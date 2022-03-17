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Разговор Путина и Эрдогана. Нашелся повод и для благодарности

17 марта 2022, 18:55  •  91 • Политика
Президенты России и Турции в четверг, 17 марта, провели телефонный разговор. В обсуждении главы государств затронули тему и спецоперации на Украине.
Владимир Путин провел телефонный разговор с Реджепом Эрдоганом. Лидеры России и Турции выразили настрой на развитие торгово-экономического сотрудничества.
В Кремле отметили, что политики обсудили ход специальной операции России на Украине.
В частности, турецкий лидер выразил признательность главе России за помощь в эвакуации турецких граждан с территории Украины.
Кроме того, Эрдоган поблагодарил Москву за осуществление безопасного выхода судов с турецкими грузами из портов в акватории Азовского моря.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Подробно рассмотрены вопросы двусторонней повестки дня. Выражен настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию стратегических проектов в энергетической сфере", - говорится в сообщении Кремля.

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