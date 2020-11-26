Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крымский таран корабля ВМС США попал на видео: Русские выполнили угрозу
Госсекретарь Байдена заявил о главной ошибке США и немедленно оскорбил Путина
На Украине признали вину в крушении MH17
Десятки тысяч украинских силовиков перешли на сторону России – генпрокуратура
Главная / Политика

Разговор Путина и Макрона снова слили: кто пытается разрушить отношения двух стран

26 ноября 2020, 16:10  •  75 • Политика
Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/www.globallookpress.com
Французские СМИ исказили содержание беседы политиков
В начале месяца между Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном состоялся очередной телефонный разговор. После французские СМИ начали публиковать некоторые детали конфиденциальной беседы, которые к тому же были заметно искажены. В Москве считают, что ее отношения с Парижем пытаются испортить намерено.
Путин и Макрон обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом 7 ноября. В издании Challenges написали, что российский президент попросил своего коллегу о помощи в производстве вакцины. При этом информированный дипломатический источник утверждает, что смысл в публикации был передан неверно – теперь Москва ждет объяснений.
По словам дипломата, подробное содержание бесед, согласно международному протоколу и дипломатическому этикету, публиковать не принято, поэтому вряд ли это сделали французские партнеры. Причем эта утечка – далеко не первая. В сентябре так же слили разговор об инциденте с Алексеем Навальным.
"Мы можем сделать только один вывод: во Франции имеются определенные круги, которым не нравится конструктивный характер российско-французского диалога",
– поделился источник в беседе с "Коммерсантом". Он понадеялся, что западные коллеги решат эту проблему и впредь таких неподобающих спекуляций не будет.
Ранее французские СМИ обвинили Москву в "антизападном курсе", в то время как Париж во всю пытается наладить отношения.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



75
Источник
Похожие новости
26 ноября 2020, 00:35
Россия на пороге научного прорыва в космосе
26 ноября 2020, 07:00
Скабеева продолжает троллить оскорбившего Россию Гордона: "Реально псих Дима" счастлив..."
26 ноября 2020, 03:20
Госсекретарь Байдена будет мстить России за дедушку? Блинкен публично припомнил гонения
26 ноября 2020, 10:40
Кравчук устроил истерику на переговорах по Донбассу
26 ноября 2020, 10:40
Есть дела поважнее: ликующий после победы Байдена Киев жестко осадили
26 ноября 2020, 05:10
"Махать дубиной не собираемся, но…": Пушков сделал Google последнее предупреждение
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 ноября 2020, 00:45
Десятки тысяч украинских силовиков перешли на сторону России – генпрокуратура
23 ноября 2020, 01:05
"Глубинное государство" в США может паковать вещи. Русские сделали заявление
24 ноября 2020, 16:30
Крымский таран корабля ВМС США попал на видео: Русские выполнили угрозу
20 ноября 2020, 06:10
Канадский доктор разбил все меры борьбы с COVID: "Люди ходят, повинуясь, как лемминги"
21 ноября 2020, 01:25
"Кровь будет на их руках": Путин удивился словам Лаврова о торможении договорённостей по Карабаху
20 ноября 2020, 02:30
"Всё, эта лавочка закрывается": В России хотят запретить строить апартаменты
20 ноября 2020, 00:40
"Украина проиграла главное": Эксперт определил судьбу газохранилищ Незалежной
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.