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Разговор напрямую: О чём жители России спросят Владимира Путина
20 июня 2019, 04:39 • 37 • Политика
Президент России Владимир Путин в 17-й раз ответит на вопросы соотечественников в прямом эфире. Прямая линия с главой государства откроется в четверг в полдень.
В полдень по Москве в этот четверг, 20 июня, президент России Владимир Путин пообщается с гражданами нашей страны. В прямом телеэфире лидер государства ответит на вопросы, поделится мнением, а также даст оценку по различным волнующим народ ситуациям.
Как сообщили ранее в Кремле, мероприятие пройдёт в классическом формате.
Подготовка
Президент будет находиться в студии в Гостином дворе, у него будет возможность при необходимости выходить на связь по тем или иным вопросам как с министрами, так и с руководителями регионов, указали в Кремле.
Во вторник и среду глава государства проводит совещания для подготовки перед эфиром.
В президентской администрации подчеркнули, что Путин перед прямой линией традиционно проводит работу с массивом информационных материалов, письменных и видеообращений граждан.
К вечеру 19 июня уже зарегистрировано более миллиона обращений от граждан. Такой поток обращений, безусловно, свидетельствует, что интерес к подобному формату у народа огромен.
Реакция
Шквал обращений из разных регионов страны уже привлёк внимание не только представителей Кремля, но и местных чиновников, которые, по всей видимости, до такой широкой огласки будто не замечали наболевших проблем граждан.
Так, на данный момент известно, что в Асбесте после обращения жителей аварийных домов к главе государства начались следственные проверки. Разбирательства проходят и в Белгородской области, в которой жители, по их словам, уже восемь лет живут без питьевой воды. Челябинский губернатор, увидев видеообращение рыбаков-любителей, которым чиновники "закрыли" озёра, также решил разобраться в ситуации. И это далеко не единичные примеры.
Прогнозы
Ведущий Царьграда Андрей Афанасьев в эфире программы "Русский ответ" оценил, о чём может идти разговор в ходе прямой линии.
Так, отметил ведущий, одна из наиболее "горячих" тем сейчас - экология. Жители Шиеса, где планировалось строительство мусорного полигона, отстаивают свою правду и уже записали видеообращение главе государства.
Ранее вопрос экологии взволновал жителей Кисилевска, которые в видеоформате попытались достучаться до канадского премьера.
В числе тем, которые, безусловно, волнуют народ, отметил Афанасьев, - социально-экономическая обстановка. С большей долей вероятности в эфире прозвучат вопросы об уровне зарплат и пенсий, о деятельности микрокредитных организаций и коллекторов, да и в целом о будущем народа.
Нельзя обойти и вопрос о межнациональной напряжённости, который этим летом вспыхнул как в Москве, так и в регионах. История с Чемодановкой произошла буквально неделю назад. В столичном регионе чуть раньше случилась история с Никитой Белянкиным, а затем с Сергеем Чуевым.
Понятно, что на все вопросы, заданные президенту, глава государства не сможет ответить за ограниченное время эфира. При этом, подчёркивает Афанасьев, даже если чей-то "вопрос не будет озвучен, он будет учтён теми, кто отвечает за мониторинг настроения населения".
Отметим, что прямая линия с Владимиром Путиным будет продолжаться по мере необходимости, её длительность не определена заранее. Первые пять таких эфиров продолжались менее трёх часов, однако с 2007 года программа всегда выходила за рамки трёх часов. Самой продолжительной стала прямая линия 2013 года - 4 часа 47 минут.
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