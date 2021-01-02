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Разговор с позиции силы: США бросили новый вызов России - политолог

02 января 2021, 19:10  •  399 • Политика
Фото: Günter Fischer / CHROMORANGE/www.globallookpress.com
Вашингтон принятием проекта заявил о намерении ужесточить политику в адрес Москвы
Накануне в США приняли оборонный бюджет на 2021 год, который предусматривает запрет на военное сотрудничество с Россией, а также санкции против "Северного потока – 2". Какими последствиями решение Сената обернется для нашей страны, рассказали политологи.
Научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин считает, что документом европейским странам был объявлен ультиматум – или Вашингтон, или Москва. Дело в том, что Россия является для Соединенных Штатов конкурентом, особенно по части энергетики. Политолог заявил:
"Нужно готовиться к ужесточению риторики со стороны Вашингтона и общению с позиции силы".
А вот американист Александра Филиппенко не согласна с мнением коллеги. Она предположила, что принятие бюджета – способ показать, что Сенат может идти наперекор решениям Дональда Трампа, который наложил вето на проект, и продемонстрировать свою независимость.
"Россия просто выбрана как повод, не вижу здесь угроз. Гораздо важнее будут действия, которые предпримет с этим бюджетом будущий госсекретарь США",
– поделилась Филиппенко с URA.RU.
Сам Трамп назвал принятие оборонного бюджета позором и подарком России и Китаю.
Оборонный бюджет США включает в себя новые санкции против "Северного потока – 2", турецкого газопровода, а также другие меры против России.

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