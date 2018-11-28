«Раздувание истерии»: как Польша намерена создавать «железную дивизию» на востоке страны

Создание 18-й механизированной дивизии на востоке Польши обойдётся в 27 млрд злотых ($7 млрд). Об этом сообщает интернет-издание Altair со ссылкой на Минобороны страны. В начале ноября 2018 года был утверждён график формирования нового соединения. Дивизия, которую стали называть «железная», должна быть развёрнута в 2026 году. Польское военное ведомство рассчитывает, что появление этого соединения окажет необходимое «психологическое воздействие» на потенциального «агрессора». Однако, как полагают эксперты, создание 18-й дивизии обернётся для Варшавы массой проблем.

Процесс формирования 18-й механизированной дивизии на востоке Польши потребует выделения 27 млрд злотых (около $7 млрд). Об этом сообщает специализированное интернет-издание Altair, ссылаясь на материалы Минобороны страны. Изначально военные рассчитывали получить из бюджета около 50 млрд злотых ($13 млрд).

В состав нового соединения войдут три механизированные бригады. Две из них будут сформированы на базе 1-й Варшавской бронетанковой бригады и 21-й стрелковой бригады, третья — создана с нуля. Также дивизия будет включать артиллерийский полк, полк противовоздушной обороны, батальон разведки и части, ответственные за логистику и материально-техническое обеспечение.

«Психологическое воздействие»

В начале ноября министр обороны Польши Мариуш Блащак утвердил график формирования 18-й дивизии, который разработал Генштаб страны. На первом этапе (2018—2021) завершится укомплектование командным и личным составом, на втором (2021—2022) — формирование новой бригады, на третьем (2023—2026) будет полностью обеспечена боеспособность соединения.

Предполагается, что в «мирное время» дивизия будет насчитывать 7,8 тыс. человек: 750 офицеров, 2160 унтер-офицеров и 4860 рядовых. В случае необходимости численность соединения может быть увеличена вдвое (до 15,6 тыс. человек) за счёт резервистов.

О решении создать 18-й механизированную дивизию Мариуш Блащак объявил в сентябре 2017 года, выступая в городе Седльце (в 90 км к востоку от Варшавы) во время празднования Дня сухопутных войск. Именно в этом городе будет расположен штаб нового соединения. Его командиром станет генерал Ярослав Громадзинский.

Минобороны Польши называет 18-ю дивизию «железной» («Żelazna» Dywizji Zmechanizowanej). Правовой основой для её формирования является указ президента Польши Анджея Дуды от 3 августа 2015 года об основных направлениях развития вооружённых сил страны. Также создание нового соединения осуществляется в рамках плана Минобороны по модернизации армии на 2017—2026 годы.

Как полагают в военном ведомстве Польши, появление на востоке страны механизированной дивизии окажет необходимое «психологическое воздействие» на потенциального противника.

Комментируя журналистам цель создания крупного соединения вблизи границы с Белоруссией, экс-заместитель министра обороны Польши генерал в отставке Вальдемар Скржипчак заявил, что Варшава ведёт подготовку к отражению возможной наступательной операции Вооружённых сил РФ с территории Белоруссии.

«В случае нападения стратегическая цель российской армии — как можно скорее достичь линии Одера. Поэтому русские будут стремиться разбить основные силы польской армии в течение 2—3 дней. Имея три дивизии на востоке, вооружённые современными боевыми машинами и другими необходимыми средствами борьбы… мы должны успешно сдержать противника», — отметил Скржипчак.

Высадка польских десантников с вертолёта

Reuters

В сентябре 2018 года польское издание Defence24 опубликовало на своём сайте карту вероятных боевых действий в случае вторжения армии РФ. Согласно представленному сценарию, российская армия с территории Белоруссии и Калининградской области наносит удары по дивизиям Польши из оперативно-тактических комплексов «Искандер», а потом начинает наземную операцию в направлении Варшавы и Гданьска.

«Практически любое учение на западных границах РФ или в Белоруссии воспринимается в Польше как «наращивание боевых возможностей» нашей армии и чуть ли не репетиция агрессии. В реальности Россия восстанавливает уровень подготовки войск, который был утрачен с распадом СССР.

Правда, у этого процесса есть и вполне конкретная цель — защита нашего Калининградского анклава, если НАТО по тем или иным причинам попытается устроить блокаду. Но к агрессии ответные действия РФ не имеют никакого отношения»,— пояснил в беседе с RT кандидат военных наук Сергей Суворов.

«Вялотекущая показуха»

Польша — одна из немногих стран — членов НАТО, которая не перешла полностью на бригадную основу. До 2011 года в состав польских ВС входили четыре дивизии: 1-я механизированная имени Тадеуша Костюшко, 11-я Любуская бронетанковая имени короля Яна III Собеского, 12-я Щецинская механизированная имени Болеслава Кривоустого и 16-я Поморская механизированная имени короля Казимежа Ягеллончика.

В 2011 году дивизию имени Тадеуша Костюшко, располагавшуюся севернее Варшавы, расформировали. В настоящее время польская армия насчитывает три дивизии, причём две из них дислоцированы вблизи границы с Германией, а ещё одна — в городе Эльблонг в непосредственной близости от Калининградской области.

«На мой взгляд, дивизия имени Костюшко, которую в 1943 году создали польские коммунисты, была неугодна по идейным и политическим соображениям. Ведь это соединение было символом боевого братства наших народов. Наверное, неслучайно сейчас на востоке Польши формируется 18-я дивизия, у которой нет такой славной истории, а её главной задачей будет прикрытие Варшавы от фантомной «российской агрессии», — отметил Суворов.

Польская армия считается одной из сильнейших в НАТО. В рейтинге военной мощи Global Firepower она занимает 22-ю строчку, уступая ВС США, Франции, Великобритании, Турции, Германии, Италии и Испании. Польские войска насчитывают более тысячи танков, 2,6 тыс. бронемашин, около 200 боевых самолётов и свыше 700 артиллерийских систем различного типа.

«Во многом современная польская армия обязана своему «социалистическому наследию». Польские войска были, пожалуй, мощнейшими в составе Организации Варшавского договора (ОВД), уступая, конечно, советским. Поляки успешно освоили производство по лицензии широкого арсенала советского вооружения, включая танки Т-72М1 и бронемашины пехоты БМП-1», — напомнил Суворов.

После распада соцлагеря Польша сократила численность армии и военной техники в несколько раз, однако не отказалась, как многие государства — члены НАТО, от тяжёлого вооружения и авиации. Польская армия активно эксплуатирует Т-72 и созданный на его базе РТ-91, БМП-1, истребители МиГ-29, многоцелевые вертолёты Ми-2 и Ми-8, комплексы ПВО С-125 «Нева» и 2К11 «Круг».

«Поляки достаточно бережно отнеслись к наследству социализма. Однако в создании собственных оригинальных образцов они пока не преуспели. Например, РТ-91, по сути, так и остался танком 1970-х годов. Поляки хвалятся, что у него более мощный двигатель, новая система управления огнём, но по-настоящему современного оборудования на этой машине не так много, а пушка этого танка безнадёжно устарела», — пояснил Суворов.

Польский танк PT-91 Twardy (на базе T-72М1)

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Некоторые польские военные эксперты полагают, что Минобороны страны не удастся оснастить 18-ю дивизию новым вооружением и укомплектовать личным составом. В частности, на проблемы оборонно-промышленного комплекса и армии страны обратил внимание главный редактор журнала Nowa Technik Wojskowa Мариуш Сильма.

Комментируя ситуацию газете «Новости» (WIadomosci), он сообщил, что большинство подразделений польских ВС существует только «на бумаге» из-за нехватки современного оборудования, квалифицированного персонала и опытных военнослужащих. По мнению Сильмы, больше всего проблем испытывают артиллерийские и зенитные части.

Как полагает Суворов, решение создать 18-ю дивизию с броским прозвищем «железная» является «вялотекущей показухой». Он уверен, что в Варшаве ищут дополнительные поводы для «раздувания истерии». На фоне роста русофобских настроений властям страны проще увеличить расходы на оборону и достигать определённых политических целей.