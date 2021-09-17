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Разгневанные власти Франции ответили США на срыв контракта по подлодкам

17 сентября 2021, 09:30  •  243 • Политика
Фото: Jurgen Schwarz / http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com
Раскол между западными государствами растет
Желая поскорее разобраться с китайской проблемой, Джо Байден решил привлечь к этому вопросу не только своих западных союзников, но и страну тихоокеанского региона. Речь идет об Австралии. Накануне американский президент объявил, что Вашингтон поможет Канберре в развертывании атомных подводных лодок в рамках нового партнерства в области обороны и безопасности AUKUS. Такое решение вызвало гнев французов. 
В итоге Франция отменила совместное с США празднование 240-летия Чесапикского сражения, в котором страны сражались против Великобритании. Решение об отмене было принято в знак протеста, пишет телеканал "360".
"Отмена торжеств стала непосредственным отражением того гнева, который испытывают французские политики и дипломаты из-за субмаринной сделки", 
– отмечают авторы New York Times.
Так, представитель ВМС Франции, который ранее приехал в США, уже вернулся на родину. Министр иностранных дел республики заявил, что такой американский шаг и внезапные изменениями политики новой администрации очень напоминают ему период президентства Дональда Трампа. 
Также глава комиссии французского Сената по международным делам и обороннной сфере Кристиан Камбон подчеркнул, что Париж намерен пересмотреть отношения с определенными союзниками, намекая на Вашингтон. 

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