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Разгадка, кто отравил Навального, "обнаружилась" в анекдоте про трёх хрюшек
20 сентября 2020, 15:10 • 160 • В мире
Российский шоумен Андрей Бочаров в новом ракурсе представил громкую историю с отравлением Алексея Навального. По его словам, ситуация сродни анекдоту про трёх визжащих хрюшек с номерами 1, 2 и 4.
Российский телеведущий, актёр, юморист, продюсер и телережиссёр, шоумен Андрей Бочаров на странице в соцсети изложил свою интерпретацию по кейсу Навального. По его словам, вся история напоминает сюжет из байки про трёх хрюшек.
"Есть такая байка, не знаю правда или нет. В кампус одного из университетов в Америке - огороженная территория - запустили трёх визжащих перепуганных свиней. У одной на спине крупно было написано "1", у другой цифра "2" и ещё у одной на спине цифра "4". Всего три хрюшки. Шутка такая, про линейное мышление", - напомнил он.
Согласно этой же формуле, отравление Навального можно также интерпретировать: "есть Свн 1 - Навальный. Свн 2 - яд "Новичок". Свн 4 - Соратники нвлн".
При этом вероятно, что свиньи №3 в этом раскладе вовсе нет.
"Я, как и вся страна, морщу лобик, вглядываясь в сообщения об отравлении Навального. И всё больше ощущение, что свиньи номер 3 в этом деле тоже нет, <…> попросту нет. Нет Кремля, ФСО, ФСБ и пр., и др. Тогда картина складывается, и всё логично. Сами траванули, сами собрали улики, отвезли их в Германию для предъявления", - заметил он.
От себя Бочаров добавил, что сторонники Навального "крайне неприятные люди" и такую версию отравления блогера вполне можно представить.
"А в том кампусе, говорят, до сих пор ходят и оглядываются. Вдруг Свн "3" покажется", - иронично завершил он.
В комментариях под постом мнения подписчиков разделились. Кто-то встал в позу и принялся обвинять Бочарова в подмахивании власти, кто-то, напротив, поблагодарил шоумена за рассудительность и юмор.
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