Разговор шел не о спутниках: Кивающие на вину России по делу MH17 Нидерланды отчитались перед США

Американский президент Дональд Трамп обсудил с голландским премьером Марком Рютте ход расследования крушения самолета MH17 на Украине. Как говорится в сообщении Белого дома, стороны затронули широкий спектр вопросов, в том числе и расследование авиакатастрофы.

Примечательно, что речи о спутниковых снимках, на предоставлении которых настаивает Москва для, в сообщении не говорится. По сути, перефразируя сухие фразы пресс-релиза, политики лишь констатировали, что с момента трагедии прошло пять лет и что США "полностью поддерживают текущую работу голландских властей и совместной следственной группы по привлечению к ответственности виновных".

А текущая работа международного следствия, на которое уповают Штаты, по сути заключается в антироссийских выпадах и призывах взять ответственность в деле MH17. Отметим, что как раз накануне пятой годовщины трагедии Европейский союз выпустил заявление, в котором призвал Россию признать свою ответственность за крушение "Боинга" и даже "ненавязчиво" рекомендовал Москве сотрудничать.

Важно понимать, что и Россия не раз подчеркивала, что готова сотрудничать по расследованию крушения, но ССГ – не допускают. В МИД России ранее также подчеркивали, что выдвигаемые международным следствиям обвинения некоей причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление.

Расследование – фарс

Кстати, именно объективность международного расследования о крушении MH17, о которой, по всей видимости, рассуждали Трамп и Рютте, ставят под сомнение многие специалисты. Как заявил в комментарии Царьграду американский историк, политолог Эрик Суэзи, есть много факторов, указывающих, что расследование, как минимум, проводится не объективно.

"Я считаю, что вся эта ситуация – невероятных масштабов скандал. Мы не увидели абсолютно никакой реакции от Объединённой следственной группы на те данные, которые предоставила российская сторона. При том что эти данные просто уничтожают утверждение, что самолет был сбит с помощью российского "БУКа". Но я хочу заметить – а была ли это ракета 2Бука" в принципе? Есть много факторов, которые в принципе опровергают это", - отметил он.

По мнению эксперта, тот факт, что ни Россия, ни Малайзия не допущены к расследованию также наводит на определенные мысли.

"Вся структура расследования на данный момент является полностью коррумпированной. В таких ситуациях оно должно быть передано в руки полностью независимых, незаинтересованных лиц. Ни один из ее членов не должен быть, хотя бы на уровне подозрений, виновен в катастрофе. То, как чудовищно издеваются над легальной стороной дела сейчас, – это просто супер скандал. Никто не должен всерьез относится к этой группе. Мы говорим об основных принципах легального процесса, которые просто отсутствуют. Какой бы вердикт они не приняли – это будет просто смешно", - жестко заметил он.

Играют на эмоциях

Несмотря на очевидные вопросы, возникающие к "объективному" и "профессиональному" следствию, европейцы продолжают гнуть антироссийскую риторику. Как рассказал ранее голландский политолог, автор книги "МН-17: притворная сделка" Йост Немюллер, в Нидерландах родственников жертв крушения попросту накачивают ненавистью к России.

"Люди хотят знать, что произошло, но не получают ответов. Они злы, они скорбят, они не понимают, что случилось и почему", — объяснил он.

В то же время в европейской прессе превалирует только одна точка зрения, подводящая к тому, будто за все случившееся должна ответить Россия.