|
Разгневанные власти Франции ответили США на срыв контракта по подлодкам
17 сентября 2021, 09:30 • 243 • Политика
Раскол между западными государствами растет
Желая поскорее разобраться с китайской проблемой, Джо Байден решил привлечь к этому вопросу не только своих западных союзников, но и страну тихоокеанского региона. Речь идет об Австралии. Накануне американский президент объявил, что Вашингтон поможет Канберре в развертывании атомных подводных лодок в рамках нового партнерства в области обороны и безопасности AUKUS. Такое решение вызвало гнев французов.
В итоге Франция отменила совместное с США празднование 240-летия Чесапикского сражения, в котором страны сражались против Великобритании. Решение об отмене было принято в знак протеста, пишет телеканал "360".
"Отмена торжеств стала непосредственным отражением того гнева, который испытывают французские политики и дипломаты из-за субмаринной сделки",
– отмечают авторы New York Times.
Так, представитель ВМС Франции, который ранее приехал в США, уже вернулся на родину. Министр иностранных дел республики заявил, что такой американский шаг и внезапные изменениями политики новой администрации очень напоминают ему период президентства Дональда Трампа.
Также глава комиссии французского Сената по международным делам и обороннной сфере Кристиан Камбон подчеркнул, что Париж намерен пересмотреть отношения с определенными союзниками, намекая на Вашингтон.
Подпишитесь на нас
243
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 сентября 2021, 20:35
|
11 сентября 2021, 03:10
|
14 сентября 2021, 12:45
|
14 сентября 2021, 22:50
|
13 сентября 2021, 02:50
|
12 сентября 2021, 18:35
|
11 сентября 2021, 18:45