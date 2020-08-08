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Разговор Путина и Лукашенко просчитал военный эксперт: "Кто не спрятался..."

08 августа 2020, 21:20  •  259 • Политика
Разговор президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко просчитал военный эксперт Алексей Леонков. "Кто не спрятался…" - отмечает он.
В своём авторском Telegram-канале "Мадуро не дура" военный эксперт Алексей Леонков оценил итоги беседы Владимира Путина с Александром Лукашенко. Он напомнил о том, что одной из главных тем разговора стало задержание 33 российских граждан на территории Белоруссии.
В этой связи было подчёркнуто взаимное стремление разобраться тщательным образом в сложившейся ситуации. Главы двух государств намерены максимально предметно и тщательно изучить каждый имеющийся факт с тем, чтобы установить истинные причины произошедшего, а также найти виновных и привлечь их к ответственности.
"Резюмирую: кто не спрятался, того всё равно найдут! Как-то так..." - отметил Леонков.

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