, что разговор Трампа и Путина, судя по всему, состоится, так как для него есть возможность.
В Министерстве иностранных дел России сообщили, что разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоится. Впрочем, пока заявление звучит осторожно с отсылкой "судя по всему". Однако отмечено, что встрече ничего не мешает - сейчас для разговора "есть возможность".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



46
Источник
Похожие новости
22 мая 2019, 14:54
"Подход к каждому пациенту": Путин указал на уникальные возможности персонализированной медицины
21 мая 2019, 22:39
Кремль не увидел в словах Зеленского об антироссийских санкциях новизны
21 мая 2019, 22:39
Новым главой администрации Зеленского оказался адвокат олигарха Коломойского
21 мая 2019, 16:09
"Летом приходите, летом": Названа дата досрочных выборов в Раду на Украине
21 мая 2019, 22:39
Песков объяснил повышение зарплат чиновникам Кремля и Белого дома
22 мая 2019, 14:54
"А свержение Януковича было законным?" Пушков резко осадил вспомнившего о Конституции Парубия
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 мая 2019, 01:54
За гибель людей в Донбассе будет отвечать Зеленский, а не выживший в "Иловайском...
22 мая 2019, 01:54
"Спокойной ночи, Петр Алексеевич": "Юридический киллер" готовит у...
22 мая 2019, 08:24
"Новый" украинский разведывательный корабль шокировал польского эксперта
22 мая 2019, 08:24
Савченко назвала тех, кто запугал депутатов и президентов Украины: "Впечатление,...
22 мая 2019, 01:54
"Сбить, а потом принести извинения": Американским военным дали "совет&...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 мая 2019, 01:39
С какой стати отдавать своих потребителей им? В Минэнерго России отказались продавать газ Украине для ЕС
17 мая 2019, 04:54
Юнкер плакал перед Порошенко за закрытыми дверьми - администрация украинского президента
16 мая 2019, 14:09
Олег Царев: Коломойский не чувствует, что Зеленский полностью подконтролен ему
18 мая 2019, 00:24
"Если понадобится, дайте знать": Небензя посоветовал британке в ООН обратиться к российским хирургам
20 мая 2019, 17:24
Смартфон превратится в кирпич? Что означает «отключение» Huawei от Google
15 мая 2019, 18:39
Какие секреты увез за границу сбежавший топ-менеджер филиала «Роскосмоса»
16 мая 2019, 02:54
Страны G7 потребовали от Порошенко передать власть Зеленскому "плавно"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.