Разговор Путина и Лукашенко просчитал военный эксперт: "Кто не спрятался..."

В своём авторском Telegram-канале "Мадуро не дура" военный эксперт Алексей Леонков оценил итоги беседы Владимира Путина с Александром Лукашенко. Он напомнил о том, что одной из главных тем разговора стало задержание 33 российских граждан на территории Белоруссии.

В этой связи было подчёркнуто взаимное стремление разобраться тщательным образом в сложившейся ситуации. Главы двух государств намерены максимально предметно и тщательно изучить каждый имеющийся факт с тем, чтобы установить истинные причины произошедшего, а также найти виновных и привлечь их к ответственности.

"Резюмирую: кто не спрятался, того всё равно найдут! Как-то так..." - отметил Леонков.