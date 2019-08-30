Разгадка на дне Белого моря? В американской версии о взрыве под Северодвинском появилась затонувшая ядерная ракета

CNBC со ссылкой на данные американской разведки озвучил очередную версию американской разведки о ЧП, случившемся под Северодвинском 8 августа 2019-го. По версии иностранных разведчиков, Россия не проводила испытаний и запусков, ЧП произошло во время миссии по подъему ядерной ракеты.

По версии разведки США, говорится в публикации, ракета была запущена на предыдущих испытаниях.

И если раньше американцы предполагали, что ЧП произошло при тестах ракеты "Судного дня", то сейчас, в новой версии, они предпочли не уточнять, что же за тип затонувшей и разыскиваемой ракеты.

Впрочем, из нового, на что расстарались американские мыслители, это то, что взрыв произошел даже не в самой ракете, а на одном из судов, участвовавших в операции.

Так, по информации CNBC, именно это и спровоцировало реакцию в поднимаемой ракете, что привело к утечке радиации. При этом, констатировали американцы, данных о потенциальной угрозе здоровью людей или окружающей среде нет.

Примечательно, что в этом случае CNBC действует по шаблону. Годом ранее телеканал сообщал об аналогичной операции России в августе 2018 года. Она, по версии американской стороны, также якобы была связана с поиском ракеты с ядерной установкой, потерянной в Баренцевом море после неудачных испытаний.

Ранее и.о. постпреда России при международных организациях Алексей Карпов заявлял, что авария под Северодвинском не имеет никакого отношения к ядерным испытаниям. Как отмечал дипломат, проводимые военными испытания связаны с разработкой вооружения, начатого после того, как США вышли из Договора об ограничении систем ПРО в 2002 году.