Разговор по Украине в "нормандском формате" затянулся на 10 часов. Но… прорыва нет

Политические советники стран "нормандской четвёрки" (Германия, Россия, Украина и Франция) провели переговоры в Берлине. Несмотря на ожидаемые 5-6 часов переговоров, встреча затянулась на 10 часов. Однако, как рассказал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, прорыва пока нет.

Он объяснил, что беседа затянулась из-за того, что "очень много вопросов". "Сказать, что есть прорыв, не осмелюсь", - добавил он.

Тем временем в немецкой прессе уже появились "сливы" того, якобы с какими требованиями Россия выступает на переговорах в Берлине. По информации Der Spiegel, Украине якобы до 6 июля предложат представить проект по изменению Конституции, чтобы в документе был закреплён особый статус региона.

Косвенно о том, что было на переговорах, рассказал и Козак. Он отметил, что о встрече на уровне министров речи не было, при этом были попытки определить конкретные даты "нормандского формата".

"Но об этом пока говорить очень, очень рано, потому что необходимо выполнить в полном объёме - это огромный объём работы, прежде всего со стороны Украины, - те решения, которые были приняты на саммите 9 декабря. Это прежде всего весь комплекс правовых аспектов политического мирного урегулирования конфликта", - заявил он журналистам, передаёт РИА Новости.