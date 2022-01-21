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«Раздувает мыльный пузырь»: в России ответили на обвинения Госдепа США в «дезинформации» по Украине

21 января 2022, 10:45  •  48 • В мире
Соединённые Штаты Америки продолжают опровергать объективные факты о происходящем на Украине, называя их «мифами российской пропаганды». Так посол Анатолий Антонов оценил публикацию Госдепом материалов о якобы кампании России по дезинформации в отношении украинского государства. По его словам, Вашингтон раздувает мыльный пузырь на основе голословных обвинений, что приводит лишь к деградации отношений между РФ и США. В свою очередь, Мария Захарова указала, что в документах американского внешнеполитического ведомства есть «пассажи нечеловеческой лжи и глупости».
 
Ukrainian soldiers stand at their Hamvee on the line of separation from pro-Russian rebels, in Mariupol, Donetsk region, Ukraine, Thursday, Jan. 20, 2022 AP © Andriy Dubchak
 

Заявления представителей Соединённых Штатов о якобы проводимой Россией кампании по дезинформации относительно ситуации на Украине приводят к дальнейшей деградации отношений между Москвой и Вашингтоном, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«В течение нескольких часов американцы опубликовали целых три документа, призванные изобличить российские власти и государственные СМИ. Ничего нового мы не увидели. Вашингтон по-прежнему раздувает мыльный пузырь на основе голословных обвинений и продолжает опровергать объективные факты о происходящем на Украине, называя их «мифами российской пропаганды», — говорится в его комментарии, опубликованном в Facebook.

По словам дипломата, такие действия «неприемлемы»: «Они не несут в себе никакой добавленной стоимости для решения проблем глобальной безопасности и приводят к дальнейшей деградации отношений между двумя странами».

Он также выразил удивление «масштабом словесных интервенций», к которому прибегли сотрудники Госдепа в преддверии встречи в Женеве Сергея Лаврова и Энтони Блинкена.

«Складывается впечатление, что в США заранее готовят почву для того, чтобы свести дискуссию о гарантиях безопасности в Европе к пресловутой «российской агрессии» против Украины», — подчеркнул Антонов.

20 января Госдеп США опубликовал на своём сайте три материала, которые посвящены теме якобы проводимой Москвой дезинформационной кампании в отношении Украины. Также был опубликован 33-страничный доклад о роли телеканала RT и агентства Sputnik «дезинформации и пропаганде».

«Российские государственные и контролируемые государством СМИ, такие как RT и Sputnik, играют ключевую роль в том, как Россия использует дезинформацию для продвижения своей внешней политики», — заявил на условиях анонимности высокопоставленный представитель Госдепа в ходе телефонного брифинга.

По его словам, ФСБ якобы напрямую даёт указания прокси-СМИ по публикации контента, «порочащего и ложно обвиняющего Украину».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя публикации Госдепа, отметила, что в них есть «пассажи просто нечеловеческой лжи и глупости».

«Например, дескать фейком объявляется утверждение Москвы о том, что передислокация российских вооружённых сил на российской территории является передислокацией российских вооружённых сил на российской территории. Это шедевр», — написала она в своём Telegram-канале.

По её мнению, ещё абсурднее утверждения Госдепа о том, что «ни о каком окружении России натовскими базами речи не идёт, и никто не обещал не расширять НАТО на восток».

«Доказательство американские дипломаты приводят гениальное: из 20 тыс. км сухопутной российской границы только 1,2 тыс. км приходится на границу с НАТО; из 14 соседей России по суше только 5 — члены НАТО. Какое же это окружение, когда из него можно выйти», — отметила она.

Захарова подчеркнула, что трудно понять, чего в американских материалах больше — вранья или безграмотности: «Знаю одно наверняка, такое могло опубликовать только «министерство правды».

В свою очередь, исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский призвал анонимов из Госдепа «не перекладывать с больной головы на здоровую».

«Нам с вами не тягаться в «распространении пропаганды и дезинформации». Вы это делаете настолько виртуозно и массированно, что нам остаётся просто заниматься своей работой: публиковать факты и разоблачать вашу ложь. И работы у нас просто выше крыш», — приводит его слова РИА Новости.

Также на russian.rt.com «Милитаристский психоз»: как власти Украины готовятся к отражению возможной «российской агрессии»

Между тем Джо Байден в ходе выступления в Белом доме рассказал, что США посчитают вторжением России на Украину.

«Я абсолютно чётко говорил президенту Путину, и с его стороны нет никакого недопонимания: если любые организованные российские подразделения пересекут границу с Украиной, это будет вторжением. И оно будет встречено жёстким и скоординированным экономическим ответом, который я подробно обсудил с нашими союзниками, а также очень чётко изложил президенту Путину», — сказал он.

По его словам, также Москва использует иные методы для осуществления агрессии в рамках полувоенной тактики.

«Но нет никаких сомнений — пусть не останется никаких сомнений, что если Путин сделает такой выбор, Россия заплатит за это высокую цену», — добавил американский лидер, подчеркнув, что Украина может не сомневаться в поддержке со стороны США.

Кроме того в американский сенат был внесён законопроект о поставках Украине по ленд-лизу «оружие поражающего действия против российской угрозы её суверенитету». Авторы законодательной инициативы также предлагают, чтобы любая кибератака с территории РФ на критически важные объекты инфраструктуры Украины классифицировалась как «вооружённое нападение со стороны России».

В свою очередь, британское издание Times со ссылкой на источники сообщает о возможности увеличения присутствия военного контингента Великобритании в Восточной Европе для поддержания безопасности на фоне «угрозы российского вторжения» на Украину. Так, в рамках миссии НАТО может возрасти число британских военнослужащих в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. При этом Sky News отмечает, что Лондон за последнюю неделю направил на Украину около 30 военнослужащих и 2 тыс. единиц противотанкового оружия.

Российский посол Анатолий Антонов также прокомментировал и якобы оборонительный характер действий НАТО, подчеркнув, что «вся коллективная оборона альянса сосредоточена на так называемом восточном фланге»

«Безудержное расширение блока и поглощение всё новых территорий сопровождается размещением там современной военной инфраструктуры. Всё это делается для силового подкрепления конфронтационной риторики НАТО и потенциально может быть задействовано для ускорения доставки тяжёлой военной техники и личного состава ВС стран-членов блока к границам нашей страны. В странах Восточной Европы строятся полигоны и объекты долговременного складирования вооружений. Обеспечиваются возможности для наращивания иностранного военного присутствия», — говорится в заявлении дипломата.

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