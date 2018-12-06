|
Разговор с Дмитрием Медведевым 2018: прямая онлайн-трансляция
06 декабря 2018, 02:09 • 51 • В России
В четверг, 6 декабря, премьер Дмитрий Медведев расскажет об итогах работы правительства и озвучит планы на следующий год в традиционном ежегодном интервью пяти российским телеканалам.
Федеральные каналы будут представлять Петр Толстой («Первый канал»), Сергей Брилев («Россия 1»), Ирада Зейналова (НТВ) и Илья Доронов (РБК).
Впервые в «Разговоре с Дмитрием Медведевым» будет участвовать региональный телеканал . Как пояснили в пресс-службе кабмина, с этого года пятый участник программы будет определяться на принципах ротации региональных телеканалов. В этом году им станет лауреат премии «ТЭФИ Регион» в номинации «Интервьюер» Ирита Минина, автор программы «Лично знаком» на телеканале «Томское время».
В пресс-службе кабмина также рассказали, что впервые интервью премьера будет транслироваться в прямом эфире в аккаунте правительства в соцсети «ВКонтакте» и на канале правительства на YouTube.
Отвечать на вопросы журналистов Медведев начнет в 12:00 часов по московскому времени. Следите за онлайн и видеотрансляцией на kp.ru
Дмитрий Медведев подводит итоги года.
Подпишитесь на нас
51
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
29 ноября 2018, 09:24
|
29 ноября 2018, 09:09
|
01 декабря 2018, 03:39
|
05 декабря 2018, 00:09
|
01 декабря 2018, 19:54
|
02 декабря 2018, 15:24
|
03 декабря 2018, 01:09