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Раздвоение Польши: Путина пригласят на годовщину освобождения Освенцима

27 июля 2019, 00:39  •  73 • Война
Варшава в начале следующего года направит президенту России Владимиру Путину приглашение на памятные мероприятия, посвященные 75-летию освобождения заключенных нацистского концлагеря Аушвиц, расположенного около польского города Освенцим.
«На мероприятия, которые будут организованы музеем Аушвиц в начале следующего года, такое приглашение господину президенту Путину будет направлено, поскольку освобождение лагеря советскими войсками — исторический неоспоримый факт. Здесь с нашей стороны есть желание сотрудничать», — приводит РИА «Новости» слова Блажея Спыхальского, пресс-секретаря президента Польши.
Как отметил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов, Польша выглядит глупо, играясь с такими вещами, как память о Второй мировой войне, на мероприятия, посвященные 80-летию начала которой Варшава Путина не пригласила, передает ФАН.
«А то, что это Германия развязала Вторую мировую без сговора с Россией, как в Польше это пытаются представить — не исторический факт? Приглашение Путина сейчас — это скорее попытка реабилитироваться за неприглашение на 80-летие начала войны, которое выглядит просто неприличным. При этом неприглашение на 75-летие освобождения Освенцима было бы уже абсолютным «пробиванием дна», — пояснил эксперт.
Двумя днями ранее пресс-служба президента Польши сообщила, что на годовщину начала Второй мировой войны были приглашены исключительно лидеры стран НАТО, ЕС и Восточного партнерства, поэтому приглашение в Москву отправлено не было.
«Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что будет присутствовать на памятных церемониях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
Для нас важно, чтобы в мероприятиях приняло участие как можно больше представителей других государств, наших ближайших союзников», — добавил Спихальский.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в этой связи указал, что Москва не должна остро реагировать на такое поведение польских властей, передает НСН.
«Мы — великая страна, которая выиграла эту войну, и обращать внимание на идиотские решения, мне кажется, нам просто неправильно. Другое дело, что нам нужно, конечно, при формировании нашего курса на отношения с Польшей все это иметь в виду. У нас, к сожалению, сейчас в мире осталось не так много политиков-мировых лидеров, и эти решения, которые принимает Польша, говорят о том, что там сидят маргиналы, ничего не могут создать, могут только нагадить», — подчеркнул сенатор.
Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков выразил мнение, что Польша пригласила Путина на мероприятия, касающиеся Аушвица потому, что Варшава чувствует: без России Польши бы не было, как государства.
«Освобождение Красной Армией не только Освенцима, но и всей Польши — это, безусловно, факт, который Варшава просто не может не признавать при том, что в Польше сейчас пытаются переписать историю, представить себя белыми и пушистыми, а Советский Союз только агрессором, захватывавшим эту страну и в 1939, и в 1945 годах», — добавил аналитик.
Стоит напомнить, что
лагерь Аушвиц был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками.
Эта дата установлена ООН как Международный день памяти жертв Холокоста, поскольку в лагере было убито около 1,4 млн человек, из которых около 1,1 млн составляли евреи.
В середине нынешнего месяца Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого глава республики принял приглашение российского лидера на торжества, посвященные празднованию 75-летия Победы в 2020 году.
Ранее российский лидер выразил надежду на то, что Белоруссия примет активное участие в торжественных мероприятиях. Об этом он сказал во время пленарного заседания VI форума регионов России и Белоруссии, напомнив, что будущий год объявлен Годом памяти и славы.
Российский лидер также приглашал в Москву на празднование юбилея Победы лидеров мировых держав во время саммита «большой двадцатки» в Осаке, который прошел в конце июня. Среди приглашенных был и президент США Дональд Трамп. Кроме того, Путин передал приглашения на 75-летие Победы канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и председателю КНР Си Цзиньпину.

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