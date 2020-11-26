|
Разговор Путина и Макрона снова слили: кто пытается разрушить отношения двух стран
26 ноября 2020, 16:10 • 75 • Политика
Французские СМИ исказили содержание беседы политиков
В начале месяца между Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном состоялся очередной телефонный разговор. После французские СМИ начали публиковать некоторые детали конфиденциальной беседы, которые к тому же были заметно искажены. В Москве считают, что ее отношения с Парижем пытаются испортить намерено.
Путин и Макрон обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом 7 ноября. В издании Challenges написали, что российский президент попросил своего коллегу о помощи в производстве вакцины. При этом информированный дипломатический источник утверждает, что смысл в публикации был передан неверно – теперь Москва ждет объяснений.
По словам дипломата, подробное содержание бесед, согласно международному протоколу и дипломатическому этикету, публиковать не принято, поэтому вряд ли это сделали французские партнеры. Причем эта утечка – далеко не первая. В сентябре так же слили разговор об инциденте с Алексеем Навальным.
"Мы можем сделать только один вывод: во Франции имеются определенные круги, которым не нравится конструктивный характер российско-французского диалога",
– поделился источник в беседе с "Коммерсантом". Он понадеялся, что западные коллеги решат эту проблему и впредь таких неподобающих спекуляций не будет.
Ранее французские СМИ обвинили Москву в "антизападном курсе", в то время как Париж во всю пытается наладить отношения.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
75
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 ноября 2020, 00:45
|
23 ноября 2020, 01:05
|
24 ноября 2020, 16:30
|
20 ноября 2020, 06:10
|
21 ноября 2020, 01:25
|
20 ноября 2020, 02:30
|
20 ноября 2020, 00:40