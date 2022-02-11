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Разговор с Шойгу британский министр оценил словами Лаврова

11 февраля 2022, 20:45  •  82 • Политика
Министр обороны Великобритании заявил, что встреча с русским коллегой прошла в конструктивном русле.
Глава британского Минобороны Бен Уоллес прокомментировал вопрос о состоявшемся разговоре с Сергеем Шойгу. Он отметил, что беседа, в отличие от разговора глав МИД России и Великобритании накануне, была конструктивной и откровенной.
Разговор проходил в предметном ключе, "которого можно ожидать от военных", указал британский гость. Он пояснил, что разногласия между сторонами сохраняются, однако прошедшая встреча сможет поспособствовать улучшению обстановки.
Уоллес добавил, что на встрече с Шойгу не было "ни глухих, ни слепых". Подобную формулировку накануне использовал глава МИД России, оценивая беседу с Лиз Трасс.
"Я думаю, министр Лавров - мастер такого рода взаимодействий и такого рода комментариев, - сказал Уоллес в ответ на просьбу журналиста прокомментировать слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что в четверг его дискуссия с британской коллегой Лиз Трасс напоминала разговор "немого с глухим". - Я скажу, что в нашем разговоре совершенно не было ни слепых, ни глухих. Как министры обороны, мы несем ответственность за последствия того, что произойдёт в случае конфликта".

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