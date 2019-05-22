«Разговор так или иначе состоится»: в МИД рассказали о возможности встречи Путина и Трампа

Возможность встречи президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа существует, и разговор двух лидеров так или иначе состоится. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Москва будет прилагать все усилия для нормализации отношений с США. Вместе с тем он отметил, что со стороны Вашингтона конкретных инициатив относительно переговоров пока нет. Ранее в Кремле заявили, что намерение организовать новую встречу Путина и Трампа должно исходить из США. По мнению экспертов, глава Белого дома вынужден действовать осторожно с учётом начала избирательной кампании и антироссийской направленности конгресса.

Возможность для встречи президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа есть, такой разговор может состояться. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В разговоре с журналистами он отметил, что никаких конкретных предложений американской стороны о формате и времени возможной встречи не поступало.

«Но, как об этом говорил и наш президент, возможность есть, и, видимо разговор так или иначе состоится. Но в очередной раз повторяю, что инициатива, проявленная американской стороной, пока не конкретизирована», — сказал Рябков.

Вместе с тем замглавы МИД отметил, что российская сторона будет прилагать все усилия для нормализации отношений с США.

«Россия заинтересована в позитивных отношениях с Америкой и будет прилагать к этому максимум усилий», — цитирует Рябкова РИА Новости.

«Это всем выгодно»

Ранее в Кремле напомнили, что во время саммита G20 в Аргентине в конце 2018 года планировалась встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом, однако США в последний момент её отменили. На это обстоятельство 19 мая обратил внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В этой связи, конечно, инициатива о новой встрече должна исходить от американской стороны», — отметил он.

Вместе с тем Песков выразил надежду, что встреча двух лидеров состоится, но её формат предстоит обсудить. Речь может идти о разговоре «на ногах», где-то в кулуарах или в полном формате с подготовленной повесткой дня. По мнению пресс-секретаря президента, последний сценарий более предпочтителен «исходя из общих интересов».

Помощник президента России Юрий Ушаков также заявил, что переговоры Путина и Трампа были бы выгодны для всех.

«Это всем выгодно, чтобы президенты двух ведущих стран сели и спокойно поговорили», — сказал он.

Незадолго до этого, 14 мая, в Сочи прошли российско-американские переговоры. Владимир Путин и глава МИД России Сергей Лавров провели встречу с госсекретарём США Майком Помпео. Российская сторона отметила, что основными темами беседы стали стратегическая безопасность и разоруженческая политика.

В Москве встречу оценили положительно, отметив, что «прорыва» не произошло, но «деловой настрой» американской стороны оказался заметен.

Такую же оценку переговорам дали в США. Помпео высказался, что встречи в Сочи «стали позитивным шагом вперёд» и призвал Россию работать вместе, чтобы «изменить траекторию отношений на благо обеих наций».

У Трампа «не полностью развязаны руки»

Москва неоднократно выступала инициатором встреч с США на высшем уровне, однако в большинстве случаев эти инициативы отвергались или блокировались, отметил в беседе с RT эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Москва не раз выступала инициатором встреч на высшем уровне, и в большинстве раз эти инициативы то отвергались, то блокировались. Теперь мы ждём шагов американцев», — сказал эксперт.

По его словам, после публикации доклада Мюллера, который оказался «мыльным пузырём», у Трампа появилась определённая свобода в российском направлении.

«Очевидно, что уже накопилось множество проблем в российско-американских отношениях, которые необходимо решать... Трамп — один из немногих политиков, который всё-таки рассматривает отношения с Россией через призму прагматизма, реальной политики и национальных интересов. Очевидно, ввиду двухпартийного консенсуса у самого Трампа не полностью развязаны руки. Более того он окружён такими оголтелыми ястребами и сторонниками сдерживания России, Пенс, Болтон, Помпео и так далее», — считает Блохин.

Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров соглашается, что в отношениях с Россией у Трампа нет той поддержки, на которую он может рассчитывать при обсуждении внутренних для США вопросов.

По мнению Шатрова, неспешность инициатив по встрече Путина с Трампом с американской стороны можно объяснить осторожностью Вашингтона.

«Трамп, начиная сейчас, фактически, новую избирательную кампанию, конечно, действует гораздо более осторожно, — считает эксперт. — У него есть опыт провальных международных встреч, и Трамп просто старается чтоб очередная встреча с Путиным, если она состоится, не была провальной».