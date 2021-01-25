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Разгадан шифр Ротшильдов: В "зловещей обложке" британского СМИ увидели пророчество на 2021-й

25 января 2021, 10:45  •  384 • В мире
В "зловещей обложке" британского СМИ увидели тревожное пророчество на 2021-й. Разгадан шифр Ротшильдов. На тайный код указал аналитик Михаил Круглов: "Он должен быть знаком всем специалистам в области управления".
Пока одни СМИ с облегчением прощались с 2020 годом, другие выпускали "зловещие обложки" с предсказаниями на 2021-й, отмечается в программе "Взгляд Царьграда".
Речь, в частности, о британском таблоиде The Economist, известном как рупор старейшего финансового клана Ротшильдов.
В обложке одного из выпусков еженедельника заложена нехитрая шифровка, чтобы при определённой подготовке разгадать её мог каждый, кто в игре.
Эта шифровка представлена в виде изображения игрального автомата, на экране которого после поворота рычага двигаются различные символы. Каждый из них скрывает свой смысл.
Об этом в комментарии для "Первого русского" рассказал аналитик, руководитель консалтингового агентства Михаил Круглов.
Это определённый код, достаточно простой. Он должен быть знаком всем специалистам в области управления. […]. Так им показывают, что нужно поддерживать, удерживать, чему способствовать, чему противодействовать, - пояснил эксперт.
Среди символов на обложке 2021 года можно увидеть лицо Байдена, разорванный флаг США, намёк на ядерное оружие и новую волну пандемии.
Примечательно, что данный выпуск появился значительно раньше срока. По мнению некоторых аналитиков, это говорит о панике в рядах глобалистов.
Это означает, что Отечество в опасности, нужна общая мобилизация, и все должны чётко понимать, что делать, - подчеркнул Круглов.

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