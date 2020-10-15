Разгоняя волны высосанных из пальца информационных поводов, Владимир Зеленский топит в них себя и страну

В Киеве обсуждают важнейшую новость - Зеленский подыскивает замену главе фракции «слуг» в Раде Давиду Арахамии. Не сработались, де, они с Андреем Ермаком, главой президентской администрации. И это – на фоне грядущих местных выборов и обсуждения «пяти вопросов к украинцам» (то ли опроса безо всяких последствий, то ли условного референдума). Ощущение при этом такое, что других проблем на Украине нет. Между тем, они есть – но Зеленский не желает или не может их решать. И выдумывает эрзацы.

Замена Арахамии – из серии аналогичных замен Ермака, Разумкова и прочих заметных фигур из окружения Зеленского. Нет смысла менять, да и не на кого, зато будет, о чём посудачить киевским гостям российских политических телешоу – как же, президент Украины работает! В «пяти вопросах», которые Зеленский намерен подсунуть голосующим заодно с бюллетенями, чуть ли не главный – как избиратели отнесутся к сокращению численного состава парламента, с 450 до 300 депутатов? Но спрос вовсе не означает, что Зеленский и в самом деле затеял реформу. И что теперь на носу досрочные выборы. Просто задумайтесь: ну какие досрочные выборы, если президентский рейтинг за год обвалился вдвое, до 35 процентов? А у депутатов из его фракции нет и этого (их народная поддержка – на уровне 12-15 процентов), как нет и реального большинства, кстати, но на такие мелочи в последние годы не принято обращать внимание.

Но нужно хоть чем-то отвлекать внимание от реальности. Ибо она вопиюща. Отбросим прочь статистические выкладки о запредельном обнищании населения Украины – раз им так нравится, да будет так. Лишили Донбасс права голоса на местных выборах – ничего, проглотят и это, как проглотили примат украинского языка. Но как отвлечься от данности, что глава британской разведки командует президентом твоей страны – кого из чиновников заменить, а кого – назначить? Как перестать обращать внимание, что черноморское побережье страны застраивается военными базами США и Великобритании, что одесские порты и николаевские судоверфи – это уже де-факто никакая не Украина? Конституция запрещает создание иностранных военных баз, но они уже есть, и с них на прошлой неделе впервые взлетели военные самолёты стран НАТО – вразрез с основным законом страны!

Зеленскому удалось сделать главное – усадить Украину перед виртуальным экраном происходящего и заставить смотреть его шоу. Голодных, обобранных, бесперспективных.