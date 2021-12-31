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Разговор Путина и Байдена продлился меньше часа

31 декабря 2021, 03:00  •  153 • Политика
В Белом доме сообщили о завершении телефонного разговора двух лидеров.
Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин завершили переговоры, проводившиеся в телефонном формате. Информацию о завершении разговора, сообщили в Белом доме.
Общение двух лидеров заняло меньше часа. По итогам переговоров американская сторона обещала выдать письменное резюме.
Напомним, что это уже второй разговор глав США и России за этот месяц.

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