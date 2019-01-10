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Раздуванием темы о передаче Курил Японии пытаются расшатать внутриполитическую обстановку в России - эксперт
10 января 2019, 02:54 • 41 • Политика
Политический аналитик Павел Клачков призвал общественность России не верить выдуманной информации о "предательстве российских интересов" и готовности руководства страны отдать Японии Курильские острова. По его мнению, эту тему специально "раздувают", чтобы затронуть патриотические чувства населения и расшатать внутриполитическую обстановку в стране.
Политический аналитик Павел Клачков прокомментировал заявление специального советника главы правительства Японии Кацуюки Каваи о том, что японское руководство всерьёз настроено на подписание мирного договора с Россией. Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил надежду на поддержку США в этом вопросе. В беседе с корреспондентом "Невских новостей" Клачков отметил, что Россия не собирается отдавать Курилы Японии.
Аналитик подчеркнул, что подобное активное "раздувание" вопроса о принадлежности Курильских островов служит для того, чтобы вызвать конфликт внутри российского общества, у которого сложится впечатление, что руководство готово отдать Японии острова.
"Сейчас самый опасный момент заключается в раздувании темы о выдуманном "предательстве российских интересов" властями и якобы готовности сдать острова", - заявил Клачков, отметив, что силы, которые этим занимаются, пытаются играть на чувстве патриотизма жителей России. Эксперт призвал общественность к бдительности, потому что, по его словам, подобную ситуацию обязательно попытаются использовать для "дестабилизации обстановки в России".
Кроме того, по мнению политического аналитика, решение спорного вопроса сдвинется с мёртвой точки тогда, когда Япония перестанет оглядываться на США и начнёт самостоятельный диалог с Россией.
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