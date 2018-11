«Раздувание истерии»: как Польша намерена создавать «железную дивизию» на востоке страны

Создание 18-й механизированной дивизии на востоке Польши обойдётся в 27 млрд злотых ($7 млрд). Об этом сообщает интернет-издание Altair со ссылкой на Минобороны страны. В начале ноября 2018 года был утверждён график формирования нового соединения. Дивизия, которую стали называть «железная», должна быть развёрнута в 2026 году. Польское военное ведомство рассчитывает, что появление этого соединения окажет необходимое «психологическое воздействие» на потенциального «агрессора». Однако, как полагают эксперты, создание 18-й дивизии обернётся для Варшавы массой проблем.

Польские военнослужащие на учениях © Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland