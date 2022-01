«Раздувает мыльный пузырь»: в России ответили на обвинения Госдепа США в «дезинформации» по Украине

Соединённые Штаты Америки продолжают опровергать объективные факты о происходящем на Украине, называя их «мифами российской пропаганды». Так посол Анатолий Антонов оценил публикацию Госдепом материалов о якобы кампании России по дезинформации в отношении украинского государства. По его словам, Вашингтон раздувает мыльный пузырь на основе голословных обвинений, что приводит лишь к деградации отношений между РФ и США. В свою очередь, Мария Захарова указала, что в документах американского внешнеполитического ведомства есть «пассажи нечеловеческой лжи и глупости».

Ukrainian soldiers stand at their Hamvee on the line of separation from pro-Russian rebels, in Mariupol, Donetsk region, Ukraine, Thursday, Jan. 20, 2022 AP © Andriy Dubchak