|
«Разговор будет непростым»: какие проблемы обсудят Трамп и Меркель в Вашингтоне
27 апреля 2018, 08:54 • 83 • В мире
27 апреля канцлер ФРГ Ангела Меркель прибывает в Вашингтон с официальным визитом, в ходе которого встретится с президентом США Дональдом Трампом. По мнению экспертов, основными темами переговоров станут урегулирование ситуации в Сирии, освобождение немецких компаний от антироссийских санкций, ядерная сделка с Ираном, дисбаланс в двусторонних экономических отношениях, а также финансирование НАТО. Аналитики отмечают, что глава правительства Германии остаётся одним из самых неудобных переговорщиков для американского лидера и по некоторым пунктам достичь компромисса им будет непросто.
Reuters
27 апреля канцлер ФРГ Ангела Меркель встречается с президентом США Дональдом Трампом. Это второй визит главы немецкого правительства в Вашингтон после вступления американского президента в должность. В прошлый раз федеральный канцлер посещала американскую столицу больше года назад — в марте 2017-го.
Тогда во время пресс-подхода по итогам встречи произошёл конфуз, который затем долго обсуждался в прессе. Во время фотосессии в резиденции американского президента журналисты попросили главу Белого дома и канцлера ФРГ пожать друг другу руки, но Трамп сделал вид, что не расслышал просьбы.
Эту ситуацию позже прокомментировал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, заявив журналистам, что Трамп просто «не услышал» вопроса, заданного Меркель.
Сам американский лидер написал в Twitter, что, несмотря на все «фейковые новости», он провёл «потрясающую» встречу с главой кабинета министров Германии, добавив, что ФРГ должна перечислять больше денег в НАТО.
Впрочем, через два месяца Трамп снова поделился мнением в Twitter об отношениях Вашингтона и Берлина, выразив сожаление по поводу недостаточно большого торгового оборота между странами, а также ещё раз подчеркнул, что немецкое государство должно выделять больше средств в бюджет Североатлантического альянса. На тот момент Германия перечисляла НАТО по 1,2% в год от своего ВВП, тогда как Соединённые Штаты настаивали на том, чтобы все члены блока отчисляли на его нужды по 3% от своего валового продукта.
Меркель также поделилась мнением по итогам встречи с главой Белого дома.
«Мы, европейцы, должны взять свою судьбу в собственные руки. Эра, когда мы могли полностью положиться на других, в каком-то смысле прошла. Вот что я поняла за последние несколько дней», — заявила Меркель перед выборами в парламент в мае 2017 года.
И хотя канцлер не произнесла имени и фамилии американского президента, пресса обеих стран восприняла её заявление именно как комментарий к сложившимся отношениям между Вашингтоном и Берлином.
Тем не менее, как пояснил в разговоре с RT директор Института США и Канады РАН Павел Золотарёв, Америка и Германия являются важнейшими экономическими партнёрами и игнорировать это обстоятельство оба политика в ходе переговоров не смогут.
«При всём уважении к Великобритании и Франции, Германия сегодня — это первая экономика Европы. И если Трамп не хочет потерять европейский рынок в целом, ему необходимо выстраивать рабочие отношения с ФРГ», — сказал эксперт.
Политическая экономика
По информации издания The Local, среди стран — импортёров американских товаров Германия находится на шестом месте после Канады, Мексики, Китая, Великобритании и Японии.
Также ФРГ находится на пятом месте в списке стран — экспортёров своих товаров в Америку, уступая Канаде, Мексике, Китаю и Японии. При этом, как отмечается в публикации газеты The Guardian, для некоторых немецких компаний важнейшим является американский рынок, поскольку большую часть своей продукции они отправляют именно туда. Речь идёт о двух крупнейших автогигантах — BMW и Mercedes. По данным прессы, к настоящему моменту немецкие компании создали на территории США 670 тыс. рабочих мест, оставаясь в ряду крупнейших работодателей для американских граждан.
При этом между Вашингтоном и Берлином в последнее время наметились некоторые разногласия по политическим вопросам. Так, Германия не стала участвовать в нанесении ударов по Сирии, отказавшись поддерживать Соединённые Штаты и их союзников. Кроме того, незадолго до визита Меркель в Белый дом The Wall Street Journal выпустила материал, в котором говорилось о планах федерального канцлера поднять вопрос об отказе немецких компаний от участия в новых антироссийских санкциях.
В начале апреля американский Минфин в очередной раз расширил список ограничительных мер против России. Под санкции попали некоторые представители крупного бизнеса: президент РУСАЛа Олег Дерипаска, председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, предприниматель Сулейман Керимов, глава «Газпрома» Алексей Миллер, руководитель ВТБ Андрей Костин. Ограничения были введены в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), поводом для них Белый дом назвал «злонамеренную» активность Москвы на Украине и в Сирии, а также «попытки России подорвать западную демократию». Власти США запрещают поддерживать какие-либо деловые контакты со всеми фигурантами списка.
Некоторые эксперты отмечают, что в Берлине опасаются негативного влияния антироссийских санкций на немецкую экономику. «Она завязана на экспорт, и если США ужесточат санкции, проблемы у немецких компаний могут возникнуть и на рынке третьих стран. Россия до сих пор, несмотря на все санкции, работает с тысячами немецких компаний», — пояснил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.
Круг вопросов
Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов также полагает, что основными вопросами, которые будут обсуждать в ходе переговоров Трамп и Меркель, станут объём средств, выделяемых Берлином в общий бюджет НАТО, и проблемы немецких компаний из-за экономических санкций Вашингтона в отношении России.
«Конечно, на подобного рода встречах обсуждается широкий круг вопросов. В данном случае это и ядерная сделка с Ираном, о возможности разрыва которой говорил глава Белого дома, и сирийская проблема, и вопросы, связанные с Украиной. Но по этим пунктам стороны, скорее всего, просто обозначат свои позиции, а вот наиболее тяжёлым для обоих политиков будет проблема денег, выделяемых ФРГ для Североатлантического альянса», — пояснил эксперт.
По его словам, в Германии всерьёз боятся штрафов и других негативных последствий, которые Америка пообещала создать для международных компаний, взаимодействующих с российскими бизнесменами из санкционного списка.
«Разговор между канцлером ФРГ и президентом США будет непростым ещё и потому, что Трамп сегодня не свободен в своих действиях в отношении внешнеполитических вопросов вообще и России в частности. С одной стороны, его противоречивые заявления по российскому вопросу указывают на то, что у главы Белого дома нет чёткой позиции по поводу отношений Москвы и Вашингтона. С другой стороны, президент связан по рукам и ногам различными внутриполитическими силами в Америке, которые выступают за жёсткую политику в отношениях с РФ. Под давлением всех этих обстоятельств Трамп загнал себя в определённый тупик в вопросе антироссийских санкций, и выйти из него он так просто не может даже в том случае, если у него есть соответствующая воля», — заключил Гарбузов.
Личный фактор
Переговоры между Меркель и Трампом осложняются и непростыми отношениями между двумя политиками, заявил RT руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
По его словам, круг основных вопросов, которые президент Соединённых Штатов обсудит с канцлером ФРГ, будет мало отличаться от повестки встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном. Это вопрос о возможном введении Америкой пошлин на сталь и алюминий, вопрос о сделке по ядерной программе Ирана, выход Вашингтона из которой нежелателен для Европы, а также проблема Сирии.
На страницу галереи
«Думаю, что по вопросу пошлин консенсус будет найден. Если с 1 мая США всё же введут пошлины на европейское сырьё, Европа предпримет ответные шаги, которые будут весьма болезненными для Америки. И в США это понимают. Что же касается Ирана, то и здесь какой-то компромисс вполне возможен, равно как и по проблеме Сирии, которой Меркель уже пообещала помощь в миллиард евро», — сказал Белов.
По мнению эксперта, Меркель, как и Макрон, будет говорить с Трампом не только как канцлер ФРГ, но и как представитель Евросоюза, причём Германия всё же более влиятельная в этом блоке страна, и главе Белого дома это придётся учитывать.
«Полагаю также, что Меркель вполне может затронуть вопрос влияния американских санкций в отношении РФ на немецкие компании, которые несут из-за них убытки. Однако по этому пункту достигнуть согласия обоим политикам будет крайне непросто», — заключил Белов.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
83
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
25 апреля 2018, 18:09
|
22 апреля 2018, 08:54
|
22 апреля 2018, 10:24
|
26 апреля 2018, 07:10
|
21 апреля 2018, 10:09
|
23 апреля 2018, 10:54
|
23 апреля 2018, 14:09