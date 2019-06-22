«Раздувание страхов»: почему польские политики и СМИ вновь говорят о «российской угрозе»

За последнюю неделю в польских СМИ усилилась антироссийская истерия. С момента объявления министром обороны Мариушем Блащаком о размещении на территории республики командования США массмедиа Польши неоднократно поднимали тему «российской агрессии». *Ряд местных политиков и журналистов полагает*, что «враждебность» Москвы не нуждается в дополнительных доказательствах. По мнению экспертов, правящая партия Польши искусственно раздувает страхи, чтобы держать население страны в напряжении и доказывать свою нужность США. При этом польское общество не готово идти на поводу у властей, отмечают аналитики. Как показывают результаты соцопросов, лишь 15% граждан республики считают РФ «основной угрозой».

С тех пор как глава Минобороны Польши Мариуш Блащак объявил о размещении на территории страны американского командования, в СМИ республики развернулась кампания по очернению России. За последнюю неделю целый ряд польских медиа опубликовал статьи и интервью с действующими и бывшими политиками, посвящённые теме «российской агрессии». В частности, подобные публикации появились в таких изданиях как Myśl Polska, wPolityce, Dziennik и Onet.

Dziennik привёл слова Блащака о том, что Москва якобы проводит агрессивную политику. В качестве примера он привёл «нападение» на Грузию в 2008 году и на Украину — в 2014-м, а также «превращение Калининградской области в военизированную зону» и размещение там ракет «Искандер».

«То, что мы сейчас делаем, — это реакция на российскую политику, это реакция отпугивания», — подчеркнул министр.

В свою очередь, бывший замминистра национальной обороны Польши Ромуальд Шереметьев сообщил в интервью wPolityce, что «Россия растягивает реализацию своих целей на годы».

«Обычно она входит вооружённым путём, когда посчитает, что не встретит сопротивления, поэтому старается сначала довести ситуацию до внутреннего разрушения общества, которое хочет себе подчинить», — отметил политик.

Бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил в программе TVP Info, что Россия вместе с Белоруссией якобы отрабатывают возможную ядерную атаку на Варшаву с помощью компьютерных симуляторов. Он отметил, что Польша не должна быть беззащитной, бездействовать и наблюдать за этим сложа руки.

Варшава должна взять на себя обязательства по защите восточноевропейских стран НАТО от «российской агрессии» в случае военного конфликта, пишет, в свою очередь, польский журналист Ян Малеша в статье на портале Onet. При этом он отмечает, что власти республики не вполне понимают, какой у американцев подход к региону.

По мнению журналиста, Соединённые Штаты в случае глобального военного конфликта с Москвой не смогут обеспечить защиту восточноевропейских стран в силу своего географического положения. Расположенные вблизи России американские союзники должны будут расплачиваться за действия США.

В то же время Myśl Polska пишет, что у Польши репутация страны, в которой особенно сильны антироссийские настроения. Как подчёркивает издание, русофобия накладывает отпечаток на отношения между Варшавой и Москвой, а также позволяет другим странам, в частности США, манипулировать Польшей в своих целях.

Эксперт Института стратегических исследований Олег Неменский заявил в беседе с RT, что Польша не сможет остановить наступление противника в случае военного конфликта.

«Варшава в её нынешнем состоянии не способна оказать заметное сопротивление, поэтому она и приглашает иностранные войска на свою территорию. Исторический опыт говорит о том, что польская армия обычно хороша в наступлении, но быстро складывает оружие во время обороны», — пояснил он.

«Быть частью Запада»

Впрочем, без военной поддержки США Польша не останется. О размещении командования и пунктов базирования войск в республике договорились президент Польши Анджей Дуда и его американский коллега Дональд Трамп во время визита польского лидера в Вашингтон 12 июня. Президенты подписали декларацию о военном сотрудничестве, договорились о развёртывании в Польше эскадрильи разведывательных беспилотников MQ-9 Reaper и увеличении американского военного контингента в республике до 5,5 тыс. человек.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак

Reuters

© Kacper Pempel

Эксперты полагают, что польские власти даже не пытаются замаскировать истинные цели военных приготовлений в сотрудничестве с Пентагоном. Как заявил Дуда, Варшава хотела бы «дружить» с Москвой, но Россия всё чаще поворачивается «неприятным, имперским лицом».

При этом поляки — более смелый народ, чем русские, и способны биться до конца, считает президент Польши. И хотя Россия является самым крупным соседом Варшавы, та не хотела бы оказаться в орбите влияния Москвы, которая «всегда хотела захватить» польские земли.

«Я твердо уверен, что это самое большое желание польского народа — быть частью Запада с политической точки зрения», — заявил Дуда.

Говоря о западном курсе для Польши, местные политики постоянно пытаются доказать его безальтернативность в отличие от своих партнёров по «вышеградской группе», отмечают эксперты. Ни в Чехии, ни в Словакии, ни в Венгрии власти не говорят так часто о размежевании с Россией, как это делают их коллеги из Варшавы. Польские же политики не оставляют тему «российской агрессии» и выступают за размещение иностранных войск на территории республики.

Анджей Дуда и Дональд Трамп

Reuters

© Leah Millis

Таким образом, политические деятели становятся проводниками не столько польских, сколько американских интересов, полагают аналитики.

На сегодняшний день в Польше дислоцирована на ротационной основе танковая бригада вооружённых сил США. Её численность подразделения составляет порядка 3,5 тыс. военнослужащих. Кроме того, на польской территории, как и странах Прибалтики, развёрнут многонациональный батальон НАТО (около 1 тыс. человек), также действующий по ротационному принципу.

В феврале этого года Варшава заключила с США контракт на поставку 20 американских реактивных систем залпового огня HIMARS на сумму $414 млн.

Ещё в 2008 году Варшава и Вашингтон подписали соглашение о размещении в Польше элементов американской системы ПРО. Документ вступил в силу в 2011 году. Строительство базы противоракетной обороны должно завершиться в Польше к концу 2020 года — комплексы будут развёрнуты в 150 км от Гданьска.

Варшава готова покупать у американских партнёров даже те вооружения, которые пока не прошли испытания на эффективность. В качестве примера можно привести контракт, подписанный с американской Northrop Grumman, на поставку до середины 2026 года систем управления ПВО и ПРО IBCS.

Пентагон пока не спешит ставить IBCS на вооружение американской армии, но Варшава не обращает внимания на такие детали, стремясь лишний раз показать свою лояльность Вашингтону, отмечают эксперты.

В отличие от многих военных союзников США, Польша готова сама финансировать расширение военного присутствия Штатов на своей территории. Так, польские власти предлагали оплатить развёртывание американской военной базы в стране и были готовы потратить на это из бюджета $1,5—2 млрд.

Руководство Польши рассчитывает на то, что американский военный контингент будет находиться в стране на постоянной основе. С таким предложением к своему коллеге обратился Дуда во время визита в США осенью прошлого года. В документе под названием «Предложение о постоянном американском присутствии в Польше», подписанном министром обороны республики, говорилось о том, что развёртывание базы американских ВС необходимо в свете «угрозы», исходящей якобы от России.

В итоге польским властям удалось добиться согласия Вашингтона. 12 июня этого года глава Белого дома сообщил, что Штаты создадут в Польше постоянную военную базу для размещения более тысячи военнослужащих.

«Страсть к подавлению демократии»

При этом далеко не все жители Польши разделяют антироссийские настроения руководства страны. Издание Myśl Polska пишет, что согласно результатам социологических исследований, проведённых Исследовательским центром «Пью» (Pew), до 2014 года симпатии польского населения к России удерживались на относительно стабильном уровне. В 2010 году, после авиакатастрофы под Смоленском, к России положительно относилось 45% польских респондентов, а 46% — отрицательно.

События на юго-востоке Украины и то, как их трактовали официальные власти Польши, привели к заметному ухудшению отношения поляков к России — опросы показали, что после 2014 года доля негативно настроенных граждан Польши возросла до 81%.

Однако постепенно восприятие России в польском обществе выровнялось, и сейчас в качестве «основной угрозы» Москву воспринимает всего 15% поляков.

По этой причине не стоит рассчитывать на то, что поляки готовы стать живым «щитом» для Европы в случае военного конфликта между Москвой и НАТО, отмечают эксперты.

Солдаты США принимают участие в военных учениях НАТО «Анаконда 2018» на территории Польши

Reuters

© Cezary Aszkielowicz/Agencja Gazeta

«Не думаю, что польское общество настроено на то, чтобы защищать ценой потерь Европу от России, как об этом говорят политики из правящей партии «Право и справедливость» и журналисты, — отметил в интервью RT доцент МГИМО Кирилл Коктыш. — А русофобия и стремление угодить любой ценой Вашингтону — это просто политическая линия правящей партии».

Олег Неменский, в свою очередь, заявил, что польские СМИ традиционно разжигают в обществе страхи перед несуществующей российской угрозой. Однако все приготовления Варшавы и Вашингтона к обороне восточного фланга НАТО не имеют смысла, уверен он.

По мнению эксперта, в Польше бытует мнение, что Варшава будет форпостом Запада в случае «агрессии» со стороны РФ.

«Поляки считают, что первыми примут на себя удар со стороны Москвы, и полагают что в их государстве зародились демократия и свобода. В этой среде считается само собой разумеющимся, что русские, в которых якобы заложена страсть к подавлению демократии, попытаются её уничтожить в Польше», — пояснил Неменский.

Похожей точки зрения придерживается и Коктыш.