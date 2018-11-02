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Раздуваясь величием
02 ноября 2018, 22:24 • 97 • Карикатуры
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что не попал под российские санкции, потому что Порошенко лично вычеркнул его имя из списка, чтобы представить американским партнерам как "агента Кремля".
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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