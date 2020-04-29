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Разговаривать с чиновниками - только строго и жёстко: Депутат оценил стиль Путина

29 апреля 2020, 15:10  •  68 • Политика
Депутат Госдумы Алексей Журавлёв оценил стиль общения президента России с чиновниками, отметив, что Владимир Путин разговаривал "строго, а местами даже жёстко". Но именно такой стиль, уверен парламентарий, и подходит для разговора с чиновниками.
Свою точку зрения после очередного обращения президента России Владимира Путина к нации и проведённого после совещания главы государства с чиновниками и главами регионов высказал депутат Госдумы, председатель партии "Родина" Алексей Журавлёв.
У себя на странице в Twitter он оценил стиль общения главы государства с подчинёнными, полагая, что так и нужно разговаривать в условиях экстремальной ситуации.
"Президент говорил строго, а местами даже жёстко, понимая, что только такой стиль наиболее подходит для разговора с чиновниками, особенно в экстремальной ситуации", - высказал свою точку зрения парламентарий.
Фото: скриншот twitter/ZhuravlevRodina
Журавлёв напомнил также, что глава государства назвал предпринимаемые властями меры по борьбе с коронавирусом в целом удовлетворительными. Однако призвал не останавливаться и работать на опережение, постоянно наращивая темпы и объёмы реализации поставленных задач.
Президент попросил правительство, а также регионы страны и бизнес начать подготовку общенационального плана действий, который позволит нормализовать деловую жизнь, восстановить занятость, доходы граждан и приведёт к росту экономики. Путин подчеркнул, что эта работа должна быть начата немедленно.
На совещании подчёркивалось, что стране удалось многое сделать для сдерживания распространения коронавируса, но ситуация по-прежнему остаётся очень сложной. Дефицит техники, расходных материалов, средств индивидуальной защиты сохраняется. Президент поручил правительству и Минпромторгу приложить усилия, чтобы производство наращивалось ежедневно.
"Прошу обеспечить жёсткий, постоянный контроль за исполнением таких планов, максимально использовать промышленный потенциал регионов, малого и среднего бизнеса", - произнёс Владимир Путин.
Министерству здравоохранения он поручил вести непрерывный мониторинг обстановки и по стране в целом, и в каждом субъекте Российской Федерации.
Необходимо актуализировать свои планы, учитывая, что ситуация меняется практически каждый день. Мы обязаны действовать на опережение, - сделал акцент российский лидер.

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