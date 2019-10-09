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Разговор по средствам: в ГД попросят у Орешкина 4,5 млрд на лекарства

09 октября 2019, 02:24  •  61 • Политика
Депутаты попросят главу Минэкономразвития Максима Орешкина выделить 4 млрд рублей на формирование венчурного фонда для поддержки исследований в области фармацевтики. Предполагалось, что эти средства будут заложены бюджет и фонд начнет работу в нынешнем году, Почему этого так и не произошло, министр сможет рассказать лично. Как выяснили «Известия», глава ведомства приглашен на закрытое заседание комитета по экономической политике, которое пройдет 9 октября. На встрече парламентарии также попросят Максима Орешкина направить больше денег на цифровую экономику, авиацию и судостроение.
Информацию о приглашении главы Минэкономразвития «Известиям» подтвердили в думском комитете по экономической политике. Поводом стало обсуждение проекта федерального бюджета на будущий год и плановый период 2021-2022 годов. Документ был внесен в Госдуму правительством еще 30 сентября, однако предыдущая неделя в парламенте была региональной, и депутаты работали в своих субъектах.
В Минэкономразвития оперативно прокомментировать участие министра в заседании не смогли. Однако парламентарии на эту встречу очень рассчитывают и уже подготовили свои предложения.
– Прежде всего, хотелось бы обсудить позицию ведомства по вопросам реализации стратегических инициатив, которые могли бы изменить развитие страны. Ситуацию сегодня оценивают как негативную. Она связана с общим замедлением мировой экономики, – рассказал «Известиям» первый зампред комитета ГД по экономической политике Владимир Гутенев.
По его словам, это приводит и к снижению темпов роста ВВП России. Поэтому на встрече депутат собирается обратить внимание на важность стимулирования реального сектора экономики, в том числе ряда конкретных отраслей.
– По инициативе Минпромторга было принято решение о формировании венчурного фонда для обеспечения инновационных проектов в области фармацевтики и медицинской промышленности. Это должно было решить вопросы недофинансирования ранних разработок. Речь идет о клинических испытаниях новых препаратов, – пояснил парламентарий.
Планировалось, что фонд начнет работу уже в этом году. В июле было даже объявлено о поиске кандидата на пост управляющего. Как рассказал Владимир Гутенев, на организацию работы фонда в бюджете планировалось выделить 4,5 млрд рублей. Однако, по его словам, выяснилось, что деньги на это заложены не были.
Также комитет хотел бы поднять вопрос о допфинансировании авиапромышленности и судостроения. В авиации речь идет о запуске серийного производства двигателей для самолета МС-21, а в судостроении – о лизинге и утилизации старых судов. Не исключено, что будут обсуждаться и дальнейшие перспективы программы импортозамещения после отмены постановления правительства №1432, согласно которому российские аграрии получали субсидии на покупку сельхозтехники.
Глава комитета по экономической политике Сергей Жигарев считает, что в бюджете необходимо усилить поддержку инновационных технологий.
— Без развития цифровой экономики, инновационных технологических проектов, привлечения инвестиций невозможно экономическое развитие, – отметил в беседе с «Известиями» парламентарий.
Кроме того, считает он, нет в проекте бюджета и «классификатора к подходу развития малого и среднего бизнеса».
— Есть определенные меры поддержки, но они разбросаны по разным программам. Единого подхода и понимания того, что собой представляет схема поддержки малого среднего предпринимательства, нет, – отметил депутат.
Член комитета по экономической политике Алексей Журавлев заявил «Известиям», что на заседании он собирается обсудить выполнение поручений Владимира Путина.
— Президент ставит задачу о росте ВВП выше среднего. Хочется понимать, как мы планируем ее выполнить, — сказал депутат.
Ранее сообщалось, что бюджет России на следующий год предусматривает профицит в объеме 876,051 млрд рублей, или 0,8% ВВП. Его доходы составят 20,379 трлн рублей. Ожидаются и дополнительные нефтегазовые поступления в объеме 2,333 трлн рублей, которые по итогам года будут направлены в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

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