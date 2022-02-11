Разговор с Шойгу британский министр оценил словами Лаврова

Министр обороны Великобритании заявил, что встреча с русским коллегой прошла в конструктивном русле.

Глава британского Минобороны Бен Уоллес прокомментировал вопрос о состоявшемся разговоре с Сергеем Шойгу. Он отметил, что беседа, в отличие от разговора глав МИД России и Великобритании накануне, была конструктивной и откровенной.

Разговор проходил в предметном ключе, "которого можно ожидать от военных", указал британский гость. Он пояснил, что разногласия между сторонами сохраняются, однако прошедшая встреча сможет поспособствовать улучшению обстановки.

Уоллес добавил, что на встрече с Шойгу не было "ни глухих, ни слепых". Подобную формулировку накануне использовал глава МИД России, оценивая беседу с Лиз Трасс.

"Я думаю, министр Лавров - мастер такого рода взаимодействий и такого рода комментариев, - сказал Уоллес в ответ на просьбу журналиста прокомментировать слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что в четверг его дискуссия с британской коллегой Лиз Трасс напоминала разговор "немого с глухим". - Я скажу, что в нашем разговоре совершенно не было ни слепых, ни глухих. Как министры обороны, мы несем ответственность за последствия того, что произойдёт в случае конфликта".