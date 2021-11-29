Разгонять митинги и подавлять беспорядки будут роботы

Кабардино-Балкарский научный центр РАН представил опытный образец робота, предназначенного для разгона и задержания манифестантов. Самоходный дрон «Черепаха» может действовать как в одиночку, так и в группе – в этом случае вооружённые щитами роботы возьмут митингующих в «коробку», после чего зальют их быстротвердеющей пеной, накроют сетью и для верности ударят током из электрошокера. Будущее наступило?

Сюжет: Армия

Если верить авторам разработки, справиться с «Черепахами» протестующие не смогут – они надёжно защищены панцирем, а их обтекаемая форма не позволит нападающим ухватиться за дрон, чтобы перевернуть его. Правда, на этом фоне как-то не очень верится в другое заявление кабардино-балкарских инженеров: мол, для людей «Черепахи» совершенно безопасны. Нетрудно представить эффект от столкновения с бронированной калошей метровой высоты, мчащейся на гусеницах со скоростью 60 километров в час.

Новость о создании первого отечественного «робокопа», который, как утверждается, скоро может появиться на вооружении отечественных правоохранителей, вызвала немало шума. Впрочем, здесь Россия всего лишь следует мировому тренду. За рубежом сегодня вовсю разрабатываются новые виды оружия и техники, перед которыми водомёты и резиновые дубинки выглядят приветом из далёкого прошлого.

Жутко громко и невыносимо близко

Впереди планеты всей, что неудивительно, идут США. Последние годы оплот мировой демократии сотрясают уличные беспорядки, однако действовать жёстко по отношению к протестующим американские копы опасаются – каждый случай применения силы будут под лупой рассматривать адвокаты, и ещё не факт, что на скамье подсудимых не окажется сам полицейский, история BLM тому пример. Потому для разгона демонстраций используется так называемое нелетальное оружие. Одним из них являются звуковые пушки LRAD производства American Technology Corporation. Похожий на большую блинницу аппарат способен издавать низкочастотный звук громкостью до 130 децибел на расстояние до 2 километров. Для сравнения: шум от работающих двигателей взлетающего реактивного самолёта составляет 120 децибел. При этом звук распространяется не во все стороны, а узконаправленно, что защищает полицейских от удара по ушам и позволяет «стрелять» целенаправленно по противнику. В результате у попавших под действие пушки возникает болевой шок, а в крайних случаях – потеря слуха. В 2014 году американская полиция успешно применяла звуковые пушки для подавления беспорядков в Фергюсоне, после чего стало известно, что установку LRAD-500 было решено приобрести за 5,1 млн рублей для Росгвардии. Хотя в РФ есть и свои разработки. Так, в 2017 году на форуме «Армия» была представлена отечественная звуковая пушка «Сирин». Как заявляется, в стационарном варианте она способна создавать звуковой барьер диаметром 560 метров, а в мобильном – «выстреливать» звуковую волну мощностью 152 децибела на расстояние 2 километра. Имеется и носимый аналог, кокетливо названный «Шёпот». Излучатель инфранизкочастотных колебаний встроен прямо в щит и позволяет подавать звук высокой частоты громкостью 120 децибел на расстояние 10 метров в течение 30 секунд.

Другим многообещающим видом нелетального оружия является система ADS (Active Denial System) производства компания Raytheon. По сути, она представляет собой направленный генератор микроволн, как в СВЧ-печи. Установка способна направленным лучом нагревать участок кожи противника, вызывая боль уже через 5 секунд. Насколько сильна боль? Неизвестно. Во время испытаний добровольцы отделались ожогами второй степени, при этом оружие было не на полной мощности. В свою очередь, в Китае представили лазерный автомат ZKZM-500. Боевой лазер может воспламенить бензобак автомобиля и на расстоянии 800 метров прожечь одежду и поразить кожу. Заряда аккумулятора хватает на тысячу двухсекундных выстрелов.

Робопёс идёт по следу

Впрочем, ADS хороша, если противник один, а что, если их несколько сотен? На этот случай в сергиево-посадском Институте прикладной химии создали установку «Лафет». Гранатомёт нелетального действия выпускает по 4 светошумовые гранаты в секунду на расстояние от 30 до 100 метров, оказывая «психофизическое воздействие на правонарушителей при пресечении массовых беспорядков». Управляется «Лафет» дистанционно и монтируется на крыше бронеавтомобиля – например, «Торнадо» или «Ураган». Обе созданы на базе «Урала», оснащены водомётами и устройствами для разрушения баррикад. Первые «Лафеты» уже поступили на вооружение дивизии оперативного назначения им. Дзержинского (Росгвардия). При необходимости прикрывать их будут спецавтомобили «Щит», созданные концерном «Калашников». «КамАЗ», несущий перед собой бронированные листы с бойницами, за 3 минуты превращает их в сплошную стену, на которой могут стоят правоохранители и сверху вести огонь по толпе.

Тем не менее даже броня не гарантирует силовикам безопасности – так, в Сиэтле после начала беспорядков от камней и бутылок пострадали 96 полицейских. Потому современный тренд предполагает использовать вместо людей роботов. На этом фоне «Черепаха» (если она, конечно, работает, – в действии робота не показали) действительно выглядит техническим прорывом, хотя и спорным. А вот южноафриканская компания Desert Wolf сделала ставку на воздушные силы. Беспилотный октокоптер Skunk («Скунс») имеет на борту четыре пулемёта, стреляющих пейнтбольными шарами или мини-снарядами с газом, а также два ослепляющих лазера. Впрочем, лидером среди роботов в форме считается представленный в октябре американскими компаниями Ghost Robotics и SWORD International «киберпёс». Как известно, пионер в создании робособак компания Boston Dynamics принципиально отказалась от того, чтобы её дроны могли использовать оружие, зато инженеры Ghost Robotics оказались не настолько обременены моральными нормами. Её робособака Vision 60 несёт на спине скорострельную штурмовую винтовку и, что самое главное, может самостоятельно находить цели. И хотя разработчики утверждают, что Vision 60 не разрешается открывать огонь без приказа человека, перепрограммировать её – дело пяти минут.

Кстати