Раздуваясь величием

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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что не попал под российские санкции, потому что Порошенко лично вычеркнул его имя из списка, чтобы представить американским партнерам как "агента Кремля".

© РИА Новости / Виталий Подвицкий