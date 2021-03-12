Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Завтра Украина будет возвращать Крым": "Праздничное" прибыт...
«Ставят мою скамью в машину и идут на меня»: отбившемуся от грабителей кочергой ...
Монтян объяснила, почему Украина перебрасывает танки на Донбасс без маскировки
Новый анекдот о Донбассе: "Взвод солдат РФ осуществил закупку продуктов пит...
Главная / В мире

Раздутая статистика: как в ЕС находят «российскую дезинформацию»

12 марта 2021, 20:15  •  85 • В мире
Оперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям (East StratCom Task Force) в своём докладе утверждает, что Германия якобы является целью «интенсивной российской кампании по дезинформации». Сообщается о более чем 700 случаях «дезинформации». Но приведённые в докладе данные очень противоречивы. Подробности — в обзоре RT DE.
 
Gettyimages.ru © AlxeyPnferov
 

Германия является целью «систематической кампании» «российской дезинформации». К такому выводу пришла оперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям (East StratCom Task Force). Группа была создана Европейским союзом в 2015 году, чтобы «лучше прогнозировать, бороться и реагировать на продолжающиеся кампании российской дезинформации против ЕС, его членов и соседних стран».

Сайт EUvsDisinfo фиксирует и публикует случаи «российской дезинформации о Европе». В недавно опубликованном докладе «Vilifying Germany; Wooing Germany» («Очернить Германию; перевербовать Германию») рабочая группа утверждает, что Россия якобы ведёт «систематическую кампанию» против Германии. «Это нас не удивляет», — прокомментировал доклад министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Атаки якобы были направлены на подрыв доверия к демократическим институтам и демократии в целом. Например, там написано: «Кремль создаёт образ Германии, в которой лишь несколько разумных голосов вплетаются в хор иррациональной русофобии».

Основа доклада: 700 зафиксированных случаев «российской дезинформации» с 2015 года. Согласно докладу, Германия является лидером по сравнению с Францией (более 300 случаев) или Италией (более 170 случаев). Впечатляющая цифра. За последние пять лет примерно каждые три дня появлялась ложная информация. EUvsDisinfo предоставляет базу данных, в которой можно проверить каждый случай. Выглядит прозрачно и открыто? Но если взвесить всё ещё раз, данные оказываются весьма противоречивыми.


«Дезинформацией» может быть всё что угодно

Поразмыслив, можно быстро понять: база данных собирает каждый крошечный фрагмент «дезинформации», которая якобы имеет отношение к Германии.

При этом, ярлык «информация» используется довольно щедро. Например, между журналистской статьёй и комментарием или цитатой не делается различия. Например, заявления политиков, политологов и других лиц относятся к категории «новости». Это не очень честно. 

Данная статья очень не понравилась редакторам EUvsDisinfo: «Лавров: Берлин взял курс на сдерживание России, но напряжённость можно преодолеть». Это текст о высказываниях Лаврова. На экспертном сайте по «дезинформации» автор статьи не указан. Около 20 процентов таких «случаев» возникают из-за подобных ошибок классификации. Оценку Лаврова могли посчитать «ошибочной», но сама по себе эта новость не ложная.

Однако EUvsDisinfo не ограничивается демонстрацией «дезинформации», а предлагает ещё и «объективное опровержение». В случае с учениями НАТО Defender Europe 20 в интервью с политологом Александром Раром было сказано, что манёвр был направлен против России.

EUvsDisinfo «опроверг» это утверждение не оценкой нейтральных экспертов, а пресс-релизом заместителя командующего Вооружёнными силами США в Европе. Абсолютно бесполезный аргумент.

Другая дезинформация, которую рабочая группа назвала «направленной против Германии», звучит так: «Папа Римский находится на службе у глобалистов в борьбе против белых христиан». Если вы посмотрите на текст, то найдёте ссылку на Институт Пауля Эрлиха. Как следует из названия, статья посвящена Папе Римскому. В остальном, Германия никак не упоминается. 

Искажённые заявления

Довольно неожиданная «дезинформация»: «Россия разработала первую вакцину от COVID-19, поэтому оценка России о здоровье Навального верна». Это якобы заявил посол России во Франции. Точная цитата звучит так: «Российские аналитические и тестовые отделы очень компетентны. Не случайно Sputnik V, первая вакцина против COVID-19, появилась именно в России». Это, конечно, уверенное заявление о возможностях российских институтов, но причинно-следственная связь, как её представляет EUvsDisinfo, не установлена. Это заведомо отрицательная интерпретация.

  • Вакцина Sputnik V
  • РИА Новости
  • © Владислав Воднев

Последний пример: «Санкции против России неэффективны». EUvsDisinfo ссылается на интервью с политиком партии АдГ Армином-Паулюсом Хампелем. Он говорил о том, что Германии нанесён ущерб от 90 до 120 миллиардов евро. Здесь оценки колеблются: EUvsDisinfo ссылается на отчёт, согласно которому Германии за период с 2014 по 2016 год был нанесен ущерб в 14 миллиардов евро. Австрийский институт экономических исследований (WIFO) предположил в 2015 году, что среднесрочный ущерб составил 27 миллиардов.

Вот только цитата Хампеля вообще не относилась к экономическому ущербу, даже если он его переоценил. Полностью его высказывание звучало так: «Политика санкций никогда не достигала своих целей. Ей никогда не удавалось заставить политического оппонента предпринять какие-либо действия. Поэтому санкции изначально были бессмысленны и ошибочны». Хампель однозначно имел в виду политическое давление, а не экономические последствия. Тем самым, путаницу можно исключить. В этом случае неверная информация возникла из-за умышленного искажения текста.

Обзор работы предполагаемых охотников за пропагандой — дело нелёгкое. Однако поверхностный анализ выявляет методологические искажения, которые доказывают, что EUvsDisinfo — это не просто «средство проверки фактов», которые в последнее время стали очень модными. Сама рабочая группа работает грязно и местами непоследовательно.

Оценки политиков и политических обозревателей тоже являются «новостями» и рассматриваются как таковые. Около 20 процентов фейковых новостей именно так и возникают. Данное «средство проверки фактов» часто советуется только с правительственными источниками и источниками в ЕС. Личный вклад или ссылка на объективные третьи инстанции? Ничего подобного.

Задача оперативной рабочей группы — «реакция на продолжающиеся кампании российской дезинформации». В конце концов, об объективности никогда и не было речи.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



85
Источник
Похожие новости
12 марта 2021, 04:45
"Весь мир ставит опыты на людях": Американцы раскрыли, почему "Спутник V" уникальна
12 марта 2021, 02:55
Америка ищет повод: Зачем США нужна бойня в Донбассе
12 марта 2021, 08:25
Инфляция галопирует, полстраны в нищете. Полиция разгоняет протесты
12 марта 2021, 08:25
США попугали Россию бомбардировщиками. Посадка за Полярным кругом не удалась
12 марта 2021, 04:45
Фейковые картинки: Американская журналистка и фитнес-модель рассказала тайну стройности
12 марта 2021, 06:35
Американцев озолотят за угнетённых предков. Правда, не всех и не сразу
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 марта 2021, 04:50
После отказа Киева в экстрадиции убийцы–«правосека» власти США решили взяться за украинских нацистов, — NYT
09 марта 2021, 02:30
Угроза нападения не только на Крым: Политолог указал на ещё один уязвимый регион с русскими
07 марта 2021, 18:25
Донбасс услышал сигнал России и ощетинился: Украина пошла войной
07 марта 2021, 02:50
«Готовы набить морду»: Кравчук пригрозил России
07 марта 2021, 07:25
Депутат Верховной рады обещал Зеленскому смерть: "Ты, предавший народ Украины, кончишь так же!"
08 марта 2021, 09:05
"Русские - это ртуть": Стало известно старое пророчество Бисмарка о России
11 марта 2021, 11:15
«Ставят мою скамью в машину и идут на меня»: отбившемуся от грабителей кочергой кузнецу грозит уголовная ответственность
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.