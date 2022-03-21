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Разглядели нацистов на Украине? Член конгресса США указала, что ВСУ "пытают" народ

21 марта 2022, 17:26  •  173 • Политика
В США член конгресса призвала США не оказывать помощь нацистам на Украине, которые "пытают собственный народ".
Член конгресса США - депутат палаты представителей Марджори Тейлор Грин, призвала не оказывать военную помощь Украине из-за нацистов в рядах ВСУ.
Мы не должны тратить миллиарды долларов американских налогов, заработанных тяжёлым трудом, на военную помощь, которая, возможно, попадет к нацистским группировкам...
- написала конгрессвуман в своем твиттере.
По словам Грин, участники нацистских украинских группировок и частей ВСУ пытают "невинных людей, в особенности женщин и детей". Власти США обязаны потребовать от президента Украины Владимира Зеленского остановить деятельность нацистов на Украине.
Член конгресса указала, что помощь США может использоваться Киевом совсем не на благие цели.
Ранее президент США Байден одобрил бюджет до конца 2022 года, в котором Украине и сопредельным странам будет выделено 13,6 миллиарда долларов военной и гуманитарной помощи. США и страны НАТО на протяжении нескольких лет накачивали смертоносным оружием ВСУ, в рядах которых действуют бандеровские террористы.
Глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что общий объем военной помощи Украине достиг 2 млрд долларов. С 2014 года Пентагон направлял на Украину военных инструкторов, в том числе из стран НАТО. Происходило натаскивание украинских нацистов на использование современной военной техники.
Россия с 24 февраля ведет спецоперацию на Украине по защите ДНР и ЛНР и демилитаризации страны. Царьград продолжает в режиме прямой трансляции рассказывать о ходе спецоперации на Украине.

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