Разговор напрямую: О чём жители России спросят Владимира Путина

В полдень по Москве в этот четверг, 20 июня, президент России Владимир Путин пообщается с гражданами нашей страны. В прямом телеэфире лидер государства ответит на вопросы, поделится мнением, а также даст оценку по различным волнующим народ ситуациям.

Как сообщили ранее в Кремле, мероприятие пройдёт в классическом формате.

Подготовка

Президент будет находиться в студии в Гостином дворе, у него будет возможность при необходимости выходить на связь по тем или иным вопросам как с министрами, так и с руководителями регионов, указали в Кремле.

Во вторник и среду глава государства проводит совещания для подготовки перед эфиром.

Совещания в Кремле бывают без галстуков, но не все об этом знают. Путин. За день до прямой линии. pic.twitter.com/Ha9gpzyXqz — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 19, 2019

В президентской администрации подчеркнули, что Путин перед прямой линией традиционно проводит работу с массивом информационных материалов, письменных и видеообращений граждан.

К вечеру 19 июня уже зарегистрировано более миллиона обращений от граждан. Такой поток обращений, безусловно, свидетельствует, что интерес к подобному формату у народа огромен.

Реакция

Шквал обращений из разных регионов страны уже привлёк внимание не только представителей Кремля, но и местных чиновников, которые, по всей видимости, до такой широкой огласки будто не замечали наболевших проблем граждан.



Так, на данный момент известно, что в Асбесте после обращения жителей аварийных домов к главе государства начались следственные проверки. Разбирательства проходят и в Белгородской области, в которой жители, по их словам, уже восемь лет живут без питьевой воды. Челябинский губернатор, увидев видеообращение рыбаков-любителей, которым чиновники "закрыли" озёра, также решил разобраться в ситуации. И это далеко не единичные примеры.

Прогнозы

Ведущий Царьграда Андрей Афанасьев в эфире программы "Русский ответ" оценил, о чём может идти разговор в ходе прямой линии.

Так, отметил ведущий, одна из наиболее "горячих" тем сейчас - экология. Жители Шиеса, где планировалось строительство мусорного полигона, отстаивают свою правду и уже записали видеообращение главе государства.

Ранее вопрос экологии взволновал жителей Кисилевска, которые в видеоформате попытались достучаться до канадского премьера.

В числе тем, которые, безусловно, волнуют народ, отметил Афанасьев, - социально-экономическая обстановка. С большей долей вероятности в эфире прозвучат вопросы об уровне зарплат и пенсий, о деятельности микрокредитных организаций и коллекторов, да и в целом о будущем народа.

Нельзя обойти и вопрос о межнациональной напряжённости, который этим летом вспыхнул как в Москве, так и в регионах. История с Чемодановкой произошла буквально неделю назад. В столичном регионе чуть раньше случилась история с Никитой Белянкиным, а затем с Сергеем Чуевым.

Понятно, что на все вопросы, заданные президенту, глава государства не сможет ответить за ограниченное время эфира. При этом, подчёркивает Афанасьев, даже если чей-то "вопрос не будет озвучен, он будет учтён теми, кто отвечает за мониторинг настроения населения".

Отметим, что прямая линия с Владимиром Путиным будет продолжаться по мере необходимости, её длительность не определена заранее. Первые пять таких эфиров продолжались менее трёх часов, однако с 2007 года программа всегда выходила за рамки трёх часов. Самой продолжительной стала прямая линия 2013 года - 4 часа 47 минут.