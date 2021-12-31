Разговор Путина и Байдена продлился меньше часа

В Белом доме сообщили о завершении телефонного разговора двух лидеров.

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин завершили переговоры, проводившиеся в телефонном формате. Информацию о завершении разговора, сообщили в Белом доме.

Общение двух лидеров заняло меньше часа. По итогам переговоров американская сторона обещала выдать письменное резюме.

Напомним, что это уже второй разговор глав США и России за этот месяц.