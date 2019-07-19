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Разговор шел не о спутниках: Кивающие на вину России по делу MH17 Нидерланды отчитались перед США
19 июля 2019, 04:09 • 74 • В мире
Президент США Дональд Трамп обсудил с премьер-министром Нидерландов обсудили ход расследования по делу о крушении "Боинга" на Украине. Ранее международная следственная группа выдвинула подозрения в адрес граждан России и одного украинца, причастных, по их мнению, к трагедии. Как говорится в сообщении Белого дома, Трамп обсудил с премьером Нидерландов НАТО и расследование катастрофы MH-17. Примечательно, что о том, что в расследовании не хватает данных спутников США, на предоставлении которых для расследования по MH17 настаивает Москва, в сообщении американской стороны ничего не сказано.
Американский президент Дональд Трамп обсудил с голландским премьером Марком Рютте ход расследования крушения самолета MH17 на Украине. Как говорится в сообщении Белого дома, стороны затронули широкий спектр вопросов, в том числе и расследование авиакатастрофы.
Примечательно, что речи о спутниковых снимках, на предоставлении которых настаивает Москва для, в сообщении не говорится. По сути, перефразируя сухие фразы пресс-релиза, политики лишь констатировали, что с момента трагедии прошло пять лет и что США "полностью поддерживают текущую работу голландских властей и совместной следственной группы по привлечению к ответственности виновных".
А текущая работа международного следствия, на которое уповают Штаты, по сути заключается в антироссийских выпадах и призывах взять ответственность в деле MH17. Отметим, что как раз накануне пятой годовщины трагедии Европейский союз выпустил заявление, в котором призвал Россию признать свою ответственность за крушение "Боинга" и даже "ненавязчиво" рекомендовал Москве сотрудничать.
Важно понимать, что и Россия не раз подчеркивала, что готова сотрудничать по расследованию крушения, но ССГ – не допускают. В МИД России ранее также подчеркивали, что выдвигаемые международным следствиям обвинения некоей причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление.
Расследование – фарс
Кстати, именно объективность международного расследования о крушении MH17, о которой, по всей видимости, рассуждали Трамп и Рютте, ставят под сомнение многие специалисты. Как заявил в комментарии Царьграду американский историк, политолог Эрик Суэзи, есть много факторов, указывающих, что расследование, как минимум, проводится не объективно.
По мнению эксперта, тот факт, что ни Россия, ни Малайзия не допущены к расследованию также наводит на определенные мысли.
"Вся структура расследования на данный момент является полностью коррумпированной. В таких ситуациях оно должно быть передано в руки полностью независимых, незаинтересованных лиц. Ни один из ее членов не должен быть, хотя бы на уровне подозрений, виновен в катастрофе. То, как чудовищно издеваются над легальной стороной дела сейчас, – это просто супер скандал. Никто не должен всерьез относится к этой группе. Мы говорим об основных принципах легального процесса, которые просто отсутствуют. Какой бы вердикт они не приняли – это будет просто смешно", - жестко заметил он.
Играют на эмоциях
Несмотря на очевидные вопросы, возникающие к "объективному" и "профессиональному" следствию, европейцы продолжают гнуть антироссийскую риторику. Как рассказал ранее голландский политолог, автор книги "МН-17: притворная сделка" Йост Немюллер, в Нидерландах родственников жертв крушения попросту накачивают ненавистью к России.
"Люди хотят знать, что произошло, но не получают ответов. Они злы, они скорбят, они не понимают, что случилось и почему", — объяснил он.
В то же время в европейской прессе превалирует только одна точка зрения, подводящая к тому, будто за все случившееся должна ответить Россия.
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