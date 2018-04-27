«Разговор будет непростым»: какие проблемы обсудят Трамп и Меркель в Вашингтоне

27 апреля канцлер ФРГ Ангела Меркель прибывает в Вашингтон с официальным визитом, в ходе которого встретится с президентом США Дональдом Трампом. По мнению экспертов, основными темами переговоров станут урегулирование ситуации в Сирии, освобождение немецких компаний от антироссийских санкций, ядерная сделка с Ираном, дисбаланс в двусторонних экономических отношениях, а также финансирование НАТО. Аналитики отмечают, что глава правительства Германии остаётся одним из самых неудобных переговорщиков для американского лидера и по некоторым пунктам достичь компромисса им будет непросто.

27 апреля канцлер ФРГ Ангела Меркель встречается с президентом США Дональдом Трампом. Это второй визит главы немецкого правительства в Вашингтон после вступления американского президента в должность. В прошлый раз федеральный канцлер посещала американскую столицу больше года назад — в марте 2017-го.

Тогда во время пресс-подхода по итогам встречи произошёл конфуз, который затем долго обсуждался в прессе. Во время фотосессии в резиденции американского президента журналисты попросили главу Белого дома и канцлера ФРГ пожать друг другу руки, но Трамп сделал вид, что не расслышал просьбы.

«Вы не хотели бы пожать руку?» — обратилась Меркель к главе Белого дома, но тот никак не отреагировал на её вопрос и даже не посмотрел в сторону канцлера Германии.

Эту ситуацию позже прокомментировал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, заявив журналистам, что Трамп просто «не услышал» вопроса, заданного Меркель.

Сам американский лидер написал в Twitter, что, несмотря на все «фейковые новости», он провёл «потрясающую» встречу с главой кабинета министров Германии, добавив, что ФРГ должна перечислять больше денег в НАТО.

Despite what you have heard from the FAKE NEWS, I had a GREAT meeting with German Chancellor Angela Merkel. Nevertheless, Germany owes..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2017

Впрочем, через два месяца Трамп снова поделился мнением в Twitter об отношениях Вашингтона и Берлина, выразив сожаление по поводу недостаточно большого торгового оборота между странами, а также ещё раз подчеркнул, что немецкое государство должно выделять больше средств в бюджет Североатлантического альянса. На тот момент Германия перечисляла НАТО по 1,2% в год от своего ВВП, тогда как Соединённые Штаты настаивали на том, чтобы все члены блока отчисляли на его нужды по 3% от своего валового продукта.

Меркель также поделилась мнением по итогам встречи с главой Белого дома.

«Мы, европейцы, должны взять свою судьбу в собственные руки. Эра, когда мы могли полностью положиться на других, в каком-то смысле прошла. Вот что я поняла за последние несколько дней», — заявила Меркель перед выборами в парламент в мае 2017 года.

И хотя канцлер не произнесла имени и фамилии американского президента, пресса обеих стран восприняла её заявление именно как комментарий к сложившимся отношениям между Вашингтоном и Берлином.

Тем не менее, как пояснил в разговоре с RT директор Института США и Канады РАН Павел Золотарёв, Америка и Германия являются важнейшими экономическими партнёрами и игнорировать это обстоятельство оба политика в ходе переговоров не смогут.

«При всём уважении к Великобритании и Франции, Германия сегодня — это первая экономика Европы. И если Трамп не хочет потерять европейский рынок в целом, ему необходимо выстраивать рабочие отношения с ФРГ», — сказал эксперт.

Политическая экономика

По информации издания The Local, среди стран — импортёров американских товаров Германия находится на шестом месте после Канады, Мексики, Китая, Великобритании и Японии.

Также ФРГ находится на пятом месте в списке стран — экспортёров своих товаров в Америку, уступая Канаде, Мексике, Китаю и Японии. При этом, как отмечается в публикации газеты The Guardian, для некоторых немецких компаний важнейшим является американский рынок, поскольку большую часть своей продукции они отправляют именно туда. Речь идёт о двух крупнейших автогигантах — BMW и Mercedes. По данным прессы, к настоящему моменту немецкие компании создали на территории США 670 тыс. рабочих мест, оставаясь в ряду крупнейших работодателей для американских граждан.

При этом между Вашингтоном и Берлином в последнее время наметились некоторые разногласия по политическим вопросам. Так, Германия не стала участвовать в нанесении ударов по Сирии, отказавшись поддерживать Соединённые Штаты и их союзников. Кроме того, незадолго до визита Меркель в Белый дом The Wall Street Journal выпустила материал, в котором говорилось о планах федерального канцлера поднять вопрос об отказе немецких компаний от участия в новых антироссийских санкциях.

В начале апреля американский Минфин в очередной раз расширил список ограничительных мер против России. Под санкции попали некоторые представители крупного бизнеса: президент РУСАЛа Олег Дерипаска, председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, предприниматель Сулейман Керимов, глава «Газпрома» Алексей Миллер, руководитель ВТБ Андрей Костин. Ограничения были введены в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), поводом для них Белый дом назвал «злонамеренную» активность Москвы на Украине и в Сирии, а также «попытки России подорвать западную демократию». Власти США запрещают поддерживать какие-либо деловые контакты со всеми фигурантами списка.

Некоторые эксперты отмечают, что в Берлине опасаются негативного влияния антироссийских санкций на немецкую экономику. «Она завязана на экспорт, и если США ужесточат санкции, проблемы у немецких компаний могут возникнуть и на рынке третьих стран. Россия до сих пор, несмотря на все санкции, работает с тысячами немецких компаний», — пояснил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

Круг вопросов

Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов также полагает, что основными вопросами, которые будут обсуждать в ходе переговоров Трамп и Меркель, станут объём средств, выделяемых Берлином в общий бюджет НАТО, и проблемы немецких компаний из-за экономических санкций Вашингтона в отношении России.

«Конечно, на подобного рода встречах обсуждается широкий круг вопросов. В данном случае это и ядерная сделка с Ираном, о возможности разрыва которой говорил глава Белого дома, и сирийская проблема, и вопросы, связанные с Украиной. Но по этим пунктам стороны, скорее всего, просто обозначат свои позиции, а вот наиболее тяжёлым для обоих политиков будет проблема денег, выделяемых ФРГ для Североатлантического альянса», — пояснил эксперт.

«Трамп последовательно пытается убедить Меркель выделять больше, а немецкие власти этого делать не спешат. Ну и вторым по значимости предметом обсуждения может стать вопрос о том, чтобы немецкие компании были освобождены от санкций США в отношении РФ», — подчёркивает политолог.

Здание Белого дома в Вашингтоне

Reuters

По его словам, в Германии всерьёз боятся штрафов и других негативных последствий, которые Америка пообещала создать для международных компаний, взаимодействующих с российскими бизнесменами из санкционного списка.

«Разговор между канцлером ФРГ и президентом США будет непростым ещё и потому, что Трамп сегодня не свободен в своих действиях в отношении внешнеполитических вопросов вообще и России в частности. С одной стороны, его противоречивые заявления по российскому вопросу указывают на то, что у главы Белого дома нет чёткой позиции по поводу отношений Москвы и Вашингтона. С другой стороны, президент связан по рукам и ногам различными внутриполитическими силами в Америке, которые выступают за жёсткую политику в отношениях с РФ. Под давлением всех этих обстоятельств Трамп загнал себя в определённый тупик в вопросе антироссийских санкций, и выйти из него он так просто не может даже в том случае, если у него есть соответствующая воля», — заключил Гарбузов.

Личный фактор

Переговоры между Меркель и Трампом осложняются и непростыми отношениями между двумя политиками, заявил RT руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.

«Их нельзя назвать плохими, но они прохладные. Этот факт стал следствием непростых переговоров, которые Меркель провела с Трампом весной 2017 года. Тогда американский лидер увидел перед собой не менее, а может быть, и более сильного переговорщика, чем он сам, и это было для него неожиданностью», — считает специалист.

По его словам, круг основных вопросов, которые президент Соединённых Штатов обсудит с канцлером ФРГ, будет мало отличаться от повестки встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном. Это вопрос о возможном введении Америкой пошлин на сталь и алюминий, вопрос о сделке по ядерной программе Ирана, выход Вашингтона из которой нежелателен для Европы, а также проблема Сирии.

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«Думаю, что по вопросу пошлин консенсус будет найден. Если с 1 мая США всё же введут пошлины на европейское сырьё, Европа предпримет ответные шаги, которые будут весьма болезненными для Америки. И в США это понимают. Что же касается Ирана, то и здесь какой-то компромисс вполне возможен, равно как и по проблеме Сирии, которой Меркель уже пообещала помощь в миллиард евро», — сказал Белов.

По мнению эксперта, Меркель, как и Макрон, будет говорить с Трампом не только как канцлер ФРГ, но и как представитель Евросоюза, причём Германия всё же более влиятельная в этом блоке страна, и главе Белого дома это придётся учитывать.

«Полагаю также, что Меркель вполне может затронуть вопрос влияния американских санкций в отношении РФ на немецкие компании, которые несут из-за них убытки. Однако по этому пункту достигнуть согласия обоим политикам будет крайне непросто», — заключил Белов.