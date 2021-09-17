Разгневанные власти Франции ответили США на срыв контракта по подлодкам

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Раскол между западными государствами растет

Желая поскорее разобраться с китайской проблемой, Джо Байден решил привлечь к этому вопросу не только своих западных союзников, но и страну тихоокеанского региона. Речь идет об Австралии. Накануне американский президент объявил, что Вашингтон поможет Канберре в развертывании атомных подводных лодок в рамках нового партнерства в области обороны и безопасности AUKUS. Такое решение вызвало гнев французов.

В итоге Франция отменила совместное с США празднование 240-летия Чесапикского сражения, в котором страны сражались против Великобритании. Решение об отмене было принято в знак протеста, пишет телеканал "360".

"Отмена торжеств стала непосредственным отражением того гнева, который испытывают французские политики и дипломаты из-за субмаринной сделки",

– отмечают авторы New York Times.

Так, представитель ВМС Франции, который ранее приехал в США, уже вернулся на родину. Министр иностранных дел республики заявил, что такой американский шаг и внезапные изменениями политики новой администрации очень напоминают ему период президентства Дональда Трампа.

Также глава комиссии французского Сената по международным делам и обороннной сфере Кристиан Камбон подчеркнул, что Париж намерен пересмотреть отношения с определенными союзниками, намекая на Вашингтон.