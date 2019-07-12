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Разглядеть не удалось: Прибывшие в Турцию С-400 скрыли тканью от глаз журналистов – военкор

12 июля 2019, 19:24  •  58 • В мире
Военный корреспондент КП Александр Коц приводит в своем telegram-канале видео, сделанное им неподалеку от военного аэродрома в Турции, куда сегодня прибыла первая партия российских ЗРК С-400 "Триумф". Присутствовавшим на месте журналистам не удалось разглядеть технику – при выгрузке ее завесили тканью.
Ранее Минобороны Турции подтвердило начало поставок С-400 из России. Как сообщает в пятницу агентство Anadolu, первый груз из компонентов С-400 был сегодня доставлен на турецкую авиабазу Мюртед.
Договор о поставке четырех дивизионов ЗРК на сумму около $2,5 миллиарда был подписан Россией и Турцией в декабре 2017 года. Решение Анкары вызвало недовольство Вашингтона, грозившего ей санкциями, в том числе исключением из программы создания истребителей по технологии "стелс" F-35.
После саммита G20 в Осаке турецкий президент Реджеп Эрдоган сообщил о том, что американский президент Дональд Трамп обещал ему отказаться от введения санкций против Анкары.
Напомним, ЗРС С-400 "Триумф", которые производит российский концерн "Алмаз-Антей", предназначены для уничтожения летающих объектов стратегической и тактической авиации, в том числе баллистических ракет, гиперзвуковых и других средств нападения в условиях множества видов противодействия. Система может уничтожать цели на дальности до 400 километров.

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