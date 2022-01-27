Разгадан намёк США: Россия может купить Украину - цена названа

Разгадан намёк США. Можно подумать, что Вашингтон, используя угрозы санкций, пытается защитить Киев. Однако в этом можно увидеть классический "договорняк". Так, Россия, по сути, может купить Украину - цена названа.

По данным источников немецкого издания Bild, США и ЕС могут наложить санкции на ввоз отечественных энергоресурсов и оружия, подчёркивается в новой статье Царьграда.

Такие ограничения обойдутся России материальным ущербом в $50 млрд. Санкции грозятся реализовать, если наша армия вторгнется на территорию Украины.

Можно подумать, что Вашингтон, используя экономическое влияние, пытается защитить своего союзника. Однако в этом можно увидеть скрытый намёк России и классический "договорняк", считает автор материала.

По сути, американская сторона озвучила цену - Россия может забирать Незалежную, но тогда Штатам придётся ввести санкции, грозящие финансовыми потерями, чтобы как-то продемонстрировать своё участие в судьбе Киева и оправдаться перед его защитниками внутри страны.

В пользу этого свидетельствует и то, что генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно подчёркивал - вводить свои подразделения для защиты Украины, которая не является членом блока, при наступлении русских руководство Альянса не собирается.

То есть теоретически Москва может вернуть Донбасс и освободить жителей Русского мира в Незалежной, которые устали от гнёта киевского режима, и это обернётся лишь санкциями - дальше Вашингтон и Брюссель не пойдут, подытожил автор статьи. Цена финансового урона для России при таком сценарии уже известна.