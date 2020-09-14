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Разговор Путина и Лукашенко рассекретили: о чем договорились президенты

14 сентября 2020, 17:05  •  126 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС
Встреча политиков проходит впервые после выборов в республике
Несмотря на появившиеся ранее сообщения о закрытых переговорах Владимира Путина и Александра Лукашенко, стали известны подробности их встречи. О чем договорились президенты России и Белоруссии – в трансляции "Утро.ру".
Путин в начале переговоров отметил, что рад видеть Лукашенко. В ходе переговоров российский лидер сразу обозначил отношение Москвы к Минску. Наша страна рассматривает Белоруссию, как ближайшего союзника, отметил Путин. Видеотрансляцию ведет RT.
Глава РФ подчеркнул приверженность нашей стороны всем договоренностям с белорусами, включая союзное государство. При этом Путин напомнил, что Россия делает самые крупные инвестиции в экономику братской страны.
Не обошел Владимир Владимирович и ситуацию с протестами в Белоруссии. Он отметил, что Минск должен сам разобраться в происходящем сегодня в стране, без каких-либо внешних вмешательств.
Путин подтвердил, что обещанный кредит в полтора миллиарда долларов Белоруссия получит. Сейчас над этим работают министры финансов двух стран.
Лукашенко поблагодарил российского коллегу за порядочность и поддержку, оказанную в непростое время после выборов.
"Вы поступили очень порядочно, по-человечески. Поэтому я лично вас благодарю и всех россиян, всех тех, не буду их перечислять, кто был причастен к тому, чтобы поддержать нас в это поствыборное время", - заявил лидер Белоруссии.

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