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Разговор по Украине в "нормандском формате" затянулся на 10 часов. Но… прорыва нет

05 июля 2020, 00:00  •  26 • В мире
Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак объяснил, почему в Берлине так затянулся вопрос по Украине в "нормандском формате". По его словам, у политических советников глав государств накопилось много вопросов. Однако, несмотря на продолжительное обсуждение, прорыва пока нет.
Политические советники стран "нормандской четвёрки" (Германия, Россия, Украина и Франция) провели переговоры в Берлине. Несмотря на ожидаемые 5-6 часов переговоров, встреча затянулась на 10 часов. Однако, как рассказал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, прорыва пока нет.
Он объяснил, что беседа затянулась из-за того, что "очень много вопросов". "Сказать, что есть прорыв, не осмелюсь", - добавил он.
Тем временем в немецкой прессе уже появились "сливы" того, якобы с какими требованиями Россия выступает на переговорах в Берлине. По информации Der Spiegel, Украине якобы до 6 июля предложат представить проект по изменению Конституции, чтобы в документе был закреплён особый статус региона.
Косвенно о том, что было на переговорах, рассказал и Козак. Он отметил, что о встрече на уровне министров речи не было, при этом были попытки определить конкретные даты "нормандского формата".
"Но об этом пока говорить очень, очень рано, потому что необходимо выполнить в полном объёме - это огромный объём работы, прежде всего со стороны Украины, - те решения, которые были приняты на саммите 9 декабря. Это прежде всего весь комплекс правовых аспектов политического мирного урегулирования конфликта", - заявил он журналистам, передаёт РИА Новости.

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