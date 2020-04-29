Разговаривать с чиновниками - только строго и жёстко: Депутат оценил стиль Путина

Свою точку зрения после очередного обращения президента России Владимира Путина к нации и проведённого после совещания главы государства с чиновниками и главами регионов высказал депутат Госдумы, председатель партии "Родина" Алексей Журавлёв.

У себя на странице в Twitter он оценил стиль общения главы государства с подчинёнными, полагая, что так и нужно разговаривать в условиях экстремальной ситуации.

"Президент говорил строго, а местами даже жёстко, понимая, что только такой стиль наиболее подходит для разговора с чиновниками, особенно в экстремальной ситуации", - высказал свою точку зрения парламентарий.

Фото: скриншот twitter/ZhuravlevRodina

Журавлёв напомнил также, что глава государства назвал предпринимаемые властями меры по борьбе с коронавирусом в целом удовлетворительными. Однако призвал не останавливаться и работать на опережение, постоянно наращивая темпы и объёмы реализации поставленных задач.

Президент попросил правительство, а также регионы страны и бизнес начать подготовку общенационального плана действий, который позволит нормализовать деловую жизнь, восстановить занятость, доходы граждан и приведёт к росту экономики. Путин подчеркнул, что эта работа должна быть начата немедленно.

На совещании подчёркивалось, что стране удалось многое сделать для сдерживания распространения коронавируса, но ситуация по-прежнему остаётся очень сложной. Дефицит техники, расходных материалов, средств индивидуальной защиты сохраняется. Президент поручил правительству и Минпромторгу приложить усилия, чтобы производство наращивалось ежедневно.

"Прошу обеспечить жёсткий, постоянный контроль за исполнением таких планов, максимально использовать промышленный потенциал регионов, малого и среднего бизнеса", - произнёс Владимир Путин.

Министерству здравоохранения он поручил вести непрерывный мониторинг обстановки и по стране в целом, и в каждом субъекте Российской Федерации.