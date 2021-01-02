|
Разговор с позиции силы: США бросили новый вызов России - политолог
02 января 2021, 19:10 • 399 • Политика
Вашингтон принятием проекта заявил о намерении ужесточить политику в адрес Москвы
Накануне в США приняли оборонный бюджет на 2021 год, который предусматривает запрет на военное сотрудничество с Россией, а также санкции против "Северного потока – 2". Какими последствиями решение Сената обернется для нашей страны, рассказали политологи.
Научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин считает, что документом европейским странам был объявлен ультиматум – или Вашингтон, или Москва. Дело в том, что Россия является для Соединенных Штатов конкурентом, особенно по части энергетики. Политолог заявил:
"Нужно готовиться к ужесточению риторики со стороны Вашингтона и общению с позиции силы".
А вот американист Александра Филиппенко не согласна с мнением коллеги. Она предположила, что принятие бюджета – способ показать, что Сенат может идти наперекор решениям Дональда Трампа, который наложил вето на проект, и продемонстрировать свою независимость.
"Россия просто выбрана как повод, не вижу здесь угроз. Гораздо важнее будут действия, которые предпримет с этим бюджетом будущий госсекретарь США",
– поделилась Филиппенко с URA.RU.
Сам Трамп назвал принятие оборонного бюджета позором и подарком России и Китаю.
Оборонный бюджет США включает в себя новые санкции против "Северного потока – 2", турецкого газопровода, а также другие меры против России.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
399
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 декабря 2020, 01:10
|
02 января 2021, 11:50
|
27 декабря 2020, 19:15
|
30 декабря 2020, 09:35
|
29 декабря 2020, 05:10
|
01 января 2021, 21:10
|
31 декабря 2020, 17:40